/बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम... इशान किशनने अफगाण खेळाडूंची उडवली खिल्ली उडवली! Video Viral

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मालिकेचा तिसरा सामना आज खेळवला जाणार आहे. मागील काही काळापासून भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामधील नाते किती चांगले आहे हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने भारतामध्ये भारताविरुद्ध मालिकेचे आयोजन केले, मालिकेच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये टीम इंडियाने कमालीची कामगिरी केली आहे विजय मिळवला. 'फ्रेंडशिप ट्रॉफी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मालिकेतील तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यापूर्वी एका विशेष कार्यक्रमातील इशान किशनचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. काय म्हणाला इशान किशन यासंदर्भात नक्की वाचा.
टीम इंडियाचा फलंदाज इशान किशन नेहमीच संघाबद्दल किस्से ऐकताना तो किती विनोदी आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये जेव्हा अँकरने त्याला अफगाण क्रिकेटपटूंचा सर्वात मोठा गुण कोणता, असे विचारले, तेव्हा या डॅशिंग यष्टीरक्षक-फलंदाजाने संपूर्ण प्रेक्षकांना हसवले. माईक हातात घेताच इशान किशन उद्गारला, " बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम! " आणि मग, इशान किशनच्या बोलण्याने प्रेक्षकांमधील कोणालाही हसू आवरता आले नाही. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर प्रचंड चर्चेत आहे.
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अफगाणिस्तानच्या संघाबद्दल आणि खेळाडूंबद्दल बोलताना इशान किशन म्हणाला की, अफगाणिस्ताविरुद्ध खेळताना नेहमीच मजा येते कारण अनेकजण संघामधील हे आयपीएलमध्ये एकत्र खेळत आलो आहोत. ते किती चांगले लोक आहेत हे आम्हाला माहिती आहे त्याच्याकडून नेहमीच कागी तरी शिकायला मिळत असते. विशेषतः मी, मुंबई इंडियन्समध्ये नबी भाईंसोबत खेळलो आहे आणि फलंदाजीच्या सरावादरम्यान त्यांची खूप मदत व्हायची. विशेषतः वेगवेगळ्या गोलंदाजांचा सामना करताना, ते अनेकदा नियोजन आणि रणनीतीबद्दल आपली मते मांडायचे.
Ishan Kishan talking about Afghanistan players passion starting with ‘Bismillahir-Rahmanir-Rahim’. pic.twitter.com/CY6FxXrbzj— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 17, 2026
अफगाणिस्तान संघाचा सर्वात प्रभावी गुण म्हणजे त्यांची जिद्द आणि दृढनिश्चय. जेव्हा कधी आम्ही त्यांच्याविरुद्ध खेळतो, तेव्हा विकेट्स घेण्यासाठी आणि सर्वोच्च स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी ते किती उत्सुक आहेत हे तुम्ही पाहू शकता. यावर अफगाणिस्तानचा खेळाडू मोहम्मद नबी विनोद करत इशान किशनला म्हणाला की, काही उलटसुटल बोलू नको. मालिकेबद्दल सांगायचे झाले तर मालिकेमध्ये भारताच्या संघाकडे आघाडी आहे, आज या मालिकेचा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे.