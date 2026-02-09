254 वर्षांनी भारतीय क्रिकेटरसोबत झालं असं काही! 299 धावांवर बाद झाला फलंदाज, फक्त एका धावेने हुकली ट्रिपल सेंच्युरी

Bengal Sudip Gharami Missed Triple Century by One Run: बंगालचा युवा फलंदाज सुदीप कुमार घरामी (Sudip Gharam) याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये एक अशी कामगिरी केली आहे जी कोणत्याही फलंदाजाला साध्य करायची इच्छा असेल. 2025-26 च्या रणजी ट्रॉफीच्या क्वार्टर फायनल सामन्यात आंध्र प्रदेशविरुद्ध खेळताना सुदीपने जबरदस्त फलंदाजी करत द्विशतक ठोकलं. पण फक्त एका धावेने त्याचं त्रिशतक हुकलं. सोमवारी कल्याणी येथील बंगाल क्रिकेट अकादमीच्या मैदानावर तो 299 धावांवर बाद झाला, ज्यामुळे त्याचे नाव क्रिकेट इतिहासातील एका नकोशा रेकॉर्डमध्ये झाली आहे.
आंध्र प्रदेशने त्यांच्या पहिल्या डावात 295 धावा केल्या. बंगालने प्रत्युत्तर देताना पहिल्या डावात 629 धावा केल्या. पहिल्या डावाच्या आधारे बंगालकडे 334 धावांची मोठी आघाडी आहे. अभिमन्यू ईश्वरनच्या नेतृत्वाखालील हा संघ आता उपांत्य फेरीच्या उंबरठ्यावर आहे, कारण सामना बरोबरीत सुटला तरी बंगाल पहिल्या डावाच्या आघाडीच्या आधारे पुढील फेरीत प्रवेश करेल.
या डावाचा मुख्य शिल्पकार सुदीप घरामी होता. त्याने 596 चेंडूंचा सामना करताना संयम आणि तंत्राचे अद्भुत उदाहरण दाखवलं. सुदीप व्यतिरिक्त, यष्टीरक्षक शाकिर गांधी (95), सुमंत गुप्ता (81) आणि अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी (53) यांनी अर्धशतकी खेळी खेळून संघाला मजबूत धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या 254 वर्षांच्या इतिहासात 299 धावांवर आपला खेळ संपवणारा तो फक्त पाचवा खेळाडू ठरला आहे.
महाराष्ट्राच्या शंतनू सुगवेकरचं नाव आधीच या यादीत असलं तरी, सुदीप घरामी 299 धावांवर बाद होणारा पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे. सुगवेकर आणि डॉन ब्रॅडमन दोघेही त्यांच्या संघाच्या सर्व विकेट्स गमावल्यानंतरही त्यांच्या डावात 299 धावांवर नाबाद राहिले. आंध्र प्रदेशच्या शेख रशीदने सुदीपला बाद केल्याने त्याचं त्रिशतक करण्याचं स्वप्न भंगलं. या खास यादीची सुरुवात 1932 मध्ये महान सर डॉन ब्रॅडमन यांनी सुरू केली होती. त्यांच्यानंतर न्यूझीलंडचे दिग्गज मार्टिन क्रो यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये ही धावसंख्या केली.
सर डॉन ब्रॅडमन (ऑस्ट्रेलिया, 1932) शंतनू सुगवेकर (महाराष्ट्र, 1989) मार्टिन क्रो (न्यूझीलंड, 1989) एम.जे. पॉवेल (ग्लॅमर्गन, 2006) सुदीप घरामी (बंगाल, 2026)