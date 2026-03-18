IPL 2026: 'जाती-धर्म-प्रांत यापलिकडचा...' आयपीएलवरून आमदार रोहित पवारांची खास पोस्ट!

MLA  Rohit Pawar on IPL 2026:  IPL च्या नवीन सिजनला सुरुवात होयला अवघे काही दिवस उरले असून त्याआधी आमदार रोहित पवारांनी त्यांच्या सोशल मीडियावरून एक खास व्हिडीओ आणि पोस्ट केली आहे. नेमकं काय म्हणाले रोहित पवार यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 18, 2026, 08:59 PM IST
Beyond caste religion-province MLA Rohit Pawar special post ahead of IPL 2026

MLA  Rohit Pawar Post on IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेच IPL आज केवळ क्रिकेट स्पर्धा राहिलेली नाही, तर देशभरातील लोकांना एकत्र आणणारा उत्सव बनला आहे, असे मत रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या विधानामुळे क्रीडा आणि राजकारणाच्या संगमावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. रोहित पवार यांनी एक खास व्हिडीओ आणि पोस्ट करत लिहले की, आयपीएल ही जाती, धर्म आणि प्रांत यांच्या पलीकडे जाऊन लोकांना जोडणारी स्पर्धा आहे. “ही फक्त क्रिकेट लीग नाही, तर एक लोकोत्सव आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी या लीगची सुरुवात करण्यामागील दूरदृष्टीबद्दल शरद पवार (Sharad Pawar) यांचे विशेष कौतुकही केले. त्यांच्या मते, या संकल्पनेमुळे आयपीएलने आज प्रत्येक भारतीयाच्या मनात वेगळी जागा निर्माण केली आहे.

पुण्यातील सामन्यांबाबतही भाष्य 

पुढे बोलताना पवार यांनी पुण्यातील सामन्यांबाबतही भाष्य केले. आयपीएलमधील दोन मोठ्या संघांपैकी एक संघ महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (Maharashtra Cricket Association) च्या पुण्यातील मैदानावर सामने खेळणार होता, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, काही कारणांमुळे हा निर्णय बदलला गेला. “दुर्दैवाने, खेळातही कधी कधी राजकारण आडवे येते,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे या निर्णयामागील कारणांबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

आयपीएलच्या नवीन सिजनमुळे आनंद 

तरीही, आयपीएल लवकरच सुरू होत असल्याचा आनंद व्यक्त करत त्यांनी चाहत्यांना उत्साहाने स्पर्धेचा आनंद घेण्याचे आवाहन केले. क्रिकेटप्रेमींमध्ये आधीच आयपीएलची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, प्रत्येक संघ आपल्या तयारीत व्यस्त आहे. दरम्यान, पवार यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा क्रीडा क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अनेक क्रीडा जाणकारांचे मत आहे की, अशा मोठ्या स्पर्धांमध्ये निर्णय पारदर्शक आणि केवळ क्रीडासंबंधित असावेत.

 

क्रीडा आणि राजकारण यांच्यातील सीमारेषा चर्चेत 

एकीकडे आयपीएलच्या नव्या हंगामाची चाहूल लागली असताना, दुसरीकडे अशा वक्तव्यांमुळे क्रीडा आणि राजकारण यांच्यातील सीमारेषा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे.

कधी पासून सुरु होणार नवीन सीजन?

दरम्यान, आयपीएल 2026 सिजनची सुरुवात 28 मार्चपासून होणार असून पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात होण्याची शक्यता आहे. या हंगामात एकूण 10 संघ सहभागी होणार असून प्रत्येक संघाने आपापल्या तयारीला वेग दिला आहे.

आयपीएल 2026चे प्रमुख संघ

आयपीएल 2026 च्या हंगामात एकूण 10 संघ सहभागी होणार आहेत. खालीलप्रमाणे सर्व संघांची यादी:

  • मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians)
  • चेन्नई सुपर किंग्ज (Chennai Super Kings)
  • रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) 
  • कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) 
  • सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) 
  • राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) 
  • दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) 
  • पंजाब किंग्स (Punjab Kings) 
  • लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) 
  • गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans)

सर्व संघांनी त्यांच्या कर्णधारांची घोषणा केली असून, या हंगामासाठी प्रत्येक संघाच्या तयारीला वेग आला आहे. 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

