/हार्दिकने मुंबई इंडियन्स सोडली? IPL 2027 मध्ये CSK कडून खेळणार? Insta स्टोरीनं खळबळ; धोनी, माहिका कनेक्शन

Big Shock To Mumbai Indians By Hardik Pandya: हार्दिकने शेअर केलेल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून हार्दिक मुंबई इंडियन्सला धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
Big Shock To Mumbai Indians By Hardik Pandya: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 19 व्या पर्वातील प्लेऑफमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु, गुजरात टायटन्स, सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्सचे संघ पात्र ठरले आहेत. विशेष म्हणजे चेन्नई सुपर किंग्ज आणि मुंबई इंडियन्ससारखे दादा संघ प्लेऑफ फेरी गाठू शकले नाहीत. मुंबईच्या वाईट कामगिरीचं खापर कर्णधार हार्दिक पांड्यावर फोडलं जात आहे. हार्दिकला अनेकदा संधी देऊनही त्याने काही विशेष कामगिरी केली नाही असं मुंबईच्या प्रशिक्षकांपैकी एक असलेल्या कायरन पोलार्डने मुंबई स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर बोलून दाखवलं. स्वत: हार्दिकने राजस्थान रॉयल्सविरुद्धची ग्रुप स्टेजमधील शेवटची मॅच गमावल्यानंतर कर्णधारपदाचं ओझं जाणवत असल्याचं सूचक विधान केलं. त्यामुळेच हार्दिकचं मुंबईच्या कर्णधरपदावर राहणं आता कठीण मानलं जात आहे. असं असतानाच आता हार्दिकने आगामी आयपीएलमध्ये म्हणजेच आयपीएल 2027 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाकडून खेळणार असल्याचे संकेत दिल्याची चर्चा आहे.
खरं तर ही चर्चा होण्यामागील कारण ठरत आहे ती इन्स्टाग्राम स्टोरी हार्दिकनेही शेअर केली असून त्यात दिसणारा हात हा माहिका शर्माचा असल्याची चर्चा आहे. हार्दिकने शेअर केलेल्या स्टोरीमध्ये कथितरित्या माहिका शर्माच्या हात लॅपटॉपच्या किबोर्डजवळ असून त्याच्या बाजूलाच असलेल्या मोबाईल फोनच्या स्क्रीनवर '07:07' हा आकडा अगदी ठसठशीतपणे दिसतोय. हा आकडा चेन्नईचा कर्णधार आणि भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीशी संबंधित आहे. ही स्टोरी पाहून अनेकांनी तर हार्दिकने आताच मुंबई इंडियन्सच्या टीमला सोडचिठ्ठी दिल्याचंही म्हटलं आहे. तुम्हीच पाहा ही हार्दिकची चर्चेतील इन्स्टाग्राम स्टोरी...
धोनी कायम 7 क्रमांकाची जर्सी परिधान करुनच मैदानात उतरतो. त्यामुळेच आता हार्दिकने चेन्नईच्या संघात त्याची एन्ट्री होणार असल्याचे संकेत दिल्याची चर्चा चाहत्यांमध्ये आहे. हार्दिकने दिलेली ही सर्वात मोठी हिंट असल्याचं चाहत्यांचं म्हणणं आहे.
Hardik's instagram story for Dhoni 07:07..Hardik pandya gave the biggest hint of his trade to CSK pic.twitter.com/8qL4CinuP3— (@SeemaDhoni) May 25, 2026
विशेष म्हणजे मुंबई आणि चेन्नईदरम्यान यंदाच्या पर्वात झालेल्या सामन्यानंतर बॉण्ड्री लाइनजवळ हार्दिक चेन्नईच्या संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ यांच्याशी बराच वेळ गप्पा मारता दिसला होता. यावेळी हार्दिकने चेन्नईतील संधीसंदर्भात चाचपणी केल्याची चर्चा क्रिकेट वर्तुळात आहे. हार्दिक आणि काशी विश्वनाथ यांच्यातील चर्चेदरम्यानचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले होते. आता हार्दिकने केलेल्या या पोस्टमुळे या चर्चांना अधिक उत आला आहे. खास बाब म्हणजे मागील वर्षीच्या आयपीएलमध्ये अशाचप्रकारे संजू सॅमसन काशी विश्वानाथ यांच्याशी चर्चा करताना दिसला आणि या वर्षी तो चेन्नईकडून खेळला. असेच काहीसे हार्दिकसोबत होईल असा काही चाहत्यांचा अंदाज आहे.
मात्र खरोखरच हार्दिक मुंबई सोडून चेन्नईच्या संघात जाणार असल्यासंदर्भात मुंबई आणि चेन्नईच्या संघांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. हार्दिकला कर्णधार केल्यापासून तीनपैकी दोन पर्वांमध्ये मुंबईला प्लेऑफमध्येही पात्र होता आलेलं नाही. त्यामुळेच हार्दिकसंदर्भात संघ मालक असलेल्या अंबानी कुटुंबाकडून मोठा निर्णय घेतला जाण्याची चर्चा आहे.
दुसरीकडे हे संपूर्ण पर्व न खेळलेल्या धोनीच्या दुखापतीचा परिणाम चेन्नईच्या संघावर झाल्याचं यंदाच्या पर्वात प्राकर्षाने जाणवलं. ऋतुराज गायकवाड संघाला अपेक्षित नेतृत्व देण्यात कमी पडत असल्याचं वेळोवेळी अधोरेखित झालं आहे. हार्दिकचं धोनीबरोबर खास कनेक्शन असल्याने ऋतुराजची जागा हार्दिक घेऊन शकतो असं सांगितलं जात आहे. आता खरोखरच असा काही प्लेअर्स ट्रेड होणार का हे येणारा काळच सांगेल.