Rishabh Pant: ऋषभ पंतच्या पुनरागमनाबाबत मोठी अपडेट, जाणून घ्या कधी परतणार स्टार विकेटकीपर

When will be rishabh pant come back:भारतीय संघाचा धडाकेबाज विकेटकीपर-बॅट्समन ऋषभ पंत यांच्या पुनरागमनाबाबत मोठा अपडेट समोर आला आहे. इंग्लंड दौऱ्यात झालेल्या दुखापतीनंतर (Rishabh Pant health Update ) ते शेवटच्या टेस्टमध्ये उतरू शकले नाहीत, तसेच आशिया कपसाठीही फिट होऊ शकले नाहीत. आता इतकं नक्की झालं आहे की वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत पंत खेळणार नाहीत.
पंतला पुन्हा मैदानात पाहण्यासाठी चाहत्यांना अजून ३-४ आठवडे वाट पाहावी लागणार आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, तो नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत परतण्याची शक्यता आहे. मात्र वेस्ट इंडिजविरुद्धची टेस्ट मालिका आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वनडे-टी२० मालिका गाठणं त्याच्यासाठी अवघड दिसत आहे.
१५ सप्टेंबर रोजी पंत बेंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) मध्ये पोहोचला. येथे त्याची सविस्तर वैद्यकीय तपासणी झाली आणि औपचारिकरीत्या रिहॅब कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्या वेळी तो वॉकिंग बूट्सच्या साहाय्याने चालताना दिसला. यामुळे दुखापत झालेल्या हाडाला आधार मिळत होता आणि उपचारही झपाट्याने सुरू होते.
डॉक्टरांच्या मते, एका आठवड्यात त्याला या बूट्समधून बाहेर काढण्याची तयारी होती. २१ सप्टेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. यानंतर त्याला पायांवर भार देण्याचे प्रशिक्षण हळूहळू वाढवलं जाईल.
फिजिओ टीम पंतच्या रिकव्हरीवर समाधानी आहे. पायांवर भार सहन करण्याची क्षमता वाढताच त्याचा ट्रेनिंग सेशनही अधिक कठीण केलं जाणार आहे. सुरुवातीच्या रिपोर्टनुसार ४-५ आठवडे लागणार होते, मात्र आता हा कालावधी कमी होऊन ३-४ आठवड्यांवर आला आहे.
पंतची फिटनेस टीम इंडियासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याची आक्रमक फलंदाजी आणि जलद विकेटकीपिंग भारतीय संघाला हव्या त्या संतुलनात मदत करते. टीम मॅनेजमेंट त्याच्या प्रत्येक प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहे.
प्र.1: ऋषभ पंतला दुखापत कधी झाली होती?
उ. इंग्लंड दौऱ्यात झालेल्या शेवटच्या टेस्टपूर्वी पंतला दुखापत झाली होती.
प्र.2: तो आशिया कप 2025 का खेळू शकला नाही?
उ. दुखापतीतून पूर्णपणे सावरू न शकल्याने पंत आशिया कपसाठी निवडला गेला नाही.
प्र.3: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत पंत दिसणार आहे का?
उ. नाही, वेस्ट इंडिज टेस्ट मालिकेसाठी तो उपलब्ध नसणार आहे.
प्र.4: पंत मैदानात कधी परतू शकतो?
उ. अपेक्षित आहे की तो नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत पुनरागमन करू शकेल.