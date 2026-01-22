English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • दोन्ही किडन्या निकामी, ट्रांसप्‍लांटसाठी पैसे नाहीत... मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या क्रिकेटपटूने मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली मदत

दोन्ही किडन्या निकामी, ट्रांसप्‍लांटसाठी पैसे नाहीत... मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या क्रिकेटपटूने मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली मदत

 Cricketer both kidneys failed: क्रिकेटमधील एक तरुण खेळाडूची प्रकृती फारच गंभीर आहे. तो दीर्घकालीन मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त असल्याने, त्याच्या दोन्ही मूत्रपिंड पूर्णपणे निकामी झाल्या आहेत. त्याच्याकडे ट्रांसप्‍लांटसाठी पैसे नाहीत त्यामुळे त्याच्या प्रशिक्षकाने मुख्यमंत्र्यांकडे मदत  मागितली.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 22, 2026, 03:04 PM IST
दोन्ही किडन्या निकामी, ट्रांसप्‍लांटसाठी पैसे नाहीत... मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या क्रिकेटपटूने मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली मदत

Bengal cricketer akash biswas both kidneys failed: क्रिकेट विश्वातून एक वाईट बातमी समोर आली आहे. एक तरुण खेळाडू फारच आजारी असून त्याची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. हा खेळाडू बंगाल क्रिकेटमधील उदयोन्मुख खेळाडू आकाश बिस्वास आहे.  दीर्घकाळापासून आकाश क्रॉनिक किडनी डिसीजशी झुंज देत आहे. यामुळे या युवा लेगस्पिनरची दोन्ही मूत्रपिंडे पूर्णतः निकामी झाली आहेत. डॉक्टरांनी तातडीने किडनी ट्रांसप्‍लांट आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र उपचारांचा प्रचंड खर्च त्याच्या कुटुंबासाठी हा खर्च उचलणे शक्य नाहीये. या पार्श्वभूमीवर बंगाल संघाचे प्रशिक्षक आणि माजी भारतीय क्रिकेटपटू लक्ष्मी रतन शुक्ला यांनी थेट मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अनेक वर्षांपासून किडनीच्या आजाराशी लढाई 

कालीघाट स्पोर्टिंग क्लबकडून खेळणारा आकाश अनेक वर्षांपासून किडनीच्या आजाराशी लढत आहे. क्लबच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, “आकाशची परिस्थिती आता अतिशय नाजूक आहे. दोन्ही मूत्रपिंडे काम करेनाशी झाली आहेत. वैद्यकीय पथकाने प्रत्यारोपणाशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले आहे. त्याच्या आईची किडनी मॅच झाली आहे, मात्र शस्त्रक्रिया आणि त्यानंतरच्या उपचारांचा खर्च लाखोंमध्ये असून तो भार कुटुंबाला पेलवणारा नाही.”

प्रशिक्षकांची भावनिक साद 

लक्ष्मी रतन शुक्ला यांनी याआधीही आकाशसाठी पुढाकार घेतला होता. सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी त्यांनी उपचारांसाठी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली होती. मात्र सततची डायलिसिस प्रक्रिया आणि वैद्यकीय देखरेखीमुळे खर्च वाढतच गेला. गुरुवारी सॉल्ट लेकमधील जादवपूर विद्यापीठाच्या दुसऱ्या कॅम्पसमध्ये बंगाल संघाच्या नेट प्रॅक्टिसदरम्यान आकाश आणि शुक्ला यांची भेट झाली. या भावनिक भेटीनंतर शुक्ला यांनी सोशल मीडियावर तसेच थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधत मदतीचे आवाहन केले.

काय म्हणले शुक्ला? 

शुक्ला म्हणाले, “इतक्या लहान वयात एका गुणी क्रिकेटपटूला असा संघर्ष करावा लागतोय, हे अत्यंत वेदनादायक आहे. आकाश खूप लढवय्या आहे. तो पुन्हा मैदानात उतरेल, याची मला खात्री आहे. पण त्यासाठी आपल्याला सगळ्यांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. प्रशासन, क्रिकेट विश्व आणि समाजातील प्रत्येकाने पुढे येऊन त्याचा जीव वाचवावा, हीच माझी विनंती आहे.”

क्रिकेटमधील योगदान

आकाश बिस्वास हा केवळ दर्जेदार लेगस्पिनर नाही, तर खालच्या फळीत उपयुक्त फलंदाजदेखील आहे. कालीघाट स्पोर्टिंग क्लबसाठी त्याने सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कामगिरी केली आहे. अनेक महत्त्वाच्या सामन्यांत त्याच्या गोलंदाजी आणि फलंदाजीने संघाला विजय मिळवून दिला आहे. मात्र सध्या तो मैदानावर नाही, तर रुग्णालयात जीवनमरणाची लढाई लढत आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आशेचा किरण

मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्लांची विनंती प्राप्त झाल्याचे सांगितले असून ते म्हणाले की, “ममता बॅनर्जी या नेहमीच राज्यातील खेळाडूंविषयी संवेदनशील राहिल्या आहेत. या प्रकरणातील सर्व माहिती गोळा केली जात असून लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल.” आता बंगालमधील क्रिकेट वर्तुळासह आकाशच्या कुटुंबाला शासनाकडून मदतीची आशा आहे. जेणेकरून हा युवा खेळाडू पुन्हा एकदा आयुष्याची नवी खेळी सुरू करू शकेल.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Bengal cricketerakash biswaskidney

इतर बातम्या

कुठे सापडलं जगातील सर्वात जुनं 'रॉक आर्ट'; 67800...

विश्व