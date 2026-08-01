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भारतीय बॅाक्सिंगसाठी सुवर्ण दिवस, सलग दोन गोल्ड मेडल भारताने जिंकले

भारताचा आजचा पहिला फायनलचा बॅाक्सिंगचा सामना हा प्रीती पवारने खेळला यामध्ये सामना जिंकून गोल्ड मेडल नावावर केले आहे. भारताच्या प्रिती पवारने कॅनडाच्या स्कार्लेट सॅव्हाना डेलगाडो पराभूत करुन सुवर्ण पदक जिंकले आहे. 

Published: Aug 01, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:09 PM IST
भारतीय बॅाक्सिंगसाठी सुवर्ण दिवस, सलग दोन गोल्ड मेडल भारताने जिंकले
Image Credit: भारताचे 10 बॅाक्सर लढणार गोल्ड मेडलसाठी (Photo - social Media)

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