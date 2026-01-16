BPL 2026 चा पहिला सामना रद्द झाल्यानंतर बांगलादेशमध्ये गोंधळ! नाराज फॅन्सने स्टेडियमच्या बाहेर केली तोडफोड, Video Viral

Fans vandalize in front of mirpur stadium after BPL 2026 Match cancel: बांगलादेश प्रीमियर लीग 2026 काल (15 जानेवारी) पासून सुरू होणार होता, परंतु टॉससाठी रेफरी आले असले तरी राजशाही आणि सिलहट टायटन्स या दोन्ही संघांचे कर्णधार मैदानावर आलेच नाहीत. सर्व खेळाडूंनी एकत्र येऊन लीगचा बहिष्कार केला आणि बीसीबीला स्पष्ट चेतावणी दिली की, नजमुल इस्लाम यांना पदावरून हटवले नाहीत, तर खेळाडू पुढील कोणत्याही लीग किंवा टूर्नामेंटमध्ये सहभागी होणार नाहीत. नजमुल इस्लाम हे बीसीबी डायरेक्टर पदावर आहेत. त्यांना पदावरून हटवण्याची जोरदार मागणी होत आहे. बांगलादेश प्रीमियर लीगच्या पहिल्या सामन्याची कडक तपासणी झाली आणि तो रद्द करण्यात आला. बांगलादेशी खेळाडूंनी लीगचा बहिष्कार केला.
याच दरम्यान, एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये ढाका येथील शेर ए बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियमच्या बाहेर प्रचंड रागाने फॅन्स तोडफोड करताना दिसत आहेत, ज्यामुळे सामना रद्द झाला होता. फॅन्सच्या संतापाचे कारण म्हणजे बीपीएल सामना रद्द होणे आणि बीसीबी डायरेक्टर नजमुल इस्लाम यांना त्यांचे पदावरून हटवले जाण्याचा प्रश्न.
बांगलादेश प्रीमियर लीगचा पहिला सामना राजशाही आणि सिलहट टायटन्स यांच्यात शेर ए बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये होणार होता, पण तो रद्द झाला. प्रचंड चिडलेल्या फॅन्स स्टेडियमच्या बाहेर पोस्टर फाडत होते आणि त्यांच्याजवळ लाठ्या होत्या, ज्यांद्वारे ते सगळ्या वस्तूंवर तोडफोड करत होते. सोशल मीडियावर दावा केला जात आहे की ही नाराजी बीपीएल सामन्याच्या रद्द होण्यावर आणि नजमुल इस्लाम यांच्या हटवण्यावर आहे.
Fans are angry over BPL match cancelation and removal of Md Najmul Islam. They started to protest and vandalize in front of Mirpur Stadium. pic.twitter.com/QEhSGN0Nop
— Shadman Sakib Arnob (@arnuX05) January 15, 2026
बांगलादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर असोसिएशनने स्पष्टपणे सांगितलं की, "जोपर्यंत नजमुल इस्लाम यांना पदावरून हटवले जात नाही, तोपर्यंत कोणताही खेळाडू कोणत्याही लीग किंवा टूर्नामेंटमध्ये खेळणार नाही." यामुळे बीसीबीला मागे हटून नजमुल इस्लाम यांना त्यांच्या पदावरून हटवावं लागलं.
नजमुल इस्लाम यांचा अलीकडच्या काही विधानांमुळे वाद झाला होता. त्यांनी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना इशारा दिला होता की, "जर आयसीसीने बांगलादेशच्या सामन्यांचं शेड्यूल बदललं नाही, तर आम्ही टूर्नामेंटमधून बाहेर पडू." या विधानावर तमीम इक्बाल यांनी त्यांना 'आयटिव्ही एजंट' असं त्यांचं मजाक उडवून उत्तर दिलं होतं, ज्यामुळे नजमुल इस्लाम आणखी चिडले आणि तमीमला 'इंडियन एजंट' म्हणून हिणवलं.