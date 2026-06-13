/नोरा फतेहीची FIFA वर्ल्ड कपमध्ये धूम, कॅनडातील ओपनिंग सेरेमनीमध्ये केला जबरदस्त परफॉर्मन्स Video

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेचं यंदा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये आयोजन करण्यात आलं आहे. 11 जून ते 19 जुलै या दरम्यान या स्पर्धेचे सामने होणार असून यजमान असणाऱ्या तीनही शहरामध्ये फिफा वर्ल्ड कपची ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करण्यात आली. यापैकी पहिल्या दिवशी मेक्सिको येथे झालेल्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये प्रसिद्ध गायिका शकिराने परफॉर्म केलं. त्यानंतर शनिवारी कॅनडा येथे झालेल्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये बॉलिवूडची अभिनेत्री नोरा फतेही हिने जबरदस्त परफॉर्मन्सने माहोल बनवला. नोरा फतेहीने वेजड्रीम आणि संजॉय सोबत फुटबॉल एंथम गायलं. सध्या तिच्या परफॉर्मन्सचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. लाल रंगाच्या ड्रेसमध्ये डान्स करणारी नोरा ही स्टायलिश दिसत होती.
नोरा फतेहीने आपल्या जबरदस्त डान्स परफॉर्मन्स आणि गाण्याने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. तिच्या सोबत अनेक डान्सर्सनी परफॉर्म केलं. नोरा शिवाय कॅटी पेरीने शुक्रवारी, 12 जू रोजी लॉस एंजिल्समध्ये यूनाइटेड स्टेट्सच्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये परफॉर्म केलं. येथे ती अनीता, फ्यूचर, लिसा, रेमा आणि टायला सारख्या खेळाडूं सोबत स्टेज शेअर करताना दिसली.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात झाली असून यंदा स्पर्धेत एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला आहे. फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या संघांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला असून ही स्पर्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. 11 जून पासून या वर्ल्ड कपला सुरुवात झाली तर याचा फायनल सामना 19 जुलै रोजी होणार आहे.
मेक्सिको शहरात फिफा वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यात मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या संघांमध्ये झाली होती. पहिल्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये शकिरा आणि बर्ना बॉयने परफॉर्म केलं. दोघांनी फिफा वर्ल्ड कप २०२६ चं ऑफिशल गाणं 'डाय डाय' वर परफॉर्म केलं. स्टेजवर परफॉर्म करणाऱ्या इतर खेळाडूंमध्ये एलेजांद्रो फर्नांडीज, बेलिंडा, डॅनी ओशन, जे बाल्विन, लीला डाउन्स, लॉस एंजिल्स अज़ुलेस आणि माना यांचा समावेश होता.
NoraFatehi Stunning performance at FIFAWORDCUP2026 pic.twitter.com/987i2YJeBVRajimakathi10 June 13, 2026
यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप 2026 हा भारतात झी'च्या नवीन 'Unite8' स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहायला मिळणार आहे. झी च्या Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 आणि Unite8 Sports 2 HD या चॅनलवर स्पर्धेचे सामने पाहायला मिळणार आहेत. हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये या सामन्यांचे प्रसारण केले जाणार असून हे सामने तुम्ही Zee5 ॲप आणि वेबसाइटवरही पाहू शकता.