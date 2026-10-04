/वीरेंद्र सेहवागच्या मुलावर मोठी जबाबदारी, आर्यवीर सेहवाग दिल्लीचे कर्णधारपद भूषवणार

भारतीय संघाचा माजी दिग्गज खेळाडू वीरेंद्र सेहवागने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून तर कधीच निवृत्ती घेतली होती. पण आता त्याचा मुलगा आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने त्याच्या कामगिरीमुळे चर्चेत पाहायला मिळतो. नुकत्याच झालेल्या अंडर 19 भारतीय संघामध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आर्यवीर सेहवागचे पदार्पण झाले होते आता त्यानंतर आता त्याला मोठा जबाबदारी मिळाली आहे. वीरेंद्र सेहवाग यांचा मुलगा आर्यवीर सेहवाग याला पहिल्यांदाच संघाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली आहे. दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने (डीडीसीए) त्याची कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली आहे. आगामी स्पर्धेमध्ये त्याला त्याच्या संघाचे नेतृत्व करायला मिळणार आहे.
विनू मांकड ट्रॉफीसाठी दिल्लीच्या 19 वर्षांखालील पुरुष संघाचा कर्णधार म्हणून त्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डीडीसीएने संघाची घोषणाही केली आहे. डीडीसीएच्या ज्युनियर पुरुष निवड समितीच्या बैठकीनंतर, आर्यवीर सेहवागच्या नेतृत्वाखालील 16 सदस्यीय संघ जाहीर करण्यात आला आहे. या संघात अनेक युवा खेळाडूंचाही समावेश असून, रन्नव बुग्गा उपकर्णधार आहे. ही स्पर्धा 8 ऑक्टोबरपासून विशाखापट्टणम येथे खेळवली जाईल. आता सर्वांचे लक्ष आर्यवीर सेहवागवर असेल. अंडर 19 संघामध्ये त्याने चांगली कामगिरी केली होती आता त्याच्या कॅप्टन्सीवर सर्वांची नजर असणार आहे.
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आर्यवीरने अलीकडच्या काळात आपल्या प्रभावी कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले आहे. त्याने नुकतेच राजकोट येथे ऑस्ट्रेलिया अंडर-१९ विरुद्धच्या युवा एकदिवसीय सामन्यात चांगली फलंदाजी केली, पण दुर्दैवाने त्याला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. तथापि, डीडीसीएने त्याच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवला असून आता त्याला कर्णधारपद दिले आहे. तो दमदार कामगिरी करून पुनरागमन करण्यास उत्सुक असेल. आर्यवीरने अलीकडेच सांगितले की त्याला क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी करायची आहे. वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा असल्याचा दबाव त्याला जाणवत नाही. तो आपला नेहमीचा खेळ खेळतो.
आर्यवीर सेहवाग (कर्णधार), तन्मय चौधरी, अर्णव बुग्गा (उपकर्णधार), धन्या नाकरा, उदय चावला, गरव कुमार, अभिराज गगनसिंग (विकेटकिपर), तरुण सिंग (विकेटकिपर), आर्यन शर्मा, ओजसदीप सिंग, किरीट कौशिक, वरुण देव वंजानी, राजकुमार शंभू, रौन कुमार, भागवत शंभू, राजेंद्र सिंह. यादव.