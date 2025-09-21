English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rishabh Pant: ऋषभ पंतच्या पुनरागमनाबाबत मोठी अपडेट, जाणून घ्या कधी परतणार स्टार विकेटकीपर

Rishabh Pant Injury Update: ऋषभ पंतच्या पुनरागमनाबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज कधी परतणार हे जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 21, 2025, 11:28 AM IST
When will be rishabh pant come back:भारतीय संघाचा धडाकेबाज विकेटकीपर-बॅट्समन ऋषभ पंत यांच्या पुनरागमनाबाबत मोठा अपडेट समोर आला आहे. इंग्लंड दौऱ्यात झालेल्या दुखापतीनंतर (Rishabh Pant health Update ) ते शेवटच्या टेस्टमध्ये उतरू शकले नाहीत, तसेच आशिया कपसाठीही फिट होऊ शकले नाहीत. आता इतकं नक्की झालं आहे की वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत पंत खेळणार नाहीत.

पुनरागमन कधी?

पंतला पुन्हा मैदानात पाहण्यासाठी चाहत्यांना अजून ३-४ आठवडे वाट पाहावी लागणार आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, तो नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत परतण्याची शक्यता आहे. मात्र वेस्ट इंडिजविरुद्धची टेस्ट मालिका आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वनडे-टी२० मालिका गाठणं त्याच्यासाठी अवघड दिसत आहे.

बेंगळुरूमध्ये तपासणी आणि रिहॅबची सुरुवात

१५ सप्टेंबर रोजी पंत बेंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) मध्ये पोहोचला. येथे त्याची सविस्तर वैद्यकीय तपासणी झाली आणि औपचारिकरीत्या रिहॅब कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्या वेळी तो वॉकिंग बूट्सच्या साहाय्याने चालताना दिसला. यामुळे दुखापत झालेल्या हाडाला आधार मिळत होता आणि उपचारही झपाट्याने सुरू होते.

काय म्हणाले डॉक्टर? 

डॉक्टरांच्या मते, एका आठवड्यात त्याला या बूट्समधून बाहेर काढण्याची तयारी होती. २१ सप्टेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. यानंतर त्याला पायांवर भार देण्याचे प्रशिक्षण हळूहळू वाढवलं जाईल.

सकारात्मक संकेत

फिजिओ टीम पंतच्या रिकव्हरीवर समाधानी आहे. पायांवर भार सहन करण्याची क्षमता वाढताच त्याचा ट्रेनिंग सेशनही अधिक कठीण केलं जाणार आहे. सुरुवातीच्या रिपोर्टनुसार ४-५ आठवडे लागणार होते, मात्र आता हा कालावधी कमी होऊन ३-४ आठवड्यांवर आला आहे.

भारतीय संघासाठी महत्त्वाची परतफेड

पंतची फिटनेस टीम इंडियासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याची आक्रमक फलंदाजी आणि जलद विकेटकीपिंग भारतीय संघाला हव्या त्या संतुलनात मदत करते. टीम मॅनेजमेंट त्याच्या प्रत्येक प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहे.

आगामी सामने

  • भारत वि. वेस्ट इंडिज – २ टेस्ट (२ ऑक्टोबरपासून)
  • भारत वि. ऑस्ट्रेलिया – ३ वनडे, ५ टी२० (१९ ऑक्टोबरपासून, ऑस्ट्रेलियात)
  • भारत वि. दक्षिण आफ्रिका – २ टेस्ट, ३ वनडे, ५ टी२० (१४ नोव्हेंबरपासून, भारतात)

FAQ

प्र.1: ऋषभ पंतला दुखापत कधी झाली होती?
उ. इंग्लंड दौऱ्यात झालेल्या शेवटच्या टेस्टपूर्वी पंतला दुखापत झाली होती.

प्र.2: तो आशिया कप 2025 का खेळू शकला नाही?
उ. दुखापतीतून पूर्णपणे सावरू न शकल्याने पंत आशिया कपसाठी निवडला गेला नाही.

प्र.3: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत पंत दिसणार आहे का?
उ. नाही, वेस्ट इंडिज टेस्ट मालिकेसाठी तो उपलब्ध नसणार आहे.

प्र.4: पंत मैदानात कधी परतू शकतो?
उ. अपेक्षित आहे की तो नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत पुनरागमन करू शकेल.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

captian rishabh pantInjury UpdateIndian cricket teamCricket News

