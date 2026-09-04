/W,W,W,W... अन् 18 डॉट बॉल, भुवनेश्वर कुमारने गोलंदाजीत दाखवला कहर, टीम इंडियाचं दार ठोठावलं

UP T20 League : 37 वर्षांच्या भुवनेश्वर कुमारने पुन्हा एकदा टीम इंडियाच्या दरवाजावर थाप मारली आहे. आयपीएलमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन केल्यावर आता उत्तर प्रदेशात टी-20 लीगमध्ये तो आपल्या वेगवान गोलंदाजीने फलंदाजांना घाम फोडत आहे. डाव्या हाताच्या या अनुभवी गोलंदाजाने गुरुवारी रात्री लखनऊ फाल्कन्ससाठी मेरठ मावेरिक्स विरुद्ध फक्त 10 धावा देऊन 4 विकेट घेतले. आता 6 सप्टेंबर रोजी लखनऊ आणि क्वालिफायर 2 चा विजेत्या संघात सामना रंगणार आहे.
3 सप्टेंबर रोजी लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या क्वालीफायर-1 मध्ये लखनऊ फाल्कन्स आणि मेरठ मॅवरिक्सला 47 धावांनी पराभूत करून यूपी टी20 लीग 2026 च्या फायनलमध्ये एंट्री मारली. या सामन्यात कर्णधार भुवनेश्वर कुमारने सलामीवीर आणि विकेटकिपर अक्षय दुबे (4), रुतुराज शर्मा (0), दिव्यांश राजपूत (1) आणि दिव्यांश जोशी (6) यांना पॅव्हेलियनमध्ये परत पाठवले.
यूपी टी20 लीगच्या चार वर्षांच्या इतिहासात लखनऊ फाल्कन्स प्रथमच फायनलमध्ये पोहोचली आहे. सामन्याचा टॉस हारून प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी उतरलेल्या लखनऊ फाल्कन्सने टॉस गमावून पहिले फलंदाजी केली. यावेळी 19.4 ओव्हरमध्ये 145 धावा केल्या. लखनऊसाठी ओपनर हिमांशु सिंहने सर्वात जास्त 61 धावा केल्या. मेरठच्या फिरकीपटू झिशान अन्सारीने 14 धावांत 3 विकेट घेतले.
146 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना, भुवनेश्वर कुमारच्या प्रभावी गोलंदाजीसमोर 'मेरठ मॅव्हरिक्स'ची चांगलीच दमछाक झाली. तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटेल की, भुवनेश्वरने आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये एकूण 18 डॉट बॉल्स टाकले. त्याने केवळ 10 धावा देत चार विकेट्स घेतले. एका टप्प्यावर मेरठची धावसंख्या 36/7 अशी घसरली होती. मेरठचा कर्णधार रिंकू सिंग 34 धावांसह सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. भुवनेश्वर कुमारने चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2022 मध्ये न्यूझीलंड विरुद्ध नेपियर येथे भारताकडून हा सामना खेळवला होता. मात्र त्यानंतर भुवनेश्वर कुमारला टीम इंडियात संधी मिळाली नाही. मात्र भुवनेश्वर कुमारचा देशांतर्गत क्रिकेटमधील आणि आयपीएलमधील दमदार परफॉर्मन्स पाहून त्याने सिलेक्टर्सचं लक्ष नक्कीच वेधून घेतलं असेल.