/भुवनेश्वर कुमारला IND vs WI निर्णायक सामन्यात मिळणार संधी? बीसीसीआयने सांगितलं स्पष्ट

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा शेवटचा आणि निर्णायक सामना खेळवला जाणार आहे. मागील काही काळामध्ये टीम इंडियाची गोलंदाजी ही चिंतेचा बाब ठरली आहे. 'जो जिता वही सिंकदर' अशा या मालिकेचा स्थिती आहे, आतापर्यत मालिकेचे चार सामने झाले आहेत यामध्ये दोन सामने वेस्ट इंडिजने जिंकले आहेत तर दोन सामने भारताच्या संघाने जिंकले आहेत. बीसीसीआयने 16 ऑक्टोबर रोजी मोठी घोषणा केली अर्शदीप सिंगला फलंदाजी करताना दुखापत झाल्यामुळे आता मालिकेमधून बाहेर केले आहे त्याच्या जागेवर भुवनेश्वर कुमार भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
भारताचा अनुभवी खेळाडू भुवनेश्वर कुमार याला मागील 4 वर्षापासून भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाले नाही त्यामुळे आता सर्वजण त्याचा कमबॅक पाहण्यासाठी प्रचंड उत्सुक आहेत. न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताच्या टी20 संघात त्याला स्थान मिळाले होते, पण त्याआधीच त्याला अचानक भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाल्यानंतर क्रिकेट चाहत्यांना आनंद झाला आहे. आता टीम इंडियासाठी आणि वेस्ट इंडिजसाठी दोन्ही संघासाठी महत्त्वाचा सामना आहे. या मालिकेमध्ये वेस्ट इंडिजचा संघ उलटफेर करण्याच्या इराद्यात असणार आहे, तर आता या सामन्याच्या प्लेइंग 11 मध्ये भुवनेश्वर कुमारला स्थान मिळणार का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
बीसीसीआयने सांगितले आहे की, "अंतिम टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी अर्शदीपच्या उपलब्धतेबाबतचा निर्णय त्याच्या प्रकृती सुधारण्यावर अवलंबून सामन्यापूर्वी घेतला जाईल," असे निवेदनात म्हटले आहे. भुवनेश्वर कुमार 4 वर्षानंतर भारतीय संघात परतला आहे, मागील दोन वर्षामध्ये त्याने आयपीएलमध्ये आरसीबीच्या संघामध्ये प्रभावी कामगिरी करुन दोन्ही वेळा आरसीबीच्या संघाने जिंकलेल्या ट्रॅाफीच्या संघाचा भाग राहिला आहे. उत्तर प्रदेशचा हा वेगवान गोलंदाज येथे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या निर्णायक सामन्यात खेळणार हे जवळपास निश्चित आहे. भुवनेश्वरने आपला शेवटचा टी20 आंतरराष्ट्रीय सामना 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी नेपियर येथे न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला.
भुवनेश्वर कुमारबद्दल विशेष सांगायचे झाले तर त्याने भारतीय संघासाठी पदार्पण हे 2012 मध्ये केले होते. पाकिस्तानविरुद्ध त्याने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय टी20 करिअरचा पहिला सामना खेळले आहे, त्याचे ज्या मैदानावर पदार्पण झाले होते त्याचबरोबर तो कमबॅक करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. पदार्पण सामन्यात, भुवनेश्वरने चार षटकांत नऊ धावा देऊन तीन बळी घेत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली होती. त्याचा पहिला टी२० आंतरराष्ट्रीय बळी पाकिस्तानी सलामीवीर नासिर जमशेद होता.