/फुटबॉल फॅन्ससाठी आनंदाची बातमी! लवकरच भारतात येणार 5 वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन ठरलेला ब्राझीलचा संघ

Brazil Planning To Match In India : नुकतीच फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा संपली असून स्पेनने यंदा हा फुटबॉल वर्ल्ड कप जिंकलाय. या वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या संघाचा सहभाग नसला तरी सुद्धा भारताच्या फुटबॉल चाहत्यांनी या वर्ल्ड कपला मोठा प्रतिसाद दिला. क्रिकेटनंतर भारतात फुटबॉल या खेळाची लोकप्रिय जास्त असून भारतात फुटबॉल चाहत्यांचा वर्ग सुद्धा मोठा आहे. आता भारतीय फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक महत्वाची माहिती समोर येत असून तब्बल 5 वेळा फिफा वर्ल्ड कप जिंकणारा ब्राझीलचा फुटबॉल संघ हा ऑक्टोबर महिन्यात भारत दौऱ्यावर येऊ शकतो. ईएसपीएन ब्राजीलच्या एका रिपोर्टनुसार ब्राझील फुटबॉल असोसिएशन ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला भारतात एक फ्रेंडली सामना खेळण्याच्या तयारीत आहे.
ब्राझीलचा फुटबॉल संघ भारतात आला तर त्यांचा फ्रेंडली सामना हा कोलकतामध्ये खेळवला जाईल अशी माहिती आहे. रिपोर्ट्सनुसार CBF आणि आयोजक यांच्यात भारत दौऱ्याविषयी बोलणी ही अमेरिकेत फिफा वर्ल्ड कप 2026 चाय दरम्यान सुरु झाली होती. अजून हे स्पष्ट व्हायचंय की वर्ल्ड चॅम्पियन ब्राझील संघाचा सामना हा भारतीय राष्ट्रीय संघासोबत होणार की इतर कोणत्या संघासोबत होणार.
फिफाची आंतरराष्ट्रीय विंडो 21 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबर यांच्यात होणार आहे. या दरम्यान ब्राझीलचा संघ एकूण तीन सामने खेळण्याची योजना बनवत आहे. ज्यात दोन सामने हे ऑस्ट्रेलियामध्ये तर एक सामना हा भारतात खेळवला जाईल असं सांगितलं जातंय.
25 सप्टेंबर : पहिला सामना : टाउन्सविले, ऑस्ट्रेलिया येथे सामना.
29 सप्टेंबर : दुसरा सामना : ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया येथे सामना.
ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला : तिसरा सामना : भारतात होण्याची शक्यता
ब्राझीलचंं फुटबॉल असोसिएशन या दरम्यान बांग्लादेशात सुद्धा चौथा सामना खेळण्याच्या विचारात होता. मात्र खेळाडूंचा वर्क लोड बॅलन्स, वेळेचं नियोजन इत्यादींमुळे हा बांगलादेश दौरा टाळण्याचा निर्णय ब्राझील फुटबॉल असोसिएशनने घेतला. सिंगापूरचं नाव सुद्धा चर्चेत होतं, मात्र त्या ठिकाणी नियोजन करण्यासाठी परवानगीबाबत काही अडचणी येत असल्याने आता भारतातील कोलकाता हे शहर ब्राझील संघाचा हा फ्रेंडली फुटबॉल सामना खेळण्याच्या उद्देशाने मजबूत दावेदार आहे.