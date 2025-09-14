IND vs PAK सामन्यावेळी झाली घोडचूक, राष्ट्रगीताच्या ऐवजी वाजलं HIP HOP सॉंग

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) सहावा सामना खेळवला जातोय. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि 20 ओव्हरमध्ये 127 धावा करून भारताला विजयासाठी 128 धावांचे आव्हान दिले. मात्र सामना सुरु होण्यापूर्वी दोन्ही संघांचे राष्ट्रगीत वाजले, या दरम्यान पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीता ऐवजी चुकून हिपहॉप गाणं वाजलं. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
भारत पाकिस्तान या दोन्ही संघांमध्ये टॉस पार पडला. यातील टॉस हा पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने जिंकला आणि प्रथम फलंदाजी निवडली. त्यामुळे भारताला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. सामन्यापूर्वी भारत आणि पाकिस्तानचे खेळाडू राष्ट्रगीतासाठी मैदानात आले. सर्वात आधी पाकिस्तानचं राष्ट्रगीत होईल अशी घोषणा करण्यात आली. पाकिस्तानचे समर्थक आणि खेळाडू राष्ट्रगीत गायनासाठी अलर्ट झाले, मात्र तेवढ्यात स्पीकरवर चुकून हिपहॉप गाणं वाजलं. काही सेकंड हे गाणं सुरु राहिल्यानं खेळाडू सुद्धा आश्चर्यचकीत झाले. मात्र लगेचच गाणं थांबवून पाकिस्तानचं राष्ट्रगीत वाजवण्यात आलं. त्यानंतर भारताचं सुद्धा राष्ट्रगीत वाजवण्यात आलं होतं.
पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि 20 ओव्हरमध्ये 9 विकेट गमावून 127 धावा केल्या. यावेळी भारतीय गोलंदाजांपैकी कुलदीप यादवने सर्वाधिक 3, अक्षर पटेल आणि बुमराहने प्रत्येकी 2, हार्दिक पंड्या आणि वरुण चक्रवर्तीने प्रत्येकी 1 धावा घेतल्या. भारताला विजयासाठी 128 धावांचे आव्हान दिले.
भारताची प्लेईंग 11:
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
पाकिस्तानची प्लेईंग 11:
साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद
सामन्यापूर्वी राष्ट्रगीतादरम्यान काय घडलं?
राष्ट्रगीत वाजवण्यापूर्वी पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीताऐवजी चुकून हिपहॉप गाणं वाजलं. काही सेकंदांनंतर गाणं थांबवून पाकिस्तानचं राष्ट्रगीत आणि त्यानंतर भारताचं राष्ट्रगीत वाजवण्यात आलं.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप 2025 चा सामना कुठे खेळवला गेला?
हा सामना दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला गेला.
भारताच्या गोलंदाजांनी कशी कामगिरी केली?
भारताच्या गोलंदाजांपैकी कुलदीप यादवने 3 विकेट, अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराहने प्रत्येकी 2 विकेट, तर हार्दिक पंड्या आणि वरुण चक्रवर्तीने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.