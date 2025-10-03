English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आधी वादग्रस्त टिपण्णी, मग माफी... माजी पाकिस्तानी कर्णधाराने 'आझाद काश्मीर'च्या कमेंटवर दिलं स्पष्टीकरण

Sana Mir Kashmir Row: 2025 च्या आयसीसी महिला विश्वचषक स्पर्धेत बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यादरम्यान,सना मीरने "पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर" ऐवजी "आझाद काश्मीर" असं म्हणाली. यामुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आणि आयसीसीकडून कारवाईची मागणी करण्यात आली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 3, 2025, 11:00 AM IST
आधी वादग्रस्त टिपण्णी, मग माफी... माजी पाकिस्तानी कर्णधाराने 'आझाद काश्मीर'च्या कमेंटवर दिलं स्पष्टीकरण

Sana Mir Kashmir Row: महिला विश्वचषक 2025 मधील पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश सामन्यादरम्यान समालोचन करताना पाकिस्तानची माजी कर्णधार सना मीर हिने केलेल्या वक्तव्यामुळे ती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. खेळाडू नतालिया परवेज हिला "पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीर"ऐवजी "आझाद काश्मीर"मधील असल्याचं म्हटल्याने भारतीय चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला. सोशल मीडियावर याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून आयसीसीकडे कारवाईची मागणी झाली आहे.

वादग्रस्त विधान कशामुळे?

समालोचनादरम्यान सना मीर म्हणाली होती  “नतालिया, जी काश्मीर… म्हणजे आझाद काश्मीरमधून येते, तिला आपलं क्रिकेट खेळण्यासाठी लाहोरला यावं लागतं.” तिच्या या बदललेल्या शब्दप्रयोगावरूनच वाद सुरू झाला. चाहत्यांनी हे क्रिकेटच्या मैदानावर राजकारण ओढल्याचं म्हणत तिला टीकेचं लक्ष्य केलं.

 

सोशल मीडियावर संतापाचा स्फोट

हा व्हिडीओ प्रसारित होताच भारतीय चाहत्यांनी आयसीसी, बीसीसीआय आणि आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांच्याकडे कठोर कारवाईची मागणी केली. अनेकांनी खेळाचं राजकारण करणं थांबवावं असंही म्हटलं.

सना मीरचं स्पष्टीकरण 

या वादानंतर सना मीरने एक्स (माजी ट्विटर)वर तीन  स्पष्टीकरण दिलं. तिने म्हटलं, “माझ्या वक्तव्याचा गैरसमज झाला आहे. माझा उद्देश फक्त त्या खेळाडूच्या संघर्षांविषयी बोलण्याचा होता. इथे राजकारण आणण्याचा अजिबात हेतू नव्हता.” मात्र, तिने माफी मागितली नाही. सना मीरने पुढे सांगितलं की, समालोचक म्हणून खेळाडू कुठून आले, त्यांची कहाणी काय आहे हे सांगणं ही नेहमीची पद्धत आहे. नतालियाबरोबर इतर काही खेळाडूंचंही तिने असंच वर्णन केल्याचं स्पष्ट केलं.

 

ईएसपीएनचा दाखला

स्पष्टीकरणात सना मीरने ईएसपीएनक्रिकइन्फोचा स्क्रीनशॉट शेअर केला. त्यामध्ये नतालिया परवेज हिचं ठिकाण ‘आझाद जम्मू अँड काश्मीर’ असं नमूद केल्याचं दिसतं. आता मात्र त्या वेबसाईटवर तिचं ठिकाण ‘पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीर’ असं अपडेट करण्यात आलं आहे.

पाकिस्तानचा पराभव झाकला गेला

या संपूर्ण वादामुळे प्रत्यक्ष सामना झाकोळून गेला. पाकिस्तान महिला संघाला बांगलादेशकडून पहिल्याच सामन्यात 7 विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला, मात्र लोकांच्या चर्चेत फक्त सना मीरचं विधानच अधोरेखित झालं.

