भारत-पाकिस्तान टी-20 विश्वचषक सामन्याची तिकिट विक्री सुरू होताच गोंधळ! BookMyShow काही सेकंदात क्रॅश

BookMyShow crashes within minutes after IND vs PAK sale opens: भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप सामन्याच्या तिकिटांची विक्री सुरू होताच प्रचंड गोंधळ उडाला. तिकिटांसाठी चाहत्यांची एवढी गर्दी झाली की ऑनलाइन तिकिटिंग प्लॅटफॉर्म BookMyShowची वेबसाइट काही वेळातच ठप्प झाली. बुधवारी तिकिट विक्रीच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होताच लाखो क्रिकेटप्रेमींनी एकाच वेळी लॉगिन करण्याचा प्रयत्न केला. अचानक वाढलेल्या ट्रॅफिकमुळे सर्व्हरवर ताण आला आणि वेबसाइट क्रॅश झाली. परिणामी अनेक युजर्सना लॉगिन होत नव्हते, पेज लोड होत नव्हते किंवा पेमेंट अर्धवट अडकत होते.
हा बहुचर्चित सामना 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे खेळवला जाणार असून, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट सामना म्हणजे नेहमीच हाय-व्होल्टेज ड्रामा असतो. त्यामुळेच तिकिटांसाठी प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला. तिकिटे उपलब्ध होताच चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी धाव घेतली.
Important announcement for ICC Men’s T20 World Cup pic.twitter.com/NoeoZ5Brrg
— BookMyShow (@bookmyshow) January 14, 2026
सोशल मीडियावर अनेक युजर्सनी आपल्या अडचणी शेअर केल्या. काहींना बराच वेळ वेटिंग क्यूमध्ये थांबवण्यात आले, तर काहींच्या खात्यातून पैसे वजा झाले पण तिकीट कन्फर्म झाले नाही. यामुळे चाहत्यांमध्ये नाराजी पसरली. BookMyShowशी संबंधित एका सूत्राने PTIला सांगितले की, एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात लॉगिन आणि ट्रान्झॅक्शन रिक्वेस्ट आल्याने सिस्टमवर ताण आला आणि वेबसाइट क्रॅश झाली. कंपनीने नंतर ‘X’ (माजी ट्विटर) वरून याबाबत स्पष्टीकरणही दिले आहे.
@bookmyshow been in the queue at the same spot for over an hour now. Fix your shitty system. pic.twitter.com/mICZhKniog
— Dylan D'Souza (@DylanJosh) January 14, 2026
भारत-पाकिस्तान सामना हा टी20 वर्ल्ड कपमधील सर्वात मोठा आणि चर्चेचा सामना मानला जातो. दोन्ही देशांमधील जुनी क्रिकेट प्रतिस्पर्धा आणि चाहत्यांचा प्रचंड उत्साह यामुळे तिकिटांची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. लवकरच तांत्रिक अडचणी दूर करून तिकिट विक्री पुन्हा सुरू केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
You literally have one job to do @bookmyshow.
And you always manage to totally screw it up. Always. Love the consistency. Why do you have to open up tickets less than a month before the #ICCT20WorldCup pic.twitter.com/vMe89A9MQu
— Aritra Bose (@_aritrabose) January 14, 2026
टी20 वर्ल्ड कपमध्येही ‘नो हँडशेक’ धोरण कायम राहण्याची शक्यता आहे. आशिया कपमध्ये जशी खेळाडूंमध्ये तणावपूर्ण वातावरण पाहायला मिळाले होते, तसाच कटुतेचा सूर या स्पर्धेतही कायम राहू शकतो. भारत-पाकिस्तान सामना नेहमीच भावनिक आणि तीव्र असतो, त्यामुळे यावेळीही मैदानावर वातावरण तापलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर होणाऱ्या या हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. दोन्ही संघ आमनेसामने येणार असल्याने सामना केवळ खेळापुरता मर्यादित न राहता मानसिक आणि भावनिक पातळीवरही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
स्पर्धेतील लीग टप्प्यातील पाकिस्तानचा हा तिसरा सामना असेल. त्याआधी ते स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात नेदरलँड्सविरुद्ध मैदानात उतरतील, त्यानंतर अमेरिकेविरुद्ध लढत होईल. विशेष म्हणजे, 2024 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानला स्पर्धेबाहेर ढकलले होते, त्यामुळे हा सामना पाकिस्तानसाठी प्रतिष्ठेचा ठरणार आहे.
भारताबद्दल बोलायचे झाल्यास, भारतीय संघ 7 फेब्रुवारी रोजी स्पर्धेतील पहिल्याच दिवशी अमेरिकेविरुद्ध आपली मोहीम सुरू करेल. त्यानंतर 12 फेब्रुवारीला दिल्लीमध्ये नामिबियाविरुद्ध सामना खेळला जाईल. त्यानंतर सगळ्यांचे लक्ष असलेला भारत-पाकिस्तान सामना क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेईल.