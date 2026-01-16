English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BPL 2026 चा पहिला सामना रद्द झाल्यानंतर बांगलादेशमध्ये गोंधळ! नाराज फॅन्सने स्टेडियमच्या बाहेर केली तोडफोड, Video Viral

Rajshahi warriors and Sylhet Titans, BPL 2026: बांगलादेशमध्ये प्रचंड गोंधळ झाला. बीपीएल 2026 सामना रद्द झाल्यानंतर संतप्त चाहत्यांनी स्टेडियमची तोडफोड केली. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून नक्की काय घडलं याबद्दल जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 16, 2026, 08:50 AM IST
Fans vandalize in front of mirpur stadium after BPL 2026 Match  cancel: बांगलादेश प्रीमियर लीग 2026 काल (15 जानेवारी) पासून सुरू होणार होता, परंतु टॉससाठी रेफरी आले असले तरी राजशाही आणि सिलहट टायटन्स या दोन्ही संघांचे कर्णधार मैदानावर आलेच नाहीत. सर्व खेळाडूंनी एकत्र येऊन लीगचा बहिष्कार केला आणि बीसीबीला स्पष्ट चेतावणी दिली की, नजमुल इस्लाम यांना पदावरून हटवले नाहीत, तर खेळाडू पुढील कोणत्याही लीग किंवा टूर्नामेंटमध्ये सहभागी होणार नाहीत. नजमुल इस्लाम हे बीसीबी डायरेक्टर पदावर आहेत. त्यांना पदावरून हटवण्याची जोरदार मागणी होत आहे. बांगलादेश प्रीमियर लीगच्या पहिल्या सामन्याची कडक तपासणी झाली आणि तो रद्द करण्यात आला. बांगलादेशी खेळाडूंनी लीगचा बहिष्कार केला. 

चाहत्यांनी स्टेडियमची तोडफोड केली

याच दरम्यान, एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये ढाका येथील शेर ए बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियमच्या बाहेर प्रचंड रागाने फॅन्स तोडफोड करताना दिसत आहेत, ज्यामुळे सामना रद्द झाला होता. फॅन्सच्या संतापाचे कारण म्हणजे बीपीएल सामना रद्द होणे आणि बीसीबी डायरेक्टर नजमुल इस्लाम यांना त्यांचे पदावरून हटवले जाण्याचा प्रश्न.

पहिला सामना रद्द

बांगलादेश प्रीमियर लीगचा पहिला सामना राजशाही आणि सिलहट टायटन्स यांच्यात शेर ए बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये होणार होता, पण तो रद्द झाला. प्रचंड चिडलेल्या फॅन्स स्टेडियमच्या बाहेर पोस्टर फाडत होते आणि त्यांच्याजवळ लाठ्या होत्या, ज्यांद्वारे ते सगळ्या वस्तूंवर तोडफोड करत होते. सोशल मीडियावर दावा केला जात आहे की ही नाराजी बीपीएल सामन्याच्या रद्द होण्यावर आणि नजमुल इस्लाम यांच्या हटवण्यावर आहे.

 

बीसीबीने घेतला निर्णय

बांगलादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर असोसिएशनने स्पष्टपणे सांगितलं की, "जोपर्यंत नजमुल इस्लाम यांना पदावरून हटवले जात नाही, तोपर्यंत कोणताही खेळाडू कोणत्याही लीग किंवा टूर्नामेंटमध्ये खेळणार नाही." यामुळे बीसीबीला मागे हटून नजमुल इस्लाम यांना त्यांच्या पदावरून हटवावं लागलं.

नेमका वाद काय?

नजमुल इस्लाम यांचा अलीकडच्या काही विधानांमुळे वाद झाला होता. त्यांनी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना इशारा दिला होता की, "जर आयसीसीने बांगलादेशच्या सामन्यांचं शेड्यूल बदललं नाही, तर आम्ही टूर्नामेंटमधून बाहेर पडू." या विधानावर तमीम इक्बाल यांनी त्यांना 'आयटिव्ही एजंट' असं त्यांचं मजाक उडवून उत्तर दिलं होतं, ज्यामुळे नजमुल इस्लाम आणखी चिडले आणि तमीमला 'इंडियन एजंट' म्हणून हिणवलं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

