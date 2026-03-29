English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्सला दुखापतीचं ग्रहण, धोनीनंतर अजून एक 'सिक्स हिटिंग' खेळाडू संघातून बाहेर

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये पहिला सामना खेळण्यापूर्वीच चेन्नई सुपरकिंग्सला दुखापतीचं ग्रहण लागलं असून चेन्नई संघाला लागोपाठ दुसरा धक्का बसलाय. आधी एम एस धोनी दुखापतीमुळे सुरुवातीचे दोन आठवडे संघाबाहेर राहणार अशी माहिती आली तर आता स्टार क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस हा सुद्धा सुरुवातीच्या काही सामन्यांना मुकणार असं समोर आलंय. 

पूजा पवार | Updated: Mar 29, 2026, 09:13 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलेले आहे, मात्र चेन्नई सुपरकिंग्सला (Chennai Superkings) लागलेलं दुखापतीचं ग्रहण जायचं नाव घेत नाहीये. शनिवारी 28 मार्च रोजी चेन्नई सुपरकिंग्सकडून एम एस धोनी हा दुखापतीच्या कारणांमुळे पुढील दोन आठवडे आयपीएल सामने खेळणार नाही अशी माहिती आली होती. ज्यामुळे धोनी फॅन्स नाराज झाले. मात्र आता धोनीचं नाही तर चेन्नई सुपरकिंग्समधील अजून एक स्टार क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस याला सुद्धा दुखापतीच्या कारणामुळे सुरुवातीच्या काही सामन्यांमधून बाहेर राहावं लागेल असं समजतंय. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार स्नायूंमधील ताणामुळे डेवाल्ड ब्रेविस पहिल्या 2 ते 3 सामन्यांमध्ये खेळू शकणार नाही. त्यामुळे निश्चितच सीएसके संघाला मिडल ऑर्डरमध्ये त्याची कमतरता जाणवेल. सीजनच्या सुरुवातीलाच दोन स्टार क्रिकेटर दुखापतग्रस्त असल्याने फॅन्सचं टेन्शन सुद्धा वाढलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, 'डेवाल्ड ब्रेविस साइड स्ट्रेनच्या कारणांमुळे आयपीएल 2026 मधील सुरुवातीचे दोन ते तीन सामन्यातून बाहेर होणार आहे, ज्यामुळे सिजनच्या सुरुवातीलाच संघाची मिडल ऑर्डर कमकुवत होईल. 

डेवाल्ड ब्रेविसची सीएसकेमध्ये काय भूमिका? 

22 वर्षांचा डेवाल्ड ब्रेविस हा त्याच्या सिक्स हिटिंग एबिलिटीसाठी ओळखला जातो. तो पहिल्याच बॉलपासून मैदानात सिक्स ठोकण्यात माहीर आहे, मागच्यावर्षी जबरदस्त प्रदर्शन केल्यामुळे सीएसकेने डेवाल्ड ब्रेविसला 2.20 कोटींना रिटेन केलं. डेवाल्ड ब्रेविसने आयपीएल 2025 मध्ये 6 सामन्यात 180 च्या स्ट्राईक रेटने 225 धावा केल्या. नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड कप 2025 मध्ये त्याने दक्षिण आफ्रिकेसाठी खेळताना 8 सामन्यात 207 धावा केल्या. जिथे त्याचा संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचला.

हेही वाचा : 19 वर्षांचा युवा क्रिकेटर करणार MS Dhoni ला रिप्लेस? 14.2 कोटींना चेन्नई सुपरकिंग्सने घेतलं होतं विकत

सीएसकेचा पहिला सामना राजस्थान सोबत : 

चेन्नई सुपरकिंग्सचा आयपीएल 2026 मधील पहिला सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी चेन्नईच्या फलंदाजीलाच नाही तर गोलंदाजीला सुद्धा धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज नाथन एलिस हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे त्रस्त असल्याने संपूर्ण आयपीएलमधून बाहेर आहे. ज्यामुळे त्याच्या जागी स्पेंसर जॉनसनचा समावेश करण्यात आलाय. मात्र एवढ्या दुखापतीनंतर सुद्धा चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ आयपीएल 2026 मधील पहिला सामना  30 मार्च रोजी गुवाहाटी येथे खेळणार आहे. यावेळी संजू सॅमसन आणि कर्णधार ऋतुराज गायकवाड हे सलामी फलंदाजी करताना दिसतील. 

चेन्नई सुपरकिंग्सचा आयपीएल 2026 साठी संघ :

कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान, एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फॉल्क्स.  

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026CSKmarathi newsMS DhoniCricket News

