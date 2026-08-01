/भारतीय बॅाक्सिंगसाठी सुवर्ण दिवस, सलग दोन गोल्ड मेडल भारताने जिंकले

ग्लासगो येथे होणारे कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मधील आजचा महत्वाचा भारताचा दिवस आहे. भारताने या कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 ची सुरुवात दमदार केली आहे, आज भारताचे 10 बॅाक्सर हे सुवर्ण पदकासाठी खेळताना दिसणार आहेत. त्यामुळे आता या स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे आणि भारताने आजचे पहिले सुवर्ण पदक नावावर केले आहे. भारताचा आजचा पहिला फायनलचा बॅाक्सिंगचा सामना हा प्रीती पवारने खेळला यामध्ये सामना जिंकून गोल्ड मेडल नावावर केले आहे. भारताच्या प्रिती पवारने कॅनडाच्या स्कार्लेट सॅव्हाना डेलगाडो पराभूत करुन सुवर्ण पदक जिंकले आहे.
भारतासाठी दिवसाची सुरुवात उत्तम झाली. प्रीती पवारने महिलांच्या 54 किलो वजनी गटाच्या बॉक्सिंग अंतिम सामन्यात कॅनडाच्या स्कारलेट सवाना डेलगाडोचा पराभव करून सुवर्णपदक पटकावले. संपूर्ण लढतीत प्रीतीने उत्कृष्ट संयम, उत्तम तंत्र आणि आक्रमक खेळाचे प्रदर्शन केले. तिने पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये आघाडी घेतली आणि अंतिम सामन्यात कॅनेडियन बॉक्सरचा पुनरागमनाचा प्रयत्न हाणून पाडला. हे भारताचे दिवसातील पहिले आणि बॉक्सिंगमधील पहिले सुवर्णपदक ठरले.
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भारताच्या जस्मिन लॅम्बोरियाने बॉक्सिंगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत गोल्ड मेडल नावावर केले आहे. तिने महिलांच्या 57 किलो वजनी गटात हे पदक पटकावले. अंतिम फेरीत, नॉर्दर्न आयर्लंडच्या मायकेला वॉल्शने आक्रमक सुरुवात केली आणि सतत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जस्मिनने पूर्ण संयमाने सामना खेळत, आपल्या लांब पल्ल्याचा उत्कृष्ट वापर करून अनेक अचूक ठोसे मारले. सामन्याच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये वॉल्शने पुनरागमन करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला, परंतु जस्मिनने तिच्या हल्ल्यांना उत्कृष्टपणे परतवून लावत आपली आघाडी कायम ठेवली. पंचांनी एकमताने जस्मिन लॅम्बोरियाला विजेती घोषित केले. 2026च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत बॉक्सिंगमधील भारताचे हे दुसरे सुवर्णपदक आहे.
1st Boxing Gold Done, Next is Jaismine— The Khel India (@TheKhelIndia) August 1, 2026
Let’s GOOOOOOOOOOOOO!!! pic.twitter.com/QDytMCw025
दुपारी 3:30 – प्रीती पवार (54 किलो)
दुपारी 3:45 – जस्मिन लांबोरिया (57 किलो)
4:15 वाजता – जादुमणी सिंग (55 किलो) रात्री
9:00 वाजता – साक्षी चौधरी (51 किलो)
रात्री 9:15 वाजता – प्रिया (9:60 किलो)
– प्रिया अरुंधती चौधरी (70 किलो)
रात्री 9.45 – लोव्हलिना बोरगोहेन (75 किलो)
रात्री 10.00 – सचिन सिवाच 60 किलो)
रात्री 10.15 – अंकुश पंघल (80 किलो)
रात्री 10.30 – नरिंदर बारवाल (+90 किलो)