/शरद पवारांना पॉवरफूल धक्का! कोर्टाने कसली मान्यता केली रद्द? निकालात नक्की काय म्हटलं?

Court Decision On Sharad Pawar: राज्यसभेचे खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. पवारांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगर परिषदेची भारतीय कुस्ती महासंघाने केलेली संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात न्यायालयाने आधीच दिलेले आदेश कायम राहतील असं सोमवारी स्पष्ट करण्यात आलं.
संघटनेची संलग्नता रद्द करण्याचा निर्णय भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कार्यकारी समितीने न घेता निरीक्षण समितीने घेतला होता आणि हा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा होता, असा युक्तीवाद शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेने केला. नोव्हेंबर 2022 मध्ये दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी यासंदर्भात प्रथमिक निर्णय दिला होता. त्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय कायम ठेवण्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. न्या. शिंदेंनी, "भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कार्यकारी समितीचा निर्णय हा केवळ नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा नव्हता, तर संबंधितांना कोणतीही संधी न देता त्यांच्या पाठीमागे घेण्यात आलेला होता. निर्णय घेताना प्रक्रियात्मक न्यायाला पूर्णपणे फाटा देण्यात आला होता," असं म्हटलं होतं.
भारतीय कुस्ती महासंघाने 1 जानेवारी 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेची संलग्नता रद्द करून तिच्या जागी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाला मान्यता दिली होती. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. प्रत्यक्षात शरद पवारांनी तब्बल 40 वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेचे नेतृत्व केले होते. मात्र, 4 जुलै 2022 रोजी भारतीय कुस्ती महासंघाने संघटनेची कार्यकारिणी बरखास्त केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये दिलेल्या आदेशात असेही स्पष्ट केले होते की, संघटनेची निवडून आलेली कार्यकारिणी तिचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहील आणि संघटनेच्या संविधानानुसार दैनंदिन कामकाज चालवेल. पण आता शरद पवार अध्यक्ष होते त्या महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या संघटनेची याचिका फेटाळून लावली.
याचिकेमध्ये महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेने म्हटले होते की, तत्कालीन भाजप खासदार आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत काही स्पर्धा आयोजित करण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवला होता.