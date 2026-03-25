IPL 2026 : KKR मध्ये हर्षित राणाच्या जागी 'या' गोलंदाजांची एंट्री, कोशात गेलेल्या खेळाडूचं नशीब पालटलं

IPL 2026 : आयपीएल 2026 पूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्समध्ये (KKR) बदल झाला आहे. केकेआरचा स्टार गोलंदाज हर्षित राणा (Harshit Rana) याला टी20 वर्ल्ड कप पूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सराव सामन्यात दुखापत झाली होती. ज्यामुळे तो वर्ल्ड कपला देखील मुकला होता. याच दुखापतीतून सध्या हर्षित राणा बरा होतोय, मात्र तो क्रिकेटच्या मैदनावर येण्याइतका बरा झालेला नसल्याने तो आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. त्यामुळे हर्षित राणा ऐवजी कोलकाता नाईट रायडर्सने संघात दिल्लीचा स्टार गोलंदाज नवदीप सैनी याला संधी दिली आहे.
आयपीएल ही स्पर्धा अशा खेळाडूंसाठी एक चांगली संधी निर्माण करते जे काही कारणास्थव प्रकाशझोतात येऊ शकले नाहीत. आयपीएल 2026 साठी सुद्धा कोलकाता नाईट रायडर्सने असाच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हर्षित राणाच्या जागी दिल्लीचा वेगवान गोलंदाज नवदीप सैनीवर केकेआरने विश्वास दाखवला आहे. 150 किमी प्रतितास या वेगाने गोलंदाजी करण्याची क्षमता असलेला नवदीप सैनीसाठी आयपीएल 2026 ही एक नामी संधी आहे.
नवदीप सैनीचं नाव जेव्हा पण येतं तेव्हा गौतम गंभीरचा उल्लेख येतो. दिल्ली क्रिकेटमधील राजकारणाशी लढा देऊन सैनीला नेट बॉलरवरून मुख्य संघात स्थान मिळवून देणारा गौतम गंभीरच होता. गंभीरने सैनीचा वेग आणि उसळी ही नेहमीच सामना जिंकून देणारी शस्त्रे मानली आहेत. जरी गंभीर आता टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक असला तरी, केकेआरच्या रणनीतीवर त्याचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
मागील काही वर्षात दुखापती आणि खराब फॉर्ममुळे नवदीप सैनी हा भारतीय क्रिकेट संघ आणि आयपीएलमधून बाहेर होता. राजस्थान रॉयल्समध्ये त्याला जास्त संधी मिळाल्या नाहीत. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सुद्धा तो संघर्ष करताना दिसून आला. केकेआरने त्याला करारबद्ध करणे हा एका चमत्कारापेक्षा कमी नाही. केकेआरची हा संघ नेहमीच गोलंदाजांना घडवण्यासाठी ओळखली जातो. यापूर्वी सुद्धा वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल सारखे गोलंदाज प्रकाशझोतात आले आहेत. आता नवदीप सैनीसाठी आयपीएल 2026 चा सीजन नवी संजीवनी ठरणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.