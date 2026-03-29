IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्सला दुखापतीचं ग्रहण, धोनीनंतर अजून एक 'सिक्स हिटिंग' खेळाडू संघातून बाहेर

IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलेले आहे, मात्र चेन्नई सुपरकिंग्सला (Chennai Superkings) लागलेलं दुखापतीचं ग्रहण जायचं नाव घेत नाहीये. शनिवारी 28 मार्च रोजी चेन्नई सुपरकिंग्सकडून एम एस धोनी हा दुखापतीच्या कारणांमुळे पुढील दोन आठवडे आयपीएल सामने खेळणार नाही अशी माहिती आली होती. ज्यामुळे धोनी फॅन्स नाराज झाले. मात्र आता धोनीचं नाही तर चेन्नई सुपरकिंग्समधील अजून एक स्टार क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस याला सुद्धा दुखापतीच्या कारणामुळे सुरुवातीच्या काही सामन्यांमधून बाहेर राहावं लागेल असं समजतंय. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार स्नायूंमधील ताणामुळे डेवाल्ड ब्रेविस पहिल्या 2 ते 3 सामन्यांमध्ये खेळू शकणार नाही. त्यामुळे निश्चितच सीएसके संघाला मिडल ऑर्डरमध्ये त्याची कमतरता जाणवेल. सीजनच्या सुरुवातीलाच दोन स्टार क्रिकेटर दुखापतग्रस्त असल्याने फॅन्सचं टेन्शन सुद्धा वाढलं आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, 'डेवाल्ड ब्रेविस साइड स्ट्रेनच्या कारणांमुळे आयपीएल 2026 मधील सुरुवातीचे दोन ते तीन सामन्यातून बाहेर होणार आहे, ज्यामुळे सिजनच्या सुरुवातीलाच संघाची मिडल ऑर्डर कमकुवत होईल.
22 वर्षांचा डेवाल्ड ब्रेविस हा त्याच्या सिक्स हिटिंग एबिलिटीसाठी ओळखला जातो. तो पहिल्याच बॉलपासून मैदानात सिक्स ठोकण्यात माहीर आहे, मागच्यावर्षी जबरदस्त प्रदर्शन केल्यामुळे सीएसकेने डेवाल्ड ब्रेविसला 2.20 कोटींना रिटेन केलं. डेवाल्ड ब्रेविसने आयपीएल 2025 मध्ये 6 सामन्यात 180 च्या स्ट्राईक रेटने 225 धावा केल्या. नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड कप 2025 मध्ये त्याने दक्षिण आफ्रिकेसाठी खेळताना 8 सामन्यात 207 धावा केल्या. जिथे त्याचा संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचला.
चेन्नई सुपरकिंग्सचा आयपीएल 2026 मधील पहिला सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी चेन्नईच्या फलंदाजीलाच नाही तर गोलंदाजीला सुद्धा धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज नाथन एलिस हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे त्रस्त असल्याने संपूर्ण आयपीएलमधून बाहेर आहे. ज्यामुळे त्याच्या जागी स्पेंसर जॉनसनचा समावेश करण्यात आलाय. मात्र एवढ्या दुखापतीनंतर सुद्धा चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ आयपीएल 2026 मधील पहिला सामना 30 मार्च रोजी गुवाहाटी येथे खेळणार आहे. यावेळी संजू सॅमसन आणि कर्णधार ऋतुराज गायकवाड हे सलामी फलंदाजी करताना दिसतील.
कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान, एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फॉल्क्स.