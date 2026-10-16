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भुवनेश्वर कुमारला IND vs WI निर्णायक सामन्यात मिळणार संधी? बीसीसीआयने सांगितलं स्पष्ट

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये निर्णायक सामना खेळवला जाणार आहे, या सामन्याम भुवनेश्वर कुमार चार वर्षानंतर टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 16, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 08:18 PM IST
भुवनेश्वर कुमारला IND vs WI निर्णायक सामन्यात मिळणार संधी? बीसीसीआयने सांगितलं स्पष्ट
Image Credit: कशी असेल पाचव्या सामन्यात टीम इंडियाची प्लेइंग 11

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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