/लैंगिक गुन्ह्यांत वेढलेल्या खेळाडूला संघात स्थान, मोहम्मद शमीदेखील धूमाकुळ घालण्यासाठी सज्ज

रणजी ट्रॉफीचा नवीन हंगाम सुरू होणार आहे, अनेक संघांनी या नव्या सिझनसाठी त्याच्या राज्यासाठी संघाची घोषणा केली आहे. आता बंगाल क्रिकेट असोसिएशनने नव्या सिझनसाठी 17 खेळाडूंचा संघ जाहीर केला आहे. या बंगालच्या संघाने या नव्या हंगामासाठी अनेक मोठ्या खेळाडूंना संघामध्ये स्थान दिले आहे. रणजी ट्रॅाफीसाठी भारतीय संघाचा स्टार गोलंदाज मोहम्मद शमीचे पुनरागमन झाले आहे या सिझनमध्ये पुन्हा एकदा त्याला आपले कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळणार आहे, मागील वर्षी त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कमालीची कामगिरी केली होती आता त्याच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
नुकतेच भारत विरुद्ध न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेआधी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे यामध्ये भुवनेश्वर कुमारला भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे. आता मोहम्मद शमीला टीम इंडियामध्ये स्थान मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. भारतीय संघातून वगळल्यानंतर, शमीने केवळ आपल्या तंदुरुस्तीवरच काम केले नाही, तर आपल्या दमदार गोलंदाजीने सातत्याने स्वतःला सिद्धही केले. तथापि, भारतीय संघाच्या निवड समितीने सातत्याने त्याच्या तंदुरुस्तीच्या समस्यांचा हवाला देत त्याला राष्ट्रीय संघातून बाहेर ठेवले. शमीने अलीकडेच दुलीप ट्रॉफीमध्ये उत्तर विभागाकडून उत्कृष्ट कामगिरी केली.
हे ही वाचा
बंगालचा सामना कल्याणी येथे दिल्लीशी त्यांच्या पहिल्या रणजी ट्रॉफी सामन्यात होईल. अभिमन्यू ईश्वरन संघाचे नेतृत्व करेल, तर सुदीप कुमार घरामी उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळेल. यावेळी बंगालचा गोलंदाजीचा मारा अत्यंत धोकादायक दिसत आहे, कारण संघाच्या वेगवान गोलंदाजीमध्ये मोहम्मद शमीसोबत मुकेश कुमार आणि आकाश दीप यांच्यासारख्या अनुभवी गोलंदाजांचा समावेश आहे. गेल्या हंगामात बंगालने उत्कृष्ट कामगिरी करत उपांत्य फेरी गाठली होती. मात्र, दुलीप ट्रॉफीदरम्यान दुखापतग्रस्त झालेला शहबाज अहमद संघात नाही.
यष्टीरक्षक-फलंदाज अभिषेक पोरेलचाही या संघात समावेश करण्यात आला आहे. आयपीएल 2026 पासून पोरेल कोणताही स्पर्धात्मक क्रिकेट सामना खेळलेला नव्हता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बलात्कार आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांच्या आरोपांशी संबंधित एका प्रकरणात त्याला कोलकाता येथे अटक करण्यात आली होती.
अभिमन्यू ईश्वरन (कर्णधार), सुदीप कुमार घरामी (उपकर्णधार), सुदीप चॅटर्जी, अभिषेक पोरेल (विकेटकिपर), शाकीर हबीब गांधी (विकेटकिपर), अंकुर पॉल, सुमंता गुप्ता, अंकित शुक्ला, शुभम चॅटर्जी, मोहम्मद शमी, दीपकुमार सिंधू, सुदीप कुमार, दीपकुमार जयकुमार, सुमंता गुप्ता. प्रामाणिक, आमिर गनी, मोहम्मद कैफ आणि सौम्यदीप मंडल.
(स्टँडबाय खेळाडू: करण लाल, अखिलेश यादव, गीत पुरी, अभिषेक कुमार रमन, शुभम सरकार, सुमित मोहंता आणि आदित्य पुरोहित)