"सगळ्यात मोठा फ्रॉड.." किंमत 27 कोटी पण खेळ 0 ,सामन्यात सलग फ्लॉप झाल्याने ऋषभ पंत सोशल मीडियावर ट्रोल

Rishabh Pant Roasted Brutally: आयपीएल २०२५ मध्ये ऋषभ पंतची खराब कामगिरी अजूनच खराब होत चालली आहे. चार सामने होऊनही ऋषभ अजूनही फलंदाजीत चमकदार कामगिरी दाखवू शकला नाहीये. तो कर्णधारपदाच्या आघाडीवरही प्रभावी ठरला नाही. लखनौ सुपर जायंट्सने त्याला 27 कोटी रुपयांना खरेदी केल्यानंतर आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू ठरलेल्या पंतने चालू हंगामात चार सामन्यांमध्ये फक्त १९ धावा केल्या आहेत. पण पंतला या मोसमात आतापर्यंत त्याचा फॉर्म सापडलेला नाही आणि तो सतत फ्लॉप होत आहे.

शुक्रवारी मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्ध पंत फक्त 2 धावा करून बाद झाला. या सिजनमधील त्याचा हा चौथा सामना होता. याआधी तो दिल्लीविरुद्ध केवळ 0 धावा, सनरायझर्सविरुद्ध 15 धावा आणि पंजाबविरुद्ध केवळ 2 धावा करू शकला होता. या 4 डावात तो केवळ 19 धावा करू शकला आहे. पंत फ्लॉप होत असताना, लखनऊ संघाचे मालक संजीव गोयंका यांची रिअक्शनही सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहेत. याचे अनके मिम्सही व्हायरल झाले आहेत.

Rishabh Pant is now officially the biggest fraud in IPL history. #LSGvsMI #RishabhPant https://t.co/cFkzXuyv8t — Samson Fan™ (@SamsonFan9) April 4, 2025

Three single-digit scores in four games. Rishabh Pant is struggling to score big runs in IPL 2025.#IPL2025 #RishabhPant pic.twitter.com/Sb9mZ9i0TQ — Matlabi Duniya (@Mtlbi_Duniya) April 4, 2025

We are not same anymore pic.twitter.com/2rrllaQpff — कट्टर KKR समर्थक (@KKRWeRule) April 4, 2025

Evergreen Meme For Rishabh Pant Sorry #LSGvsMI pic.twitter.com/RFHHHRPnZ0 — Radheshyam Chaudhary (@RadheshyamM9) April 4, 2025

What should I do sir, I had carefully selected the players but all of them turned out to be lazy..... Rishabh Pant 2(6) #LSGvsMI #RishabhPant pic.twitter.com/MXViyKHqSZ — Sunita Jorwal (@sainibrand7062) April 4, 2025

27 crore ka Rishabh Pant lagta hai iss season 27 runs hi banayega aur bolega ki bhai Mera to ho gya.

Ab dekh lo Goenka saheb, isse itna hi ho payega#LSGvMI #RishabhPant pic.twitter.com/NRhTWuLYQp — Bakait_ (@bakait_hu) April 4, 2025

LSG spent 27 CR on Rishabh Pant just to see him score fewer runs than the price of a vada pav.

Rishabh Pant in IPL 2025:

0(6)

15(15)

2(5)

2(6) #RishabhPant #LSGvsMI pic.twitter.com/9ric6oCq6p — Saurav (@SauravTxt) April 4, 2025

आयपीएल २०२५ ची सुरुवात सहा चेंडूत शून्य धावा

ऋषभने आयपीएल २०२५ ची सुरुवात सहा चेंडूत शून्य धावांनी केली आणि नंतर एका चेंडूवर १५ धावा केल्या. पंतने पुढच्या सामन्यात पाच चेंडूत दोन धावा केल्या आणि नंतर सहा चेंडूत दोन धावा करून बाद झाला. त्याची शेवटची खेळी शुक्रवारी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध होती जेव्हा हार्दिक पंड्याने त्याला लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर एलएसजीच्या डावाच्या ११ व्या षटकात बाद केले.