/MI VS RCB : W, W, W.... रोहितला नकल बॉलवर फसवलं तर सूर्या गोल्डन डक, भुवनेश्वरने 7 बॉलमध्ये केले 3 मोठे शिकार

MI VS RCB : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यात रविवारी आरसीबीचा गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रायन रिकेल्टन यांना बाद केले. यामुळे मुंबईची टॉप ऑर्डर ढासळली.
MI VS RCB : रायपूरमध्ये 10 मे रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने प्रथम टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. मुंबई इंडियन्सकडून रियान रिकेल्टन आणि रोहित शर्मा हे दोन विस्फोटक खेळाडू फॉर्ममध्ये आहेत. मात्र आरसीबीचा वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार याने मुंबई इंडियन्ससाठी सलामी फलंदाजी करणाऱ्या रिकेल्टनला पहिल्या ओव्हरला बाद केले. आयपीएल 2026 मध्ये सर्वात जास्त सिक्स ठोकणारा विदेशी फलंदाज रिकेल्टनने ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलवर मिड ऑफच्या दिशेने शॉट खेळला, यावेळी कर्णधार रजत पाटीदारने हा सोपा कॅच पकडला आणि त्याला बाद केले.
रोहित शर्मा खूप चांगल्या लयीत बॅटिंग करत होता. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये तर जोश हेजलवुड विरुद्ध रोहितने एक चौकार आणि एक षटकार मारला. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये भुवनेश्वर कुमार गोलंदाजी करता असताना त्याच्या विरुद्ध सुद्धा रोहित शर्माने चौकार मारला पण तो पुढच्याच बॉलला बाद झाला. भुवनेश्वर कुमारने स्लो नकल बॉल टाकला होता. तिसऱ्या ओव्हरच्या पाचव्या बॉलवर रोहित शर्माच्या बॅटचा किनारा लागून बॉल विकेटकिपर जितेश शर्माच्या हातात गेला आणि तो 10 बॉलवर 22 धावा करून बाद झाला.
सूर्यकुमार यादव हा मागील अनेक सामान्यांपासून खराब फॉर्ममधून जात आहे. सूर्यकुमारने बॉल फिफेन्स करण्याचा प्रयत्न केला मात्र बॅटची कट लागून बॉल स्लिपमध्ये विराट कोहलीच्या हातात गेला. सूर्यकुमार यादवचा हा पहिला बॉल होता आणि तो बाद झाला. सूर्यकुमारचा हा गोल्डन डकवर बाद झाला. भुवनेश्वरने तिलक वर्मा विरुद्ध हॅट्रिक बॉल टाकला पण तो वाचला.
विराट कोहली, जेकब बेथेल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार
रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, विल जॅक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गझनफर