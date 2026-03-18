IPL 2026: 'जाती-धर्म-प्रांत यापलिकडचा...' आयपीएलवरून आमदार रोहित पवारांची खास पोस्ट!

MLA Rohit Pawar Post on IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेच IPL आज केवळ क्रिकेट स्पर्धा राहिलेली नाही, तर देशभरातील लोकांना एकत्र आणणारा उत्सव बनला आहे, असे मत रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या विधानामुळे क्रीडा आणि राजकारणाच्या संगमावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. रोहित पवार यांनी एक खास व्हिडीओ आणि पोस्ट करत लिहले की, आयपीएल ही जाती, धर्म आणि प्रांत यांच्या पलीकडे जाऊन लोकांना जोडणारी स्पर्धा आहे. “ही फक्त क्रिकेट लीग नाही, तर एक लोकोत्सव आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी या लीगची सुरुवात करण्यामागील दूरदृष्टीबद्दल शरद पवार (Sharad Pawar) यांचे विशेष कौतुकही केले. त्यांच्या मते, या संकल्पनेमुळे आयपीएलने आज प्रत्येक भारतीयाच्या मनात वेगळी जागा निर्माण केली आहे.
पुढे बोलताना पवार यांनी पुण्यातील सामन्यांबाबतही भाष्य केले. आयपीएलमधील दोन मोठ्या संघांपैकी एक संघ महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (Maharashtra Cricket Association) च्या पुण्यातील मैदानावर सामने खेळणार होता, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, काही कारणांमुळे हा निर्णय बदलला गेला. “दुर्दैवाने, खेळातही कधी कधी राजकारण आडवे येते,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे या निर्णयामागील कारणांबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
तरीही, आयपीएल लवकरच सुरू होत असल्याचा आनंद व्यक्त करत त्यांनी चाहत्यांना उत्साहाने स्पर्धेचा आनंद घेण्याचे आवाहन केले. क्रिकेटप्रेमींमध्ये आधीच आयपीएलची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, प्रत्येक संघ आपल्या तयारीत व्यस्त आहे. दरम्यान, पवार यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा क्रीडा क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अनेक क्रीडा जाणकारांचे मत आहे की, अशा मोठ्या स्पर्धांमध्ये निर्णय पारदर्शक आणि केवळ क्रीडासंबंधित असावेत.
एकीकडे आयपीएलच्या नव्या हंगामाची चाहूल लागली असताना, दुसरीकडे अशा वक्तव्यांमुळे क्रीडा आणि राजकारण यांच्यातील सीमारेषा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे.
दरम्यान, आयपीएल 2026 सिजनची सुरुवात 28 मार्चपासून होणार असून पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात होण्याची शक्यता आहे. या हंगामात एकूण 10 संघ सहभागी होणार असून प्रत्येक संघाने आपापल्या तयारीला वेग दिला आहे.
आयपीएल 2026 च्या हंगामात एकूण 10 संघ सहभागी होणार आहेत. खालीलप्रमाणे सर्व संघांची यादी:
सर्व संघांनी त्यांच्या कर्णधारांची घोषणा केली असून, या हंगामासाठी प्रत्येक संघाच्या तयारीला वेग आला आहे.