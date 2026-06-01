/IPL 2027 पासून उन्हाळ्याच्या सुट्टीत नाही तर या महिन्यात रंगणार थरार? सगळीच गणित बदलणार!

IPL Schedule Update: भारतातील सर्वात मोठी क्रिकेट स्पर्धा असलेल्या इंडियन प्रिमियर लिग अर्थात आयपीएलच्या वेळापत्रकात मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सध्या मार्च ते मे दरम्यान खेळली जाणारी ही स्पर्धा भविष्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये हलवण्याचा विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. जर हा निर्णय प्रत्यक्षात आला, तर केवळ क्रिकेटच नव्हे तर देशातील संपूर्ण जाहिरात आणि मीडिया उद्योगाचे गणित बदलू शकते. काय घडलंय नेमकं? याचा भविष्यात कसा परिणाम दिसू शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतातील जाहिरात खर्चाचा मोठा हिस्सा IPL आणि दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या हंगामावर आधारित असतो. उद्योगातील अंदाजानुसार, IPL सुमारे एकतृतीयांश जाहिरात खर्च आकर्षित करते, तर सणासुदीच्या काळात 40 ते 50 टक्के खर्च होतो. जर हे दोन्ही कालखंड एकाच वेळी आले, तर वर्षभरातील 70 ते 80 टक्के जाहिरात बजेट काही महिन्यांतच खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपन्यांना जाहिरात नियोजन, मीडिया खरेदी आणि प्रचार मोहिमांचे वेळापत्रक नव्याने आखावे लागेल.
मोठ्या राष्ट्रीय कंपन्यांकडे IPL आणि सणासुदीच्या दोन्ही मोहिमांसाठी स्वतंत्र बजेट असते. मात्र मध्यम आणि लहान कंपन्यांना एकाच कालावधीत दोन्ही ठिकाणी खर्च करणे कठीण जाऊ शकते. त्यामुळे अनेक ब्रँड्स पारंपरिक टीव्ही मालिका, वृत्तपत्रे, रेडिओ, आउटडोअर जाहिराती किंवा डिजिटल मोहिमांऐवजी IPL ला प्राधान्य देऊ शकतात. यामुळे इतर माध्यमांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
IPL हा फक्त क्रिकेट कार्यक्रम नसून तो मोठा व्यावसायिक ब्रँड बनला आहे. टीव्ही, डिजिटल स्ट्रिमिंग, कनेक्टेड टीव्ही आणि सोशल मीडियावर त्याची मोठी पकड आहे. त्यामुळे जाहिरातदारांना कमी वेळात अधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळते. परिणामी मनोरंजन वाहिन्या, चित्रपट चॅनेल्स, वृत्तपत्रे आणि रेडिओ स्टेशन यांना जाहिरात महसुलासाठी अधिक स्पर्धा करावी लागू शकते. विशेषतः सणासुदीच्या काळात मिळणाऱ्या जाहिरातींचा मोठा हिस्सा IPL कडे वळू शकतो.
Arun Dhumal यांनी अलीकडेच सांगितले की वाढते तापमान, खेळाडूंचा ताण आणि भविष्यातील स्पर्धांचे वेळापत्रक यांचा विचार करून IPL च्या कालावधीचा फेरविचार केला जाऊ शकतो. 2028 नंतर सामन्यांची संख्या वाढवण्याचाही विचार सुरू असल्याने नवीन वेळापत्रकाची गरज भासू शकते. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रसारण हक्कधारक आणि व्यावसायिक भागीदारांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
काही जाहिरात तज्ज्ञांच्या मते IPL आणि सणासुदीचा काळ एकत्र आल्यास ग्राहकांची खरेदीची मानसिकता आणि क्रिकेटची लोकप्रियता यांचा दुहेरी फायदा ब्रँड्सना मिळू शकतो. त्यामुळे मोठ्या मोहिमा अधिक प्रभावी ठरतील. मात्र दुसऱ्या बाजूला जाहिरातींची गर्दी वाढल्याने वेगळेपणा टिकवणे कठीण होईल. अनेक ब्रँड्सना खर्चाचे पुनर्वाटप करावे लागेल आणि वर्षातील उर्वरित महिन्यांमध्ये जाहिरात बाजार तुलनेने मंदावू शकतो. त्यामुळे हा बदल उद्योगासाठी संधी आणि आव्हान दोन्ही घेऊन येणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.