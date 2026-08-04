/Benjamin Mendy: कर्जबाजारी झाला फुटबॉलचा स्टार खेळाडू, FIFA वर्ल्ड कपचं मेडल विकलं, लागली एवढी बोली

Benjamin Mendy FIFA World Cup 2026 : फ्रांसचा माजी आंतरराष्ट्रीय डिफेंडर आणि 2018 वर्ल्ड कप विजेता संघाचा भाग असलेला बेंजामिन मेंडी याने धक्कादायक निर्णय घेतला असून त्याचा या निर्णयाने फॅन्स शॉक झालेत. 32 वर्षांच्या या फुटबॉलरने 2018 मध्ये फ्रांस संघासोबत त्याने जिंकलेले अधिकृत वर्ल्ड कप मेडलचा लिलाव करण्याचं ठरवलं आहे. ऑक्शन हाउस गोल्डिन द्वारे या मेडलचा लिलाव होणार असून हे मेडल जवळपास 46,000 यूरो म्हणजेच 50 लाख रुपयांना विकलं गेलं.
वर्ष 2018 मध्ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी उंचावून फुटबॉल करिअरचं सर्वात उंच शिखर गाठणाऱ्या मेंडीचे आयुष्य हे कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलं आहे. 2021 मध्ये मेंडीवर बलात्काराचे 8 गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. यातून स्वतःची सुटका करण्यासाठी त्यांना खूप वर्ष न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. न्यायालयीन लढाई जिंकण्याच्या मागे मेंडीचं खूप नुकसान झालं. त्याला स्वतःच घर, सुपरकार्स, लग्झरी घड्याळं विकावी लागली. त्याला जावाक्पस 13 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. दिवाळखोरी टाळण्यासाठी त्याने चेशायरमधील आपले घरही सुमारे 64 कोटी रुपयांना विक्रीसाठी काढले होते.
बेंजामिन मेंडीचं फुटबॉल करिअर हे खूप चढ उतारांचं ठरलं. ले हावरे, मार्सिले आणि मोनाकोमध्ये चमकल्यावर मेंडी समर 2017 मध्ये 58 मिलियन यूरो च्या मोठ्या किंमतीवर मँचेस्टर सिटी सोबत जोडला गेला. यासह 2021 मध्ये त्याच्यावर बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर त्याची कारकीर्द पूर्णपणे थंडावली. दोन वर्षांची बंदी आणि तुरुंगवास भोगल्यानंतर, जुलै 2023 मध्ये न्यायालयाने त्याला सर्व आरोपांतून पूर्णपणे निर्दोष मुक्त केले.
कोर्टाकडून दिलासा मिळाल्यावर त्याने लोरिएंट आणि ज्यूरिख सारख्या क्लबद्वारे पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला त्याची जुनी लय परत मिळवता आली नाही. अखेर सप्टेंबर 2025 मध्ये तो पोलिश क्लब पोगोन श्चेचिन मध्ये सामील झाला. तिथे पगारात मोठी कपात स्वीकारल्यानंतर, तो प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर शांत जीवन जगत आहे. दरम्यान बेंजामिन मेंडीने फ्रान्ससाठी आपला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना 2019 मध्ये युरोपियन चॅम्पियनशिपच्या पात्रता फेरीत अल्बेनियाविरुद्ध खेळला होता.