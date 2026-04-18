IPL 2026 : केविन पीटरसनची मोठी भविष्यवाणी, KKR चा कोच बदलणार! सोशल मिडियावर केली पोस्ट

IPL 2026 KKR : पहिल्या सहा सामन्यांपैकी पाच सामने गमावल्यानंतर आता केकेआरच्या संघावर टीका होत आहे. आता इंग्लडचा माजी कर्णधाराने सोशल मिडियावर भविष्यवाणी केली आहे

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 18, 2026, 12:41 PM IST
photo credit - Social Media

कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघाचा काल पाचवा पराभव झाला, यानंतर त्यांना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. केकेआरच्या कर्णधाराला त्याचबरोबर कोचिंग स्टाफला देखील मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. गौतम गंभीर केकेआरची साथ सोडल्यानंतर अभिषेक नायर सध्या केकेआरचे प्रशिक्षण पद सांभाळत आहे. महिला प्रीमियर लीगमध्ये देखील अभिषेक नायर याने गुजरात जायंट्सच्या संघाचे प्रशिक्षणपद सांभाळले होते पण डब्लूपीएलमध्ये देखील गुजरातचा संघ फार काही चांगली कामगिरी करू शकला नाही. तर आता केकेआरचा संघ देखील पाच सामन्यांमध्ये पराभव झाल्यानंतर त्याच्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पाच पराभवानंतर आता सोशल मीडियावर अजिंक्य रहाणेला आणि अभिषेक नायर यांना दोघांनाही त्यांची पदे सोडण्यासाठी दबाव आणला जात आहे

Add Zee News as a Preferred Source

कोण असणार केकेआरचा नवा कोच?

या पराभवानंतर आता इंग्लंडचे माजी कर्णधार केविन पीटरसन यांनी सोशल मीडियावर मोठी भविष्यवाणी केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की पुढील आयपीएलच्या सीजनमध्ये केकेआरचा नवा कोच असू शकतो. त्याचबरोबर केकेआरचा पुढील सीजनमध्ये नवा कोच कोण असणार? या खेळाडूचे देखील त्यांनी नाव घेतले आहे. केविन पीटरसन यांनी सांगितले की ब्रेंडन मॅककुलम हा पुढील सीजनमध्ये केकेआर नवा कोच असू शकतो. 

केविन पीटरसन यांची पोस्ट

इंग्लंडचे माजी कर्णधार केविन पीटरसन यांनी त्यांचे सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहिले आहे की "ब्रेंडन मॅककुलम हा केकेआरचा पुढील सीजनमधील नवा कोच असणार आहे हे लिहून घ्या" असे त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे. सुरू असलेल्या स्पर्धेमध्ये केकेआरच्या संघाने फारच खराब कामगिरी केली आहे. त्यामुळे अभिषेक नायर आणि कर्णधार अजिंक्य रहाणे यांच्या पदाला धोका आहे त्यामुळे त्यांना कधीही संघातून बाहेर केले जाऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

ब्रेंडन मॅककुलम कोण आहेत?

ब्रेंडन मॅककुलम हे इंग्लंडचे माजी खेळाडू आहेत, त्यांनी आयपीएलमध्ये केकेआरसाठी या आधी देखील खेळाडू म्हणून काम केले आहे. त्याचबरोबर आयपीएलमध्ये एक खेळाडू म्हणून त्यांची सुरुवात ही केकेआरसोबत झाली होती. त्याचबरोबर ब्रेंडन मॅककुलम हा केकेआरचा कोच असतानाच त्याला इंग्लंडची प्रशिक्षण पदी म्हणून नियुक्त त्यांना करण्यात आले होते.

ब्रेंडन मॅककुलम यांचे आयपीएल करियर

ब्रेंडन मॅककुलम यांच्या आयपीएलमधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर 2008 मध्ये त्यांनी या लीगमध्ये खेळले होते. पहिला सामना त्यांनी केकेआर विरुद्ध आरसीबी या दोन संघांमध्ये झाला होता. त्याचबरोबर त्यांनी त्यांच्या पहिल्याच सामन्यामध्ये 73 चेंडूंमध्ये 158 धावांची खेळी खेळली होती. मॅकलम हे 2008 ते 2010 आणि 2012 आणि 2013 पर्यंत संघाचा भाग होते. त्यानंतर 2020 ते 2022 पर्यंत ते केकेआरचे प्रशिक्षणपद देखील सांभाळले आहे. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

