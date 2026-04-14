पाकिस्तान संतप्त, PSL ला लाथ मारल्यानंतर KKR च्या वेगवान गोलंदाजाला 2 वर्षाची स्पर्धेतून बंदी!

PSL 2026 : पाकिस्तान सुपर लीग सोडून आयपीएलमध्ये सहभागी झालेल्या खेळाडूंना शिक्षा देण्याचा निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने घेतला आहे. अशाच एका खेळाडूवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने बंदी घातली आहे. हा खेळाडू झिम्बाब्वेचा ब्लेसिंग मुझारबानी आहे.

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 14, 2026, 06:30 PM IST
Blessing Muzarbani banned from PSL for 2 years : अनेक परदेशी खेळाडू आहेत जे पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये असूनही त्याचे नाव मागे घेऊन आयपीएलमध्ये सामील होतात. आयपीएल आणि पीएसएल सुरू होण्याआधी असे अनेक खेळाडू आहेत जे आधी पीएसएल खेळणार होते त्यानंतर ते आयपीएल खेळणार त्यामुळे त्यांनी पीएसएलमधून माघार घेतली होती. आता कोलकता नाईट रायडर्सचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुझारबानी संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आयपीएलला दिलेल्या प्राधान्यामुळे पाकिस्तान अत्यंत नाराज आहे. पाकिस्तान सुपर लीगने (PSL) झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुझारबानीवर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे. पीएसएल फ्रँचायझीसोबत करार असूनही मुझारबानीने आयपीएलमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला. आयपीएल 2026 सुरू होण्यापूर्वीच कोलकाता नाईट रायडर्सने (KKR) मुझारबानीला आपल्या संघात सामील करून घेतले होते. 

मुझारबानीची आयपीएलमधील कामगिरी

मुझारबानीने इस्लामाबाद युनायटेडसोबत करार केला होता, पण आयपीएल संघ कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला करार देऊ केला, त्यानंतर त्याने पीएसएलमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या टी-२० विश्वचषकात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या मुझारबानीने आतापर्यंत केकेआरसाठी दोन सामने खेळले असून, ईडन गार्डन्सवर सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध चार बळी घेतले आहेत. यापूर्वी त्याने टी-२० विश्वचषकात आपल्या कामगिरीने प्रभावित केले होते.

काय सांगितले पाकिस्तान बोर्डने? 

पीएसएलने म्हटले आहे की फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता आवश्यक आहे. आधीच करार झालेला असताना दुसऱ्या लीगमध्ये सामील होणे नियमांच्या विरुद्ध आहे. लीगच्या मते, अशा बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याने फ्रँचायझी आणि हितधारकांचा विश्वास कमी होतो. त्यामुळे, दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली.

हे खेळाडू पीएसएलमधून बॅन

कॉर्बिन बॉशवर पाकिस्तान सुपर लीगमधून एका वर्षाची बंदी घालण्यात आली आहे. कराराचा भंग केल्याबद्दल कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाणारा मुझारबानी हा पहिला खेळाडू नाही. गेल्या वर्षी, दक्षिण आफ्रिकेच्या कॉर्बिन बॉशने पाकिस्तानी लीगमध्ये पेशावर झल्मीसोबत करार केला होता. त्यानंतर बॉश एका जखमी खेळाडूच्या जागी मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला. त्याच्यावर एका हंगामासाठी पीएसएलमधून बंदी घालण्यात आली. बॉशने पाकिस्तानी बोर्डाची माफी मागितली आणि बोर्डाने त्याच्याकडून नुकसान भरपाईची मागणी केली.

मुस्तफिजुर रहमानची जागा घेतली मुझारबानीने

बीसीसीआयच्या निर्देशांनुसार फ्रँचायझीने मुक्त केलेल्या बांग्लादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानच्या जागी कोलकाता नाइट रायडर्सने मुझारबानीला करारबद्ध केले. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

