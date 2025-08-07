कधी काळी 'या' खेळाडूकडे हार्दिकचा पर्याय म्हणून पहिले जात होते, पण आता केवळ IPLपुरतं उरलं आहे करियर

Happy Birthday Deepak Chahar: आज, 7 ऑगस्ट रोजी भारताचा वेगवान गोलंदाज दीपक चहरचा वाढदिवस आहे. कधीकाळी टीम इंडियामधील हार्दिक पंड्याचा पर्याय म्हणून त्याची गणना केली जात होती. पण अनेकदा झालेल्या दुखापतींमुळे त्याचं करियर आता केवळ आयपीएल (IPL) पुरतं मर्यादित राहिलं आहे.
2018 साली दीपक चहरने भारतीय संघासाठी पदार्पण केलं. उजव्या हाताने वेगवान गोलंदाजी करणारा आणि शेवटच्या फळीत मोठे फटके मारू शकणारा हा ऑलराउंडर तेव्हा हार्दिक पंड्याला पर्याय ठरू शकतो, अशी चर्चा होती. पदार्पणानंतर त्याला काही संधीही मिळाल्या आणि त्याने समाधानकारक कामगिरी केली. मात्र सततच्या दुखापतींमुळे त्याची फिटनेस कायमच चिंता बनली.
2018 पासून आतापर्यंत दीपक चहर अनेकदा दुखापतीमुळे भारतीय संघाबाहेर गेला. इतकंच नाही, तर आयपीएल (IPL) चे अनेक हंगामही त्याला दुखापतीमुळे गमवावे लागले. वनडे आणि टी-20 मध्ये त्याला विशेष समजलं जातं, पण संघात प्रवेशासाठी स्पर्धा मोठी आहे. त्यामुळे आता त्याला राष्ट्रीय संघात परत येणं कठीण बनलं आहे. त्याने शेवटचं भारतासाठी खेळण्याची संधी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत मिळाली होती. मात्र खासगी कारणामुळे त्याने स्वत:च माघार घेतली. त्यानंतर तो पुन्हा संघात दिसला नाही. आयपीएल 2022 (IPL 2022) चा हंगाम त्याने पूर्ण गमावला. तर 2023 आणि 2024 मध्येही तो खराब फिटनेसमुळे खेळू शकला नाही. त्यामुळे सीएसके (CSK) ने त्याला 2025 च्या आधी रिलीज केलं. मात्र, 2025 मध्ये तो हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सकडून मैदानात उतरला.
दीपक चहरने IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुरुवातीच्या षटकांमध्ये विकेट्स घेण्याची क्षमता दाखवली आहे. त्यामुळेच तो सीएसके (CSK) च्या गोलंदाजीचा मुख्य चेहरा बनला होता. 32 वर्षीय चहर सध्या IPL आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन शक्य आहे, पण त्यासाठी त्याला सातत्याने फिटनेस आणि परफॉर्मन्सवर काम करावं लागेल.
त्याने भारतासाठी 13 वनडे सामन्यांत 16 विकेट घेतल्या आहेत आणि 203 धावा करताना दोन अर्धशतकंही झळकावली आहेत. टी-20 मध्ये त्याच्या नावावर 25 सामन्यांत 31 विकेट्स आहेत. तर 2016 ते 2025 दरम्यान IPLमध्ये खेळलेल्या 95 सामन्यांत त्याने 88 विकेट्स घेतल्या आहेत.
आज दीपक चहरचा वाढदिवस आहे आणि त्याच्या करियरकडे पाहिल्यास हे स्पष्ट होतं की, जरी राष्ट्रीय स्तरावर त्याने फारशी चमक दाखवली नसेल, तरी IPLमध्ये त्याचं अस्तित्व लक्षणीय राहिलं आहे.
दीपक चहर कोण आहे?
उत्तर: दीपक चहर हा भारतीय क्रिकेटपटू आहे जो उजव्या हाताने मध्यमगती गोलंदाजी करतो आणि निचल्या फळीतील फलंदाज म्हणूनही खेळतो. त्याने भारतासाठी वनडे व टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत आणि आयपीएलमध्ये महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.
दीपक चहरचा जन्म कधी आणि कुठे झाला?
उत्तर: दीपक चहरचा जन्म 7 ऑगस्ट 1992 रोजी आग्रा, उत्तर प्रदेश येथे झाला.
दीपक चहरने भारतीय संघासाठी कधी पदार्पण केलं?
उत्तर: दीपक चहरने 2018 साली भारतासाठी टी20 आणि वनडे फॉरमॅटमध्ये पदार्पण केलं.
दीपक चहर कोणत्या संघांकडून IPLमध्ये खेळला आहे?
उत्तर: दीपक चहरने मुख्यतः चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) कडून खेळलं आहे. 2025 मध्ये तो मुंबई इंडियन्स (MI) संघाकडून खेळला.