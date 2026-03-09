T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम इंडियाने जिंकताच सचिन पिळगावकरांपासून ते अनुष्का शर्माने खास पोस्ट करत केले कौतुक

India T20 World Cup Champion: भारताने उत्कृष्ट कामगिरी करत T20 World Cup 2026 जिंकला. या ऐतिहासिक विजयाबद्दल अनेक बॉलिवूड स्टार्सनी सोशल मीडियावर टीम इंडियाबद्दल आनंद आणि प्रेम व्यक्त केले. त्याशिवाय स्वप्नील जोशी, सचिन पिळगावर सारख्या मराठी मनोरंजन सृष्टीतील कालाकारांनीही खास शुभेच्छा दिल्या.
बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणने त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवरून टीम इंडियाला विजयाबद्दल शुभेच्छा दिल्या. ट्विट शेअर करताना त्याने लिहिले की, "आज टीम इंडियाच्या कामगिरीने लाखो लोकांची मने जिंकली आहेत."
तिच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर हा क्षण शेअर करत टीम इंडियाचे अभिनंदन केले. पोस्ट शेअर करताना अभिनेत्रीने लिहिले, "I said... विश्वविजेते... वंदे मातरम."
I said.......
Champions of the World
Vande Mataram#INDvsNZ https://t.co/gMXWJQbdb0
Jahnavi Kapoor (@JahnviKapoor_FC) March 8, 2026
अभिनेत्री नुसरत भरुचाने घरी टीव्हीवर टी२० विश्वचषक पाहिला. टीम इंडियाने सामना जिंकताच ती आनंदाने नाचु लागली. यामध्ये विजयाबद्दलचा तिचा आनंद स्पष्टपणे दिसून येतो.
अभिनेते अनुपम खेर यांनी टीम इंडियाच्या विजयाचा आनंद साजरा करणारी पोस्ट शेअर केली आणि लिहिले, "भारत चॅम्पियन आहे. जय हिंद."
आयुष्मान खुराना
बॉलिवूड अभिनेता आयुष्मान खुरानाने त्याच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर या क्षणाचा फोटो शेअर केला. अभिनेत्याने कॅप्शन दिले, "भाऊ, मी ते पाहिले."
Bhai dikh gaya #WorldCupFinal pic.twitter.com/FQ3Z2aD8Sl
— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 8, 2026
बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हिनेदेखील टीम इंडियाचे भरभरुन कौतुक केले. त्याशिवाय अभिनेत्री शेहेनाज गिलने देखील इशान किशन, संजू सेमसॉन आणि बुमराहचं नाव असलेली इनस्टाग्राम स्टोरी लावली आहे.