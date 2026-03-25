IPL 2026 : KKR मध्ये हर्षित राणाच्या जागी 'या' गोलंदाजांची एंट्री, कोशात गेलेल्या खेळाडूचं नशीब पालटलं

IPL 2026 : केकेआरचा स्टार गोलंदाज हर्षित राणा याला टी20 वर्ल्ड कप पूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सराव सामन्यात दुखापत झाली होती. त्यामुळे हर्षित राणा हा आयपीएल 2026 ला सुद्धा मुकणार आहे. तेव्हा केकेआरने आता त्याच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 25, 2026, 10:54 PM IST
IPL 2026 : आयपीएल 2026 पूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्समध्ये (KKR) बदल झाला आहे. केकेआरचा स्टार गोलंदाज हर्षित राणा (Harshit Rana) याला टी20 वर्ल्ड कप पूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सराव सामन्यात दुखापत झाली होती. ज्यामुळे तो वर्ल्ड कपला देखील मुकला होता. याच दुखापतीतून सध्या हर्षित राणा बरा होतोय, मात्र तो क्रिकेटच्या मैदनावर येण्याइतका बरा झालेला नसल्याने तो आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. त्यामुळे हर्षित राणा ऐवजी कोलकाता नाईट रायडर्सने संघात दिल्लीचा स्टार गोलंदाज नवदीप सैनी याला संधी दिली आहे. 

कोशात गेलेल्या खेळाडूचं नशीब पालटलं : 

आयपीएल ही स्पर्धा अशा खेळाडूंसाठी एक चांगली संधी निर्माण करते जे काही कारणास्थव प्रकाशझोतात येऊ शकले नाहीत. आयपीएल 2026 साठी सुद्धा कोलकाता नाईट रायडर्सने असाच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हर्षित राणाच्या जागी दिल्लीचा वेगवान गोलंदाज नवदीप सैनीवर केकेआरने विश्वास दाखवला आहे. 150 किमी प्रतितास या वेगाने गोलंदाजी करण्याची क्षमता असलेला नवदीप सैनीसाठी आयपीएल 2026 ही एक नामी संधी आहे. 

गौतम गंभीरशी असलेलं कनेक्शन : 

नवदीप सैनीचं नाव जेव्हा पण येतं तेव्हा गौतम गंभीरचा उल्लेख येतो. दिल्ली क्रिकेटमधील राजकारणाशी लढा देऊन सैनीला नेट बॉलरवरून मुख्य संघात स्थान मिळवून देणारा गौतम गंभीरच होता. गंभीरने सैनीचा वेग आणि उसळी ही नेहमीच सामना जिंकून देणारी शस्त्रे मानली आहेत. जरी गंभीर आता टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक असला तरी, केकेआरच्या रणनीतीवर त्याचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.

हेही वाचा : IPL च्या इतिहासात कधीच झालं नाही ते यंदा होणार, 18 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली

 

नवदीप सैनीच्या करिअरला मिळणार नवी संजीवनी: 

मागील काही वर्षात दुखापती आणि खराब फॉर्ममुळे नवदीप सैनी हा भारतीय क्रिकेट संघ आणि आयपीएलमधून बाहेर होता. राजस्थान रॉयल्समध्ये त्याला जास्त संधी मिळाल्या नाहीत. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सुद्धा तो संघर्ष करताना दिसून आला. केकेआरने त्याला करारबद्ध करणे हा एका चमत्कारापेक्षा कमी नाही. केकेआरची हा संघ नेहमीच गोलंदाजांना घडवण्यासाठी ओळखली जातो. यापूर्वी सुद्धा वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल सारखे गोलंदाज प्रकाशझोतात आले आहेत. आता नवदीप सैनीसाठी आयपीएल 2026 चा सीजन नवी संजीवनी ठरणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

Explained: समुद्राच्या हृदयात घुसून Crude Oil काढणार ही कंप...

भारत