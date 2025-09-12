English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ICC चा ऐतिहासिक निर्णय... पहिल्यांदाच विश्वचषकासाठी करण्यासाठी आली 'ही' मोठी घोषणा

ICC Women's Cricket World Cup 2025: आयसीसीने 2025च्या महिला क्रिकेट विश्वचषकासाठी पहिल्यांदाच महिला पंच आणि सामना अधिकाऱ्यांच्या पॅनेलची घोषणा केली आहे. हा विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे 30 सप्टेंबर ते 2 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजित करतील.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 12, 2025, 08:52 AM IST
ICC चा ऐतिहासिक निर्णय... पहिल्यांदाच विश्वचषकासाठी करण्यासाठी आली 'ही' मोठी घोषणा

ICC Historic Decision: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) महिला वर्ल्ड कप 2025साठी मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महिला क्रिकेटमध्ये नवा टप्पा गाठत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) मोठं पाऊल उचललं आहे.  30 सप्टेंबर ते 2 नोव्हेंबरदरम्यान भारत आणि श्रीलंकेच्या संयुक्त यजमानपदाखाली हा वर्ल्ड कप पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे, या स्पर्धेत पहिल्यांदाच सर्व अंपायर आणि मॅच रेफरी महिला असतील.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला क्रिकेटसाठी नवा अध्याय

महिला अंपायर आणि मॅच ऑफिशियल्सचा हा पॅनेल जाहीर करताना आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी सांगितलं, “हा क्षण महिला क्रिकेटच्या प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पा आहे. क्रिकेटमध्ये लिंगभेद न ठेवता नेतृत्व व प्रभाव सिद्ध करता येतो, हे या निर्णयातून दिसून येतं. यामुळे नव्या पिढ्यांना प्रेरणा मिळेल आणि अधिकाधिक महिला अंपायरिंगकडे वळतील.”

 हे ही वाचा: Asia Cup 2025 India vs Pakistan: भारत-पाक सामना... तरीही रिकामे तिकीट काउंटर! कारण..

 

शाह यांनी पुढे म्हटलं, “हा निर्णय केवळ प्रतीकात्मक नाही, तर दृश्यता, संधी आणि आदर्श घडवण्याबद्दल आहे. याचा प्रभाव या स्पर्धेपुरता मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावर दिसेल.”

तीन भारतीयांचा समावेश

घोषित पॅनेलमध्ये भारतातील तीन महिला निवडल्या गेल्या आहेत. जीएस लक्ष्मी मॅच रेफरी असतील, तर वृंदा राठी आणि गायत्री वेणुगोपालन अंपायर म्हणून काम पाहतील.

 हे ही वाचा: लग्नाआधीच हनिमूनला गेला रिंकू सिंह! सोबत होते 'हे' क्रिकेटपटू, नाव ऐकून व्हाल थक्क

 

जाहीर झालेला महिला पॅनेल

मॅच रेफरी : ट्रुडी अँडरसन, शँड्रे फ्रिट्झ, जीएस लक्ष्मी, मिशेल परेरा
अंपायर : लॉरेन एजेनबॅग, कँडेस ला बोर्डे, किम कॉटन, सारा दंबनेवाना, शथिरा जाकिर जेसी, केरिन क्लास्टे, जननी एन, निमाली परेरा, क्लेअर पोलोसाक, वृंदा राठी, सू रेडफर्न, एलोइस शेरिडन, गायत्री वेणुगोपालन, जॅकलीन विलियम्स

 हे ही वाचा: सचिन तेंडुलकर BCCI चा नवा अध्यक्ष होणार? दिग्गज फलंदाजानेच स्वतः दिलं स्पष्टीकरण

 

क्रिकेटमध्ये नवी परंपरा

2022 च्या कॉमनवेल्थ गेम्स आणि महिला टी20 वर्ल्ड कपमध्ये महिला अंपायरिंगची झलक दिसली होती. पण महिला वर्ल्ड कप 2025 हे पूर्णपणे महिला अंपायर व रेफरींच्या पॅनेलखाली होणारे पहिलेच जागतिक स्पर्धा ठरणार आहे. त्यामुळे हा वर्ल्ड कप केवळ सामन्यांच्या निकालासाठीच नाही, तर महिला क्रिकेटच्या भविष्याचा नवा अध्याय ठरेल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ICCICC Women's World Cupfemale umpires

इतर बातम्या

सचिन तेंडुलकर BCCI चा नवा अध्यक्ष होणार? दिग्गज फलंदाजानेच...

स्पोर्ट्स