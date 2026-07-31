/वर्ल्ड चॅम्पियन ब्राझीलशी भिडणार टीम इंडिया, कोलकातामध्ये रंगणार ऐतिहासिक फुटबॉल सामना

Brazil Football Team India Tour : भारतीय फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आलीये. फुटबॉल चाहत्यांना आता वर्ल्ड चॅम्पियन ब्राझील संघाचा खेळ आता भारतात पाहण्याची संधी मिळणार आहे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाने ब्राझीलच्या सीनियर पुरुष राष्ट्रीय संघाच्या शेड्युलबाबत घोषणा केली आहे. AIFF ने सांगितलं की पाच वेळचा वर्ल्ड चॅम्पियन असलेला ब्राझीलचा संघ हा 3 ऑक्टोबर रोजी कोलकातामध्ये भारताविरुद्ध खेळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामना खेळेल. हा सामना प्रसिद्ध विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन येथे आयोजित केला जाण्याची शक्यता आहे.
ब्राझीलचा संघ फुटबॉल इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. त्यांनी आतापर्यंत तब्बल 5 वेळा फिफा वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे. यंदा फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये विजेत्या ट्रॉफीने ब्राझीलला हुलकावणी दिली आणि परी क्वाटर फायनलमध्ये नॉर्वे संघाकडून पराभूत झाल्याने ब्राझीलचा संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडला. 1992 मध्ये फिफा वर्ल्ड कप रँकिंग सुरु झाल्यावर प्रथमच भारतीय फुटबॉल संघाचा सामना हा आता सर्वात उच्च रँकिंग असलेली विरोधी संघाशी होईल. ब्राझीलचा संघ सध्या जगात पाचव्या स्थानावर आहे.
AIFF चे उपमहासचिव श्री एम सत्यनारायणने याबाबत माहिती देताना म्हटले की, 'ब्राझील सारख्या एका मोठ्या आणि दिग्गज संघाचं आपल्या देशात स्वागत करणं हे हा एक असाधारण क्षण आहे. निश्चितच हा भारतीय फुटबॉलच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरेल. हा सामना केवळ चाहत्यांमध्येच उत्साह निर्माण करणार नाही, तर भारतीय फुटबॉलची जागतिक ओळखही अधिक दृढ करेल.
A date for the history books. pic.twitter.com/Sj7zneeHnvIndian Football (IndianFootball) July 30, 2026
भारताच्या राष्ट्रीय संघाचे सुब्रत पॉल यांनी म्हटले की, 'आमच्या राष्ट्रीय संघाच्या खेळाडूंसाठी हा सामना एका सामान्य सामन्यापेक्षा अधिक असणार आहे. जगातील सर्वोत्तम फुटबॉल राष्ट्रांपैकी एकाविरुद्ध स्वतःची क्षमता आजमावण्याची ही एक दुर्मिळ संधी आहे. अशा अनुभवांमुळे खेळाडूंना प्रगती करण्याचे आव्हान मिळते, त्यांना मोठी स्वप्ने पाहण्याची प्रेरणा मिळते आणि त्यांच्या कारकिर्दीत कायम स्मरणात राहणाऱ्या आठवणी निर्माण होतात.
ब्राझीलच्या फुटबॉल परिसंघाने यापूर्वीच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आपल्या कार्यक्रमांची घोषणा केली होती. याशिवाय ब्राझीलची मीडिया आउटलेट GE ग्लोबोने सांगितलं होतं की, ऑक्टोबर महिन्यात फिफा विंडो दरम्यान ब्राझीलचा तिसरा सामना हा कोलकातामध्ये भारताविरुद्ध होईल. सीबीएफने (CBF) याला आपल्या राष्ट्रीय संघासाठी एक अभूतपूर्व अध्याय असे वर्णन केले आहे.
ब्राझीलचा संघ आपल्या कर्णधार मार्क्विनहोसच्या नेतृत्वात भारतात येईल. कॅसेमिरो आणि मॅथियस कुन्हा यांसारखे मोठे स्टार खेळाडू या संघात असतील अशी अपेक्षा आहे. भारतात येण्यापूर्वी ब्राझिलियन संघ ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड येथे 25 आणि 29 सप्टेंबर रोजी दोन फ्रेंडली सामने खेळेल. त्यानंतर लगेचच हा संघ भारताच्या ऐतिहासिक दौऱ्यासाठी रवाना होईल.