/भुवनेश्वर कुमारने तब्बल 4 वर्षांनी केलं कमबॅक अन् पहिल्या दोन बॉलमध्ये केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Bhuvaneshwar Kumar IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजला सुरुवात झाली आहे. यातील पहिला सामना हा 22 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जात असून यात टीम इंडियाचा दिग्गज गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली आहे. भुवनेश्वर कुमार हा जवळपास 1430 दिवसांपासून टीम इंडियाच्या बाहेर होता. मात्र जवळपास 4 वर्षांनी टीम इंडियात कमबॅक केलेल्या भुवनेश्वरने पहिल्या दोन बॉलमध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड केला.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी20 सीरिजच्या पहिल्या सामन्याचा टॉस श्रेयस अय्यरने जिंकला. यावेळी त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली त्यामुळे न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागलं. भारताच्या गोलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या 4 विकेट घेतल्या. न्यूझीलंडने 20 ओव्हरमध्ये 225 धावा केल्या. यात ग्लेन फिलिप्सने सर्वाधिक 82 धावांची नाबाद खेळी केली. भारताकडून अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल आणि मयांक यादव या दोघांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. भारताचा दिग्गज गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारला 4 ओव्हर टाकण्याची संधी मिळाली मात्र तो एकही विकेट घेऊ शकला नाही आणि त्याने 49 धावा दिल्या.
भुवनेश्वर कुमारने टीम इंडियामध्ये पुनरागमन करताना एक विशेष विक्रम प्रस्थापित केला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या आपल्या स्पेलच्या सुरुवातीला सलग दोन डॉट बॉल्स टाकून, या उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजाने एक जागतिक विक्रम मोडीत काढला. टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पॉवरप्ले दरम्यान सर्वाधिक डॉट बॉल्स टाकण्याचा विक्रम आता भुवनेश्वर कुमारच्या नावावर आहे. त्याने एकूण 680 डॉट बॉल्स टाकले आहेत. भुवनेश्वर कुमार डॉट बॉल्स टाकण्यात माहीर आहे. उजव्या हाताने गोलंदाजी करणाऱ्या या खेळाडूच्या नावावर आयपीएलमध्ये सर्वाधिक 'डॉट बॉल्स' टाकण्याचा विक्रमही नोंदवला आहे. त्याने आतापर्यंत एकूण 1944 डॉट बॉल्स टाकले आहेत. ख्राइस्टचर्च टी20 सामना भुवनेश्वर कुमारसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याने आपला शेवटचा सामना 2022 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता आणि आता त्याच संघाविरुद्ध त्याने कमबॅक केले आहे.
संजू सॅमसन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नितीशकुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, मयंक यादव