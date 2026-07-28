बॉलिवूडचा 'ॲक्शन स्टार' आता फुटबॉल मैदानात! टायगर श्रॉफ करणार Durand Cup मध्ये पदार्पण?

बॉलीवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ त्याच्या अभिनयामुळे त्याचबरोबर त्याच्या नृत्यामुळे ओळखला जातो. पण आता तो सध्या ना त्याच्या सिनेमा आला आहे ना तो त्याच्या डान्समुळे चर्चेत आहे. अभिनेता टायगर श्रॉफ आता फुटबॅालमुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. टायगर श्रॉफ आता केवळ मोठ्या पडद्यावरच नव्हे, तर फुटबॉलच्या मैदानावरही आपले कौशल्य दाखवताना दिसणार आहे. वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टायगर लवकरच व्यावसायिक फुटबॉलमध्ये पदार्पण करू शकतो. प्रतिष्ठित ड्युरँड कपच्या 135व्या आवृत्तीसाठी मुंबई एफसी संघात टायगरचा समावेश करण्यात आला आहे. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने तो सराव कराताना दिसत आहे.
स्पर्धेच्या गट फेरीतील अंतिम सामन्यात तो संघासाठी मैदानात उतरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, टायगर श्रॉफची क्लबमध्ये अधिकृत नोंदणी झाली असून तो संघासोबत नियमितपणे सराव करत आहे. अशी अपेक्षा आहे की, टायगर शिलाँगमध्ये होणाऱ्या मुंबई एफसीच्या गट फेरीतील किमान एका सामन्यात खेळू शकेल. स्पोर्टस्टारच्या एका वृत्ताने अशीही माहिती दिली आहे की, मुंबई एफसीचे सह-मालक झोहेब अमराणी यांनी टायगर श्रॉफला संघात अधिकृतपणे स्थान देण्यात आल्याची पुष्टी केली आहे. मात्र, त्याला सामने खेळवता यावेत यासाठी क्लब सर्व व्यवस्था करत आहे.
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उद्योजक अली अहमद यांच्या मालकीचा मुंबई एफसी संघ 30 जुलै रोजी आपल्या गट फेरीच्या सामन्यांसाठी शिलाँगला रवाना होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टायगर श्रॉफने संघासोबत आपली नोंदणी अधिकृतपणे पूर्ण केली आहे. तो संघाच्या फिटनेस आणि प्रशिक्षण सत्रांमध्ये नियमितपणे सहभागी होत आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार पार पडले, तर शिलाँगमधील चाहत्यांना त्याचे एक नवीन आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रूप पाहायला मिळेल. क्लबची स्थापना झाल्यावर त्याने टायगरला सराव सत्रांसाठी आमंत्रित केले. झोहेबच्या मते, टायगरला स्लाईड टॅकल, वन-ऑन-वन ड्रिब्लिंग आणि हाय-इंटेन्सिटी फुटबॉल खूप आवडतो. सुरुवातीला त्याला वाटले की टायगर व्यावसायिक फुटबॉल खेळण्याबद्दल मस्करी करत आहे, पण त्या अभिनेत्याच्या मेहनतीने त्याचे स्वप्न साकार झाले.
मुंबई एफसीला ड्युरँड कपमध्ये गट 'इ' मध्ये स्थान देण्यात आले आहे आणि ते आपले सर्व गट फेरीचे सामने शिलाँग येथील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर खेळतील. संघ 3 ऑगस्ट रोजी लँग्सनिंग एससी विरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. त्यानंतर 8 ऑगस्ट रोजी त्यांचा सामना 2024 च्या उपांत्य फेरीतील संघ शिलाँग लाजोंगशी होईल आणि 11 ऑगस्ट रोजी नॉन्गशुह एसएस अँड सीसीशी होईल. अभिनेता टायगर श्रॉफ या सामन्यांमध्ये खेळणार की नाही, हे क्लबच्या अंतिम योजना आणि व्यवस्थेवर अवलंबून असेल. जर तो खेळला, तर ड्युरँड कपला देशभरात प्रचंड प्रसिद्धी आणि लोकप्रियता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
3 ऑगस्ट, सोमवार: मुंबई एफसी विरुद्ध लँग्सनिंग एफसी - सायंकाळी 7.00 वाजता
8 ऑगस्ट, शनिवार: मुंबई एफसी विरुद्ध शिलाँग लाजोंग एफसी - दुपारी 4.00 वाजता
11 ऑगस्ट, मंगळवार: मुंबई एफसी विरुद्ध नोंगक्सेह एसएस अँड सीसी - सायंकाळी 7.00 वाजता