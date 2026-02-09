English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • 254 वर्षांनी भारतीय क्रिकेटरसोबत झालं असं काही! 299 धावांवर बाद झाला फलंदाज, फक्त एका धावेने हुकली ट्रिपल सेंच्युरी

Bengal Sudip Gharami Missed Triple Century by One Run: पश्चिम बंगालचा युवा फलंदाज सुदीप कुमार घरामीने (Sudip Gharam) घरगुती क्रिकेटमध्ये एक जबरदस्त रेकॉर्ड केला आहे. पण यावेळी फक्त एका धावेने त्याने त्रिशतक गमावलं आणि नकोशा रेकॉर्डच्या यादीत आपल्या नावाची नोंद केली.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 9, 2026, 10:37 PM IST
Bengal Sudip Gharami Missed Triple Century by One Run: बंगालचा युवा फलंदाज सुदीप कुमार घरामी (Sudip Gharam) याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये एक अशी कामगिरी केली आहे जी कोणत्याही फलंदाजाला साध्य करायची इच्छा असेल. 2025-26 च्या रणजी ट्रॉफीच्या क्वार्टर फायनल सामन्यात आंध्र प्रदेशविरुद्ध खेळताना सुदीपने जबरदस्त फलंदाजी करत द्विशतक ठोकलं. पण फक्त एका धावेने त्याचं त्रिशतक हुकलं. सोमवारी कल्याणी येथील बंगाल क्रिकेट अकादमीच्या मैदानावर तो 299 धावांवर बाद झाला, ज्यामुळे त्याचे नाव क्रिकेट इतिहासातील एका नकोशा रेकॉर्डमध्ये झाली आहे. 

अशी होती सामन्याची स्थिती

आंध्र प्रदेशने त्यांच्या पहिल्या डावात 295 धावा केल्या. बंगालने प्रत्युत्तर देताना पहिल्या डावात 629 धावा केल्या. पहिल्या डावाच्या आधारे बंगालकडे 334 धावांची मोठी आघाडी आहे. अभिमन्यू ईश्वरनच्या नेतृत्वाखालील हा संघ आता उपांत्य फेरीच्या उंबरठ्यावर आहे, कारण सामना बरोबरीत सुटला तरी बंगाल पहिल्या डावाच्या आघाडीच्या आधारे पुढील फेरीत प्रवेश करेल.

सुदीप घरामीच्या नावे अनोख्या विक्रमाची नोंद 

या डावाचा मुख्य शिल्पकार सुदीप घरामी होता. त्याने 596 चेंडूंचा सामना करताना संयम आणि तंत्राचे अद्भुत उदाहरण दाखवलं. सुदीप व्यतिरिक्त, यष्टीरक्षक शाकिर गांधी (95), सुमंत गुप्ता (81) आणि अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी (53) यांनी अर्धशतकी खेळी खेळून संघाला मजबूत धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या 254 वर्षांच्या इतिहासात 299 धावांवर आपला खेळ संपवणारा तो फक्त पाचवा खेळाडू ठरला आहे.

इतिहासातील पहिला भारतीय खेळाडू ठरला सुदीप 

महाराष्ट्राच्या शंतनू सुगवेकरचं नाव आधीच या यादीत असलं तरी, सुदीप घरामी 299 धावांवर बाद होणारा पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे. सुगवेकर आणि डॉन ब्रॅडमन दोघेही त्यांच्या संघाच्या सर्व विकेट्स गमावल्यानंतरही त्यांच्या डावात 299 धावांवर नाबाद राहिले. आंध्र प्रदेशच्या शेख रशीदने सुदीपला बाद केल्याने त्याचं त्रिशतक करण्याचं स्वप्न भंगलं. या खास यादीची सुरुवात 1932 मध्ये महान सर डॉन ब्रॅडमन यांनी सुरू केली होती. त्यांच्यानंतर न्यूझीलंडचे दिग्गज मार्टिन क्रो यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये ही धावसंख्या केली.

299 धावा करणाऱ्या खेळाडूंची यादी 

सर डॉन ब्रॅडमन (ऑस्ट्रेलिया, 1932) शंतनू सुगवेकर (महाराष्ट्र, 1989) मार्टिन क्रो (न्यूझीलंड, 1989) एम.जे. पॉवेल (ग्लॅमर्गन, 2006) सुदीप घरामी (बंगाल, 2026)

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

