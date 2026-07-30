/स्टार फुटबॉलर नेमार ज्युनिअरने केली निवृत्तीची घोषणा, ब्राझील फुटबॉलच्या एका युगाचा अंत

Neymar Jr Retirement : ब्राझीलचा स्टार फुटबॉलर नेमार ज्युनिअरने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती घेतल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ब्राझीलचा संघ नॉर्वे विरुद्ध पराभूत होऊन बाहेर झाला. त्या प्री क्वार्टर फायनल सामन्याच्या शेवटी नेमारने पेनल्टीवर गोल केला असून तो त्याचा ब्राझीलसाठी केलेला 80 बा गोल होता. 1992 मध्ये जन्मलेल्या नेमार ज्युनिअरचं फुटबॉल करिअर हे 16 वर्षांचं राहिलं. 2010 मध्ये त्याने अमेरिकेविरुद्ध ब्राझील संघासाठी डेब्यू केलं होतं.
34 वर्षांचा स्टार फुटबॉलर नेमार ज्युनिअरने हा निर्णय कोपा सुदामेरिकानामध्ये सँटोसच्या 4-2 च्या विजयानंतर सुनावलं. मागच्या काही आठवड्यापासून त्याच्या फुटबॉलमधील भविष्याबाबत शंका उपस्थित केल्या जातं होत्या. फिफा वर्ल्ड कपमधून ब्राझीलचा संघ बाहेर पडल्यावर नेमार ज्युनिअर निवृत्ती घेणार अशी चर्चा होती, मात्र आता अखेर नेमारनेच स्वतः याबाबत खुलासा करून त्याने निवृत्तीची घोषणा केली आहे. नेमार ज्युनिअरने सांगितलं की राष्ट्रीय संघासोबत माझा प्रवास संपला आहे. मी इतिहास घडवला, खूप आनंदाचे क्षण जगलो आणि नेहमीच पिवळ्या जर्सीसाठी स्वतःच सर्वकाही दिलं. मात्र आता मला पुढे खेळायचं नाहीये.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये नॉर्वेकडून पराभूत झाल्यावर नेमारने हिंट दिली होती की तो आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये आता पुढे खेळणार नाही. मात्र नेमार ज्युनिअरचे वडील मार दा सिल्वा सँटोस सिनियरने आपल्या मुलाला सांगितलं होतं की त्याने अजून काही काळ खेळायला हवे. ईएसपीएन यूकेच्या मते, नेमार म्हणाला, 'मी प्रयत्न केला. आता हे संपलं आहे. मी इथेच सुरुवात केली आणि इथेच शेवट केला'.
16 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये नेमार ज्युनिअरने ब्राझीलसाठी 130 सामने खेळले. नेमार ज्युनिअरने यात 80 गोल केले तर 59 असिस्ट सुद्धा केले. तरीही, आपल्या कारकिर्दीत त्याला फिफा विश्वचषक जिंकता आला नाही. 2013 चा फिफा कॉन्फेडरेशन्स कप जिंकणाऱ्या ब्राझील संघाचा तो एक भाग होता. याव्यतिरिक्त, नेमारच्या नेतृत्वाखाली ब्राझीलने 2016 मध्ये ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकले. नेमारने 2024 आणि 2025 मध्ये कोणताही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला नाही. तरीही, त्याची 2026 च्या फिफा वर्ल्ड कपसाठी निवड करण्यात आली. दुखापतीमुळे तो स्पर्धेतील सुरुवातीचे सामने खेळू शकला नाही, परंतु नंतर स्कॉटलंड आणि नॉर्वेविरुद्धच्या सामन्यांत तो बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला.