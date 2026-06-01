/FIFA World Cup 2026: फुटबॉल चाहत्यांना मोठा दिलासा! भारतात ZEE वाहिनी करणार फिफा विश्वचषकाच्या थेट प्रक्षेपण

Z scores big for India FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६: भारतातील अग्रगण्य कंटेंट आणि टेक्नॉलॉजी कंपनी, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडने ('झी'), जागतिक फुटबॉल नियामक संस्था फिफासोबत एका मोठ्या धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे. या भागीदारीअंतर्गत, झी २०२६ विश्वचषक, २०३० विश्वचषक आणि २०२७ फिफा महिला विश्वचषकासह एकूण ३९ जागतिक फुटबॉल स्पर्धा भारतीय चाहत्यांसाठी घेऊन येईल.
२०२६ ते २०३४ या सलग ८ वर्षांसाठी, झी भारतातील अब्जावधी चाहत्यांसाठी फुटबॉलचे प्रमुख 'घर' असेल. या फुटबॉल महोत्सवाची सुरुवात केवळ ११ जून २०२६ रोजी होईल.
या ऐतिहासिक उपक्रमाचा पाया म्हणजे १८९७ साली स्वामी विवेकानंदांनी भारतातील युवकांना दिलेला उदात्त उपदेश होय. सर्वप्रथम, आपल्या तरुणांनी बलवान झाले पाहिजे. धर्म नंतर येईल. माझ्या तरुण मित्रांनो, बलवान व्हा; हा माझा तुम्हाला सल्ला आहे. गीतेचा अभ्यास करण्यापेक्षा फुटबॉल खेळून तुम्ही स्वर्गाच्या अधिक जवळ जाल. तुमचे स्नायू थोडे अधिक मजबूत असतील, तर तुम्हाला गीता अधिक चांगल्या प्रकारे समजेल. तुमच्या शरीरात थोडे अधिक सशक्त रक्त वाहत असेल, तर तुम्हाला कृष्णाचे अफाट ज्ञान आणि सामर्थ्य अधिक चांगल्या प्रकारे समजेल.
स्वामीजींच्या या शब्दांनी प्रेरित होऊन, 'झी'ने भारतीय तरुणांमध्ये फुटबॉल खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशाचा गमावलेला फुटबॉलचा गौरव परत मिळवण्यासाठी हे निर्णायक पाऊल उचलले आहे. (टीप: सात दशकांपूर्वी, भारतीय फुटबॉल संघ १९५६ च्या मेलबर्न ऑलिम्पिकमध्ये चौथ्या स्थानावर राहिला होता आणि शेवटचा १९६० मध्ये ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरला होता).
झीने अशा विशेष माहितीपट मालिकांचे हक्कही मिळवले आहेत, ज्या केवळ क्रीडा क्षणच नव्हे, तर तळागाळातील समुदाय, संस्कृती आणि देशांमधील स्पर्धात्मक वृत्तीही दर्शवतात. प्रसारित होणाऱ्या प्रमुख मालिकांमध्ये यांचा समावेश आहे:
झी देशभरातील क्रीडा चाहत्यांना टीव्ही आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एक अतुलनीय पाहण्याचा अनुभव देण्यासाठी ४ नवीन विशेष क्रीडा चॅनेल सादर करत आहे:
शिवाय, चाहते हे वेगवान सामने झीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म, झी5 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून, कधीही, कुठेही, त्यांच्या पसंतीच्या भाषांमध्ये थेट पाहू शकतात.
जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा महोत्सवांपैकी एक भारतीय ग्राहकांसाठी आणताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. सध्या प्रासंगिक असलेल्या आणि भविष्यात वाढीची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणे, हा आमचा दृष्टिकोन आहे. फिफासोबतची भागीदारी फायदेशीर वाढीवर आमचे लक्ष अधिक केंद्रित करेल आणि चाहत्यांसाठी खेळाचा उत्साह वाढवेल.
जगातील सर्वात मोठा सोहळा, फिफा विश्वचषक, भारतात आणण्यासाठी आम्ही पहिल्यांदाच झी सोबत हातमिळवणी करत आहोत. तरुण आणि उत्साही प्रेक्षकवर्ग असलेली भारतीय बाजारपेठ आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. झीची व्यापक वितरण क्षमता आणि स्थानिक प्रेक्षकांची जाण, फुटबॉलला भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवेल.
क्रीडा उद्योगात दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करण्याच्या आमच्या प्रवासातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सुव्यवस्थित भांडवल वाटप आराखड्याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत विकासाचे प्रारूप तयार करणे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. क्रीडा क्षेत्रातील वाढत्या आवडीला आम्ही देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी एक उत्प्रेरक म्हणून पाहतो.
क्रीडा क्षेत्रात प्रवेश करत असताना, जाहिरातदारांसाठी अधिक मौल्यवान आणि आकर्षक वातावरण निर्माण करण्याचे आमचे ध्येय आहे. आमचा वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ ब्रँड्सना विविध ग्राहक गटांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करेल आणि थेट क्रीडा क्षणांच्या माध्यमातून कमाईचे नवीन मार्ग खुले करेल.
युनाईट ८ स्पोर्ट्सच्या चॅनल्सवर फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी यांसारख्या अनेक स्पर्धांचा भक्कम पोर्टफोलिओ असल्यामुळे, झी एक मजबूत आणि बहुआयामी खेळाडू म्हणून उदयास आले आहे. ग्राहक-केंद्रित मूल्यांच्या तीन दशकांच्या वारशावर आधारित, स्वामी विवेकानंदांच्या 'उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त होईपर्यंत प्रयत्न करा' या कालातीत शब्दांसह, झी भारताच्या क्रीडा संस्कृतीला पुढील स्तरावर नेण्यासाठी सज्ज आहे.
झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड ('झी') ही एक अग्रगण्य कंटेंट आणि तंत्रज्ञान कंपनी आहे. अत्याधुनिक मनोरंजन अनुभव देण्यासाठी, ही कंपनी आपला समृद्ध वारसा आणि नाविन्यपूर्ण शोध यांचा सुरेख संगम साधते. जगभरातील १९० हून अधिक देशांमध्ये उपस्थितीसह, ही कंपनी १.४ अब्जाहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचते. ही कंपनी लिनियर टेलिव्हिजन, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, चित्रपट, संगीत आणि थेट मनोरंजन यांसारख्या विविध माध्यमांतून अनेक भाषांमध्ये अनोख्या कथांना जिवंत करते. जागतिक स्तरावर ओळख असलेला एक अस्सल भारतीय ब्रँड म्हणून, 'झी' अविस्मरणीय क्षणांच्या माध्यमातून जगभरातील लोकांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.