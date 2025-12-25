Video: ओडिशातील राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना अमानुष वागणूक; ट्रेनच्या शौचालयांजवळ बसून प्रवास करण्यास पाडले भाग

18 Odisha Wrestlers Sit Near Train Toilet Video Viral: ओडिशाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडूंना रेल्वे प्रवासादरम्यान अत्यंत अमानवी परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. या खेळाडूंना चक्क ट्रेनच्या शौचालयाबाहेर बसून प्रवास करावा लागला, ज्यामुळे त्यांच्या सन्मानाला मोठा धक्का बसला आहे. या घटनेनंतर क्रीडा विश्वात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, खेळाडूंना योग्य सुविधा मिळाव्यात, अशी जोरदार मागणी होत आहे. खेळाडूंशी झालेल्या या वागणुकीचा सर्व स्तरांतून निषेध केला जात आहे.
उत्तर प्रदेशात आयोजित 69 व्या राष्ट्रीय शालेय कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या ओडिशाच्या किमान 18 खेळाडूंना कथितरित्या अत्यंत दयनीय अवस्थेत प्रवास करावा लागला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये हे खेळाडू आपल्या सामानासह ट्रेनच्या टॉयलेटबाहेर छोट्या जागेत बसलेले स्पष्टपणे दिसत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, बहुतांश खेळाड्यांकडे कन्फर्म तिकीटच नव्हते.
राज्याच्या शालेय व जनशिक्षण विभागाने या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी एकूण 18 खेळाडू ज्यामध्ये 10 मुले आणि 8 मुली अशी टीम पाठवण्यात आली होती. ओडिशा शालेय आणि जनशिक्षण विभागाचे सहाय्यक संचालक ज्योती प्रसाद परिडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील प्रवासासाठी केवळ चार खेळाड्यांकडेच कन्फर्म तिकीट होते. उर्वरित खेळाडूंना सामान्य डब्यांमधून प्रवास करावा लागला. कडाक्याच्या थंडीत, अरुंद, दुर्गंधीयुक्त आणि डब्यांमधील ये-जा करायला असलेल्या मार्गावर, त्यांना ट्रेनच्या टॉयलेटजवळील थंड स्टीलच्या जमिनीवर बसून प्रवास करावा लागला.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये काही खेळाडू आपल्या सामानावर बसून, डोक्यापासून पायापर्यंत अंग झाकून थंडीपासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तर काही खेळाडू सामानाला टेकून मान खाली घालून बसलेले दिसून येतात. ही दृश्ये कोणालाही अस्वस्थ करणारी आहेत.
Utter disgrace to Odisha's sports & education departments!
18 young athletes from #Odisha, travelling to represent their state at the 69th National School Wrestling Championship in Uttar Pradesh, were forced to endure inhumane train travel conditions
इतकेच नव्हे तर परतीच्या प्रवासातही खेळाडूंना याच दयनीय परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. परतीसाठीही कन्फर्म तिकिटांची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती. ओडिशा क्रीडा प्राधिकरणाच्या एका सहाय्यक संचालकांनी या संपूर्ण प्रकरणाला चुकीचे प्रबंधन असे संबोधले आहे.
या घटनेमुळे देशपातळीवर राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंची सुरक्षा, सन्मान आणि कल्याण याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही तीव्र टीका होत आहे.