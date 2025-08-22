रोहित - विराटनंतर आता अजून एका भारतीय क्रिकेटरने घेतली निवृत्ती, 37 व्यावर्षी क्रिकेटला ठोकला रामराम

Cricketer Retirement : यंदा 2025 वर्षात अनेक दिग्गज क्रिकेटर्सनी आपल्या कारकिर्दीला पूर्णविराम लावत निवृत्तीची घोषणा केली. आपल्या आवडत्या क्रिकेटरच्या निवृत्तीच्या बातमीने अनेक फॅन्स नाराज झाले. 2025 सुरु असताना आतापर्यंत रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, आंद्रे रसेल, निकोलस पूरन आणि ग्लेन मॅक्सवेल अशा अनेक दिग्गज क्रिकेटर्सनी क्रिकेटच्या विविध फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली. आता या लिस्टमध्ये एक अजून नाव जोडलं गेलं आहे. गुरुवारी भारतीय महिला संघाची गोलंदाज गौहर सुल्तानाने (Gouher Sultana) वयाच्या 37 व्या वर्षी क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतलीये.
37 वर्षांच्या गौहर सुल्तानाने वर्ष 2008 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. गौहरने भारतासाठी 50 वनडे सामने आणि 37 टी20 सामने खेळले आहेत. गौहरने 2014 मध्ये भारतासाठी शेवटचा सामना खेळला होता. दरम्यान, गौहरने स्थानिक क्रिकेट खेळणे सुरू ठेवले. 2024 आणि 2025 मध्ये महिला प्रीमियर लीगमध्ये ती यूपी वॉरियर्सचा भाग होती.
गौहर सुल्तानाने इंस्टाग्रामवर निवृत्तीची घोषणा करत म्हंटले की, 'वर्ल्ड कप, परदेश दौरे आणि कौशल्य आणि धैर्याची परीक्षा घेणाऱ्या सामन्यांमध्ये - भारताकडून खेळणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान आहे. घेतलेली प्रत्येक विकेट, मैदानावरील प्रत्येक डाईव्ह, सहकाऱ्यांच्या सोबतीमुळे मी आज एक चांगली खेळाडू आणि व्यक्ती बनली आहे'.
गौहर सुल्तानाने भारतासाठी 50 वनडे आणि 37 टी20 सामने खेळले आहेत. 50 वनडे खेळताना गौहरने 66 विकेट घेतल्या तर टी 20 मध्ये तिने 29 विकेट घेतल्या. गौहर आपल्या करिअरमध्ये 5 वर्ल्ड कप खेळली आहे, ज्यात तीन टी 20, दोन वनडे वर्ल्ड कपचा समावेश होता. गौहरने वनडे वर्ल्ड कपमध्ये 11 सामन्यात 12 विकेट्स घेतल्या तर टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये सात विकेट्स घेतल्या. सध्या गौहर बीसीसीआयच्या लेव्हल टू कोच आहेत.
