'Z' वर FIFA World Cup 2026च्या थरारामुळे वाढला ब्रँड्सचा विश्वास

• Lenovo, CEAT, Jaguar Land Rover, Adidas, Zydus आणि JBL हे ब्रँड्स 'Z' वर FIFA World Cup 2026™ चा लाभ घेणाऱ्या जाहिरातदारांच्या वाढत्या यादीत सामील झाले आहेत.
• स्पर्धेचा 'राउंड ऑफ ३२' (Round of 32) सुरू होत असताना, आघाडीच्या ब्रँड्ससोबतच्या नवीन भागीदारींमुळे जाहिरातदारांचा विश्वास अधिक दृढ होत आहे.
• 'Z' ची एकात्मिक लिनियर (टीव्ही) आणि डिजिटल परिसंस्था (ecosystem) मोठ्या प्रमाणावर पोहोच (scale), प्रेक्षकांचा सहभाग (engagement) आणि विशेषतः तयार केलेले (customized) ब्रँड सोल्यूशन्स प्रदान करणे सुरूच ठेवत आहे.
मुंबई: जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा सोहळ्याचा 'राउंड ऑफ ३२' सुरू होत असताना, आघाडीची कंटेंट आणि तंत्रज्ञान कंपनी 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड' ('Z') कडे जाहिरातदारांचा ओघ कायम आहे. मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांचा अर्थपूर्ण सहभाग मिळवून देण्याच्या या स्पर्धेच्या क्षमतेवर ब्रँड्सचा वाढता विश्वास यातून दिसून येतो.
स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या आठवड्यांत मिळालेल्या दमदार प्रतिसादानंतर, Lenovo, Ceat, Jaguar Land Rover, Adidas, Zydus आणि JBL यांसारख्या अनेक आघाडीच्या ब्रँड्सनी 'Z' सोबत भागीदारी केली आहे, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांमधील जाहिरातदारांचा पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत झाला आहे. हे ब्रँड्स आता एका प्रभावी प्रायोजकत्व यादीत सामील झाले आहेत; ज्यामध्ये 'को-प्रेझेंटिंग स्पॉन्सर' म्हणून Mahindra आणि 'को-पावर्ड बाय स्पॉन्सर' म्हणून Diageo यांचा समावेश आहे. तसेच Apple आणि Pernod Ricard यांसारखे अनेक प्रतिष्ठित ब्रँड्सही विविध प्लॅटफॉर्म्सवर या स्पर्धेशी जोडले गेले आहेत. कंपनी या सर्व ब्रँड्ससोबतच्या भागीदारीचे महत्त्व मानते आणि भारतात फुटबॉल या खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मिळालेल्या समर्थनाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते.
प्रेक्षक आता अत्यंत चुरशीच्या 'नॉकआउट' टप्प्यांसाठी सज्ज होत असताना, ब्रँड्सचा हा सततचा ओघ स्पर्धेबद्दलची वाढती उत्सुकता अधोरेखित करतो.
