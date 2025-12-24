English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Virat Kohli: विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यापूर्वी कर्नाटकातून वाईट बातमी, कोहलीच्या चाहत्यांना मोठा धक्का

Virat Kohli: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली 15 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये (Vijay Hazare Trophy) खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मात्र, त्याआधीच आरसीबी चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 24, 2025, 10:19 AM IST
Big Blow for Virat Kohli Fans Vijay Hazare Matches: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली तब्बल 15 वर्षांनंतर विजय हजारे ट्रॉफीत खेळताना दिसणार आहे. या निर्णयामुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असतानाच, त्याआधीच आरसीबी आणि कोहलीच्या चाहत्यांसाठी एक निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली संघाचे विजय हजारे ट्रॉफीतील सामने बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर न खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

चाहत्यांना मोठा धक्का

या निर्णयामुळे विशेषतः बंगळुरूमधील चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेचे (KSCA) प्रवक्ते विनय मृत्यूंजय यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, पोलिस अधिकाऱ्यांनी केएससीएला कळवले आहे की आढावा समितीच्या शिफारशींवर आधारित निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे सध्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर विजय हजारे ट्रॉफी सामने घेण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

केएससीएने या परिस्थितीची दखल घेत कर्नाटक सरकारचे, विशेषतः मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. संघटनेने स्पष्ट केले की, ही परवानगी प्रक्रिया न्यायमूर्ती कुन्हा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीशी थेट संबंधित आहे आणि त्यानुसारच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

काय आहे कारण?

याच वर्षी 4 जून रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने प्रथमच आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले होते. मात्र विजयाच्या जल्लोषादरम्यान स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर परिस्थिती गंभीर बनली. या घटनेनंतर एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणाऱ्या अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सामन्यांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती कुन्हा आयोगाने स्टेडियमची सुरक्षा व्यवस्था अपुरी असल्याचे नमूद केले. आयोगाच्या अहवालात प्रेक्षकांच्या प्रवेश आणि निर्गमनासाठी अपुरी दारे, सार्वजनिक रस्त्यांपासून वेगळ्या रांगा व हालचालीसाठी स्वतंत्र झोनचा अभाव, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आपत्कालीन बाहेर पडण्याच्या योजनांचा अभाव आणि मर्यादित पार्किंग सुविधा अशा अनेक त्रुटी अधोरेखित करण्यात आल्या. या कमतरता दूर करण्यासाठी व्यापक सुधारणा आवश्यक असल्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवरच विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर न खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याचा फटका थेट विराट कोहलीच्या चाहत्यांना बसला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Virat KohliVijay Hazare Matchesbengaluru

