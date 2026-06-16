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शरद पवारांना पॉवरफूल धक्का! कोर्टाने कसली मान्यता केली रद्द? निकालात नक्की काय म्हटलं?

Court Decision On Sharad Pawar: मुंबई उच्च न्यायालयाने शरद पवारांना मोठा धक्का दिला असून मागील काही काळापासून सुरु असलेलं प्रकरण निकाली काढण्यात आलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 16, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:10 AM IST
शरद पवारांना पॉवरफूल धक्का! कोर्टाने कसली मान्यता केली रद्द? निकालात नक्की काय म्हटलं?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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