जाहिरातदारांची ही कायमस्वरूपी आवड कंपनीच्या एकात्मिक परिसंस्थेमध्ये दिसून येणाऱ्या दमदार सहभागाचे प्रतिबिंब आहे. 'Unite8 Sports' चॅनेल्स आणि 'Zee5' च्या माध्यमातून, ब्रँड्स थेट सामने (LIVE matches), स्टुडिओ कार्यक्रम, हायलाइट्स, विश्लेषण आणि डिजिटल उपक्रम (digital activations) यांसारख्या विविध माध्यमांतून प्रेक्षकांशी प्रभावी आणि संदर्भानुसार (contextual) नाते निर्माण करत आहेत. टेलिव्हिजन आणि डिजिटल अशा दोन्ही माध्यमांवर विशेष जाहिरात उपाययोजना (bespoke solutions) देण्याच्या कंपनीच्या क्षमतेमुळे, ब्रँड्सना त्यांच्या मोहिमेची परिणामकारकता वाढवतानाच आपली गुंतवणूक विशिष्ट व्यावसायिक उद्दिष्टांशी सुसंगत ठेवणे शक्य झाले आहे. विविध प्लॅटफॉर्म्सवर ३० कोटींहून अधिक (३००+ दशलक्ष) युनिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचल्यानंतर, 'Z' वरील FIFA World Cup 2026™ जाहिरातदारांसाठी उत्साहवर्धक कामगिरी करत आहे. Zee 5 वर लाखो प्रेक्षक एकाच वेळी (concurrently) सामने पाहत आहेत; थेट (LIVE) सामने, हायलाइट्स आणि विविध भाषांमधील स्टुडिओ कार्यक्रमांचा आनंद घेताना प्लॅटफॉर्मवरील प्रेक्षकांचा सहभाग (engagement) लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. खेळाचा थरार आणि महत्त्वाचे कार्यक्रम उपक्रम (programming initiatives) यांच्या जोरावर 'Unite8 Sports 2' ने भारतातील सर्व इंग्रजी क्रीडा वाहिन्यांमध्ये अग्रस्थान मिळवले आहे. प्रेक्षकांचा अनुभव अधिक समृद्ध करण्यासाठी, नामांकित फुटबॉल तज्ञ, माजी खेळाडू आणि प्रसिद्ध समालोचक सामन्यापूर्वीचे, मध्यंतरातील आणि सामन्यानंतरचे सखोल विश्लेषण सादर करून चाहत्यांशी संवाद साधत आहेत.
स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच अनेक बड्या ब्रँड्सनी यात सहभाग नोंदवला होता, तरीही गट-फेरीतील (group stages) रोमांचक सामन्यांमुळे जाहिरातदारांमध्ये पुन्हा एकदा उत्सुकतेची लाट निर्माण झाली आहे; कारण आता ही स्पर्धा तिच्या सर्वात अपेक्षित टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. 'राउंड ऑफ ३२' (२८ जून – ३ जुलै), 'राउंड ऑफ १६' (४ – ७ जुलै) आणि स्पर्धेच्या पुढील टप्प्यांसाठी भागीदारी करण्याबाबत विचार करणाऱ्या अतिरिक्त ब्रँड्सकडूनही कंपनीला चांगली मागणी दिसून येत आहे.
जाहिरातदारांचा हा वाढता प्रतिसाद आणि उत्साह याबद्दल बोलताना Zee Entertainment Enterprises Ltd. चे 'चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर – ॲडव्हर्टाइजमेंट रेव्हेन्यू' संदीप मेहरोत्रा म्हणाले: "FIFA World Cup ने मोठ्या संख्येने आणि सक्रियपणे सहभागी होणाऱ्या प्रेक्षकांना एकत्र आणण्याची आपली क्षमता सातत्याने सिद्ध केली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत दिसून आलेला हा सकारात्मक कल जाहिरातदारांचा आत्मविश्वास अधिक दृढ करणारा ठरला आहे. आमचा भर अशा विशेष आणि परिणाम-केंद्रित (outcome-led) उपाययोजनांवर राहिला आहे, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांतील आणि गुंतवणुकीच्या विविध स्तरांवरील ब्रँड्सना या स्पर्धेत अर्थपूर्ण सहभाग नोंदवणे शक्य होते. याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे; अनेक नवीन ब्रँड्स यात सामील झाले आहेत आणि नॉकआउट फेरीतील रोमांचक वातावरणाचा लाभ घेऊ पाहणाऱ्या जाहिरातदारांची उत्सुकताही कायम आहे.
आमच्या भागीदारांसाठी मोजता येण्याजोगे मूल्य (measurable value) निर्माण करणाऱ्या प्रभावी संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत." FIFA World Cup 2026™ आता निर्णायक नॉकआउट फेऱ्यांकडे वाटचाल करत असताना, 'Z' प्रेक्षकांचा सहभाग आणि जाहिरातदारांचा सहभाग अधिक वाढवण्यासाठी सज्ज आहे. नाविन्यपूर्ण आणि एकात्मिक उपाययोजनांच्या माध्यमातून ब्रँड्सना जगातील या सर्वात मोठ्या क्रीडा सोहळ्याचा लाभ घेण्यास मदत करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.