  • स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम इंडियाने जिंकताच सचिन पिळगावकरांपासून ते अनुष्का शर्माने खास पोस्ट करत केले कौतुक

Bollywood Celebs Reaction on T20 World Cup Champions: भारतीय संघाने पुन्हा एकदा स्वतःला क्रिकेटचा खरा विजेता असल्याचे सिद्ध केले आहे. टी-२० विश्वचषकातील भारताच्या विजयानंतर देशभरात जल्लोषाचे वातावरण आहे. जनतेसोबतच सेलिब्रिटीही त्यांचे अभिनंदन करत आहेत. बॉलिवूडसह मराठी सिनेसृष्टीकडूनही शुभेच्छांचा वर्षाव होताना दिसत आहे पाहा खास पोस्ट

प्रिती वेद | Updated: Mar 9, 2026, 10:36 AM IST
(photo Credit- Social Media)

India T20 World Cup Champion: भारताने उत्कृष्ट कामगिरी करत T20 World Cup 2026 जिंकला. या ऐतिहासिक विजयाबद्दल अनेक बॉलिवूड स्टार्सनी सोशल मीडियावर टीम इंडियाबद्दल आनंद आणि प्रेम व्यक्त केले. त्याशिवाय स्वप्नील जोशी,  सचिन पिळगावर सारख्या मराठी मनोरंजन सृष्टीतील कालाकारांनीही खास शुभेच्छा दिल्या. 

अजय देवगणची खास पोस्ट

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणने त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवरून टीम इंडियाला विजयाबद्दल शुभेच्छा दिल्या. ट्विट शेअर करताना त्याने लिहिले की, "आज टीम इंडियाच्या कामगिरीने लाखो लोकांची मने जिंकली आहेत."ajay devgan

जान्हवी कपूरने दिल्या शुभेच्छा

तिच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर हा क्षण शेअर करत टीम इंडियाचे अभिनंदन केले. पोस्ट शेअर करताना अभिनेत्रीने लिहिले, "I said... विश्वविजेते... वंदे मातरम."

 नुसरत भरुचा तर चक्क नाचु लागली

अभिनेत्री नुसरत भरुचाने घरी टीव्हीवर टी२० विश्वचषक पाहिला. टीम इंडियाने सामना जिंकताच ती आनंदाने नाचु लागली. यामध्ये विजयाबद्दलचा तिचा आनंद स्पष्टपणे दिसून येतो. 

nusrat bharucha

अनुपम खेर यांनीही अभिनंदन केले

अभिनेते अनुपम खेर यांनी टीम इंडियाच्या विजयाचा आनंद साजरा करणारी पोस्ट शेअर केली आणि लिहिले, "भारत चॅम्पियन आहे. जय हिंद."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

आयुष्मान खुराना

बॉलिवूड अभिनेता आयुष्मान खुरानाने त्याच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर या क्षणाचा फोटो शेअर केला. अभिनेत्याने कॅप्शन दिले, "भाऊ, मी ते पाहिले."

स्वप्निल जोशीची खास पोस्ट पोहाच...

swapnil joshi

अनुष्का शर्माने केली खास पोस्ट

बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हिनेदेखील टीम इंडियाचे भरभरुन कौतुक केले. त्याशिवाय अभिनेत्री शेहेनाज गिलने देखील इशान किशन, संजू सेमसॉन आणि बुमराहचं नाव असलेली इनस्टाग्राम स्टोरी लावली आहे.

anushka sharma

 

