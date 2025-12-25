English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Video: ओडिशातील राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना अमानुष वागणूक; ट्रेनच्या शौचालयांजवळ बसून प्रवास करण्यास पाडले भाग

18 Odisha Wrestlers Sit Near Train Toilet: ओडिशातील राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना ट्रेनमध्ये अमानुष परिस्थितीचा सामना करावा लागला, त्यांना शौचालयाजवळ बसून प्रवास करावा लागला, याचा एक व्हिडीओ जोरदार व्हायरल होत आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 25, 2025, 12:15 PM IST
18 Odisha Wrestlers Sit Near Train Toilet Video Viral: ओडिशाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडूंना रेल्वे प्रवासादरम्यान अत्यंत अमानवी परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. या खेळाडूंना चक्क ट्रेनच्या शौचालयाबाहेर बसून प्रवास करावा लागला, ज्यामुळे त्यांच्या सन्मानाला मोठा धक्का बसला आहे. या घटनेनंतर क्रीडा विश्वात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, खेळाडूंना योग्य सुविधा मिळाव्यात, अशी जोरदार मागणी होत आहे. खेळाडूंशी झालेल्या या वागणुकीचा सर्व स्तरांतून निषेध केला जात आहे.

राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी जाताना हालअपेष्टा

उत्तर प्रदेशात आयोजित 69 व्या राष्ट्रीय शालेय कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या ओडिशाच्या किमान 18 खेळाडूंना कथितरित्या अत्यंत दयनीय अवस्थेत प्रवास करावा लागला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये हे खेळाडू आपल्या सामानासह ट्रेनच्या टॉयलेटबाहेर छोट्या जागेत बसलेले स्पष्टपणे दिसत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, बहुतांश खेळाड्यांकडे कन्फर्म तिकीटच नव्हते.

केवळ चौघांकडेच पक्के तिकीट

राज्याच्या शालेय व जनशिक्षण विभागाने या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी एकूण 18 खेळाडू ज्यामध्ये 10 मुले आणि 8 मुली अशी टीम पाठवण्यात आली होती. ओडिशा शालेय आणि जनशिक्षण विभागाचे सहाय्यक संचालक ज्योती प्रसाद परिडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील प्रवासासाठी केवळ चार खेळाड्यांकडेच कन्फर्म तिकीट होते. उर्वरित खेळाडूंना सामान्य डब्यांमधून प्रवास करावा लागला. कडाक्याच्या थंडीत, अरुंद, दुर्गंधीयुक्त आणि डब्यांमधील ये-जा करायला असलेल्या मार्गावर, त्यांना ट्रेनच्या टॉयलेटजवळील थंड स्टीलच्या जमिनीवर बसून प्रवास करावा लागला.

व्हिडीओ व्हायरल... 

व्हायरल व्हिडीओमध्ये काही खेळाडू आपल्या सामानावर बसून, डोक्यापासून पायापर्यंत अंग झाकून थंडीपासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तर काही खेळाडू सामानाला टेकून मान खाली घालून बसलेले दिसून येतात. ही दृश्ये कोणालाही अस्वस्थ करणारी आहेत.

 

परतीच्या प्रवासातही तीच अवस्था

इतकेच नव्हे तर परतीच्या प्रवासातही खेळाडूंना याच दयनीय परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. परतीसाठीही कन्फर्म तिकिटांची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती. ओडिशा क्रीडा प्राधिकरणाच्या एका सहाय्यक संचालकांनी या संपूर्ण प्रकरणाला चुकीचे प्रबंधन असे संबोधले आहे.

या घटनेमुळे देशपातळीवर राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंची सुरक्षा, सन्मान आणि कल्याण याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही तीव्र टीका होत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

स्पोर्ट्स