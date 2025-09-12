ICC चा ऐतिहासिक निर्णय... पहिल्यांदाच विश्वचषकासाठी करण्यासाठी आली 'ही' मोठी घोषणा

ICC Historic Decision: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) महिला वर्ल्ड कप 2025साठी मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महिला क्रिकेटमध्ये नवा टप्पा गाठत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) मोठं पाऊल उचललं आहे. 30 सप्टेंबर ते 2 नोव्हेंबरदरम्यान भारत आणि श्रीलंकेच्या संयुक्त यजमानपदाखाली हा वर्ल्ड कप पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे, या स्पर्धेत पहिल्यांदाच सर्व अंपायर आणि मॅच रेफरी महिला असतील.
महिला अंपायर आणि मॅच ऑफिशियल्सचा हा पॅनेल जाहीर करताना आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी सांगितलं, “हा क्षण महिला क्रिकेटच्या प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पा आहे. क्रिकेटमध्ये लिंगभेद न ठेवता नेतृत्व व प्रभाव सिद्ध करता येतो, हे या निर्णयातून दिसून येतं. यामुळे नव्या पिढ्यांना प्रेरणा मिळेल आणि अधिकाधिक महिला अंपायरिंगकडे वळतील.”
शाह यांनी पुढे म्हटलं, “हा निर्णय केवळ प्रतीकात्मक नाही, तर दृश्यता, संधी आणि आदर्श घडवण्याबद्दल आहे. याचा प्रभाव या स्पर्धेपुरता मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावर दिसेल.”
घोषित पॅनेलमध्ये भारतातील तीन महिला निवडल्या गेल्या आहेत. जीएस लक्ष्मी मॅच रेफरी असतील, तर वृंदा राठी आणि गायत्री वेणुगोपालन अंपायर म्हणून काम पाहतील.
मॅच रेफरी : ट्रुडी अँडरसन, शँड्रे फ्रिट्झ, जीएस लक्ष्मी, मिशेल परेरा
अंपायर : लॉरेन एजेनबॅग, कँडेस ला बोर्डे, किम कॉटन, सारा दंबनेवाना, शथिरा जाकिर जेसी, केरिन क्लास्टे, जननी एन, निमाली परेरा, क्लेअर पोलोसाक, वृंदा राठी, सू रेडफर्न, एलोइस शेरिडन, गायत्री वेणुगोपालन, जॅकलीन विलियम्स
2022 च्या कॉमनवेल्थ गेम्स आणि महिला टी20 वर्ल्ड कपमध्ये महिला अंपायरिंगची झलक दिसली होती. पण महिला वर्ल्ड कप 2025 हे पूर्णपणे महिला अंपायर व रेफरींच्या पॅनेलखाली होणारे पहिलेच जागतिक स्पर्धा ठरणार आहे. त्यामुळे हा वर्ल्ड कप केवळ सामन्यांच्या निकालासाठीच नाही, तर महिला क्रिकेटच्या भविष्याचा नवा अध्याय ठरेल.