IPL 2026: आयपीएल सुरु होण्याआधी CSK ला मोठा धक्का! स्टार गोलंदाज संपूर्ण सिजनसाठी संघाबाहेर

IPL 2026, CSK Team: आयपीएल 2026 सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले असून त्याआधी चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. कारण एका स्टार गोलंदाजाला संपूर्ण सिजनसाठी संघाबाहेर गेला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 19, 2026, 11:21 PM IST
Nathan Ellis Ruled Out: आयपीएल 2026 चा हंगाम सुरू होण्यास आता काहीच दिवस उरले आहेत. 28 मार्चपासून स्पर्धेच्या 19व्या सिजनला सुरुवात होणार आहे. अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावर पाच वेळा विजेतेपद पटकावलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा महत्त्वाचा वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिस दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. एलिसला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली असून, त्यामुळे तो पूर्ण सीजन खेळू शकणार नाही. संघातील अधिकाऱ्यानेही ही बाब स्पष्ट केली असून, एलिसच्या अनुपस्थितीची पुष्टी केली आहे. मात्र, त्याच्या जागी कोणाला संधी दिली जाईल याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत चेन्नई व्यवस्थापनाकडून बदल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

एलिसकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या पण.. 

यंदाच्या हंगामात एलिसकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. विशेषतः मथीषा पथिराना संघात नसल्यामुळे, वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात एलिसवर येणार होती. त्याच्या अनुभवाचा आणि डेथ ओव्हर्समधील कौशल्याचा संघाला मोठा फायदा झाला असता. मात्र, दुखापतीमुळे तो स्पर्धेबाहेर गेल्याने चेन्नईच्या गोलंदाजी संयोजनात बदल करावा लागणार आहे.

एलिसची आयपीएलमधील कामगिरी 

एलिसने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत 17 सामने खेळले असून त्यात 19 विकेट्स घेतल्या आहेत. 2025 च्या मेगा लिलावात चेन्नई सुपर किंग्सने त्याला 2 कोटी रुपयांत खरेदी केले होते आणि 2026 हंगामासाठी त्याला कायमही ठेवले होते. याआधी तो पंजाब किंग्सकडून काही हंगाम खेळला होता आणि त्याने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली होती.

चेन्नईसमोर मोठे आव्हान 

आता एलिसच्या अनुपस्थितीत चेन्नईसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याच्या जागी कोणता गोलंदाज संघात येणार, तसेच संघाची गोलंदाजी कितपत प्रभावी राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीपूर्वीच बसलेला हा धक्का संघासाठी नक्कीच चिंतेचा विषय ठरू शकतो.

एकूण 10 संघ होणार सहभागी 

आयपीएल 2026 ची सुरुवात 28 मार्च 2026 पासून होणार असून यामध्ये एकूण 10 संघ सहभागी आहेत. चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू, कोलकाता नाईट रायडर्स, दिल्ली कॅपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनरायझर्स हैदराबाद, गुजरात टायटन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स असे संघ आहेत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

IPL 2026CSKNathan Ellis

