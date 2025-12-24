Virat Kohli: विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यापूर्वी कर्नाटकातून वाईट बातमी, कोहलीच्या चाहत्यांना मोठा धक्का

Big Blow for Virat Kohli Fans Vijay Hazare Matches: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली तब्बल 15 वर्षांनंतर विजय हजारे ट्रॉफीत खेळताना दिसणार आहे. या निर्णयामुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असतानाच, त्याआधीच आरसीबी आणि कोहलीच्या चाहत्यांसाठी एक निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली संघाचे विजय हजारे ट्रॉफीतील सामने बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर न खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे विशेषतः बंगळुरूमधील चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेचे (KSCA) प्रवक्ते विनय मृत्यूंजय यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, पोलिस अधिकाऱ्यांनी केएससीएला कळवले आहे की आढावा समितीच्या शिफारशींवर आधारित निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे सध्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर विजय हजारे ट्रॉफी सामने घेण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
केएससीएने या परिस्थितीची दखल घेत कर्नाटक सरकारचे, विशेषतः मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. संघटनेने स्पष्ट केले की, ही परवानगी प्रक्रिया न्यायमूर्ती कुन्हा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीशी थेट संबंधित आहे आणि त्यानुसारच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
याच वर्षी 4 जून रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने प्रथमच आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले होते. मात्र विजयाच्या जल्लोषादरम्यान स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर परिस्थिती गंभीर बनली. या घटनेनंतर एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणाऱ्या अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सामन्यांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती कुन्हा आयोगाने स्टेडियमची सुरक्षा व्यवस्था अपुरी असल्याचे नमूद केले. आयोगाच्या अहवालात प्रेक्षकांच्या प्रवेश आणि निर्गमनासाठी अपुरी दारे, सार्वजनिक रस्त्यांपासून वेगळ्या रांगा व हालचालीसाठी स्वतंत्र झोनचा अभाव, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आपत्कालीन बाहेर पडण्याच्या योजनांचा अभाव आणि मर्यादित पार्किंग सुविधा अशा अनेक त्रुटी अधोरेखित करण्यात आल्या. या कमतरता दूर करण्यासाठी व्यापक सुधारणा आवश्यक असल्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवरच विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर न खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याचा फटका थेट विराट कोहलीच्या चाहत्यांना बसला आहे.