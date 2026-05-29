/विनेश फोगाटला मोठा दिलासा! आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या ट्रायल्समध्ये सहभागी होण्यास दाखवला ग्रीन सिग्नल

Vinesh Phogat News : भारतीय फ्रीस्टाईल कुस्तीपटू विनेश फोगट मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. आता विनेश फोगाटसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आनंदाची बातमी दिली आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड चाचणीत सहभागी होण्याची परवानगी भारतीय फ्रीस्टाईल कुस्तीपटू विनेश फोगटला मिळाली आहे.
भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगाट मागील काही दिवसांपासून सातत्याने वादात पाहायला मिळाली आहे. मागील काही दिवसांआधी तिने पत्रकारांशी संवाद साधला होता त्यामध्ये तिने सुरक्षेच्या प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याआधी विनेश फोगाट हिला 2024 मध्ये झालेल्या पॅरिस ऑलिम्पिक खेळांमधून वगळण्यात आले होते. या प्रकरणावर 'राष्ट्रीय नामुष्की' असल्याचे संबोधल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने असेही सांगितले की, असे विधान 'अत्यंत खेदजनक' आणि 'पूर्णपणे सदोष मानसिकतेवर आधारित' होते, जे टाळायला हवे होते. आता विनेश फोगाटसाठी आनंदाची बातमी आहे.
30 आणि 31 मे रोजी होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड चाचणीत सहभागी होण्याची परवानगी भारतीय फ्रीस्टाईल कुस्तीपटू विनेश फोगटला मिळाली आहे. कुस्ती संघटनेच्या (WFI) याचिकेवर नोटीस बजावण्यात आली आहे, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 1 जून रोजी होणार आहे, फक्त कुस्ती संघटनेवरच नाही तर विनेश फोगटच्या मागणीवरही न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, विनेश फोगट ही सामान्य खेळाडू नाही, तिने अनेक यश मिळवले आहे, परंतु देश प्रथम आहे.
विनेश फोगटला खेळण्याची परवानगी देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, "उद्या खटला होणार आहे आम्ही तुम्हाला थांबवू इच्छित नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत अनेक प्रश्न आहेत, तुम्हाला त्यांना उत्तर द्यावे लागणार आहेत असे " ते म्हणाले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीत असेही सांगितले की, विनेश फोगाट ही भारताचा अभिमान वाटेल असे काम तिने केले आहे. "जर दुसरी कोणी असती, तर गोष्ट वेगळी असती. तिने देशाला अभिमान वाटेल असे काम केले आहे," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
Supreme Court permits wrestler Vinesh Phogat to participate in Asian Games 2026 selection trials.— ANI (@ANI) May 29, 2026
“If anybody else, it would have been on a different footing. She’s made the country proud”, the Court said.
डोप चाचणी न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली, यावेळी म्हटले की, तुम्ही एक सामान्य खेळाडू नाहीत भारतामधील एक महत्वाचे खेळाडू आहेत. 14 डिसेंबर 2024 ते ऑगस्ट 2025 पुन्हा स्पर्धांमध्ये सहभागी व्हाल असे सांगून तुम्ही रजा घेतली होती. 3 जून 2025 रोजी तुमची रजा संपली होती, जुलै 2025 मध्ये तुम्ही आई झालात. तुमची पात्रता आंतरराष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (International Testing Agency) पत्राद्वारे निश्चित करण्यात आले होते. तुम्ही डोप चाचणी त्याचबरोबर तुम्ही कुठे आहात यासंदर्भात माहिती दिलेली नाही. ही बाब काहीशी चिंताजनक आहे, आयटीएने (ITA) एक आदेश जारी केला, आणि तुम्ही उत्तर दिले की तुम्ही विधानसभेत वगैरे व्यस्त होता, आणि त्यांना तुमचे उत्तर समाधानकारक वाटले नाही" असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.