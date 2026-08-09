'तो 15 वर्षांचा असो वा 18 चा....', वैभव सूर्यवंशीच्या वयाबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर ब्रेट लीचं मोठं वक्तव्य

Brett Lee About Vaibhav Sooryavanshi : भारतीय क्रिकेटरचा युवा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने आपल्या स्फोटक फलंदाजीने संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. फक्त 15 वर्षांचा युवा विस्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने जगभरातील गोलंदाजांमध्ये आपली दहशत निर्माण केली आहे. आता वैभवने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं . इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमधील दुसऱ्या सामन्यात त्याचं पदार्पण झालं. मात्र एवढ्या कमी वयात वैभव सूर्यवंशीची पॉवर हीटिंग फलंदाजी पाहून अनेकांना त्याच्या वयाबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. वैभव खरोखर फक्त 15 वर्षांचा आहे का? असे प्रश्न सुद्धा यापूर्वी विचारण्यात आले. आता याबाबत ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज गोलंदाज ब्रेट ली याने सुद्धा वक्तव्य केलं आहे.
ऑस्ट्रेलियाचा माजी वेगवान गोलंदाज ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशीचं कौतुक केलं. एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटर ब्रेट ली म्हणाला की, 'लोकांना त्याच्या केवळ वयाचाच विचार करत बसण्यापेक्षा खेळाडूच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.' ब्रेट ली म्हणाला, 'वैभवचे वय 15 असो 16 असो किंवा 17 की 18 असो, याने काय फरक पडतो? महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खेळाच्या सर्वोच्च स्तरावर कामगिरी करण्याची जिद्द त्याच्यात आहे. भारताबाहेरील लोक कदाचित त्याच्या वयाबद्दल शंका उपस्थित करतील, पण तो 17 किंवा 18 वर्षांचा असला तरीही, हा मुलगा उत्कृष्ट क्रिकेट खेळतो'.
ब्रेट लीने वैभवला भारतीय क्रिकेटचं भविष्य असल्याचं म्हणून तो जागतिक स्थरावर खूप नाव कमावेल असं म्हटले. ब्रेट लीने एका रात्रीत स्टार बनवणाऱ्या वैभवच्या धडाकेबाज खेळीची आठवण करून दिली. हैदराबादविरुद्धच्या 97 धावांच्या खेळीचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, वैभवने खेळलेल्या अचूक 'क्रिकेटिंग शॉट्स'चा सामना ज्या आक्रमकपणे ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाजांनी केला, ते दृश्य खरोखरच पाहण्यासारखे होते.
इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशीचं पदार्पण झालं, मात्र यात तो समाधानकारक कामगिरी करू शकला नाही. मात्र झिम्बाब्वे दौऱ्यात त्याने आपल्या फलंदाजीने जबरदस्त प्रदर्शन केलं.
एकूण 151 धावा करून सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरलेल्या वैभव सूर्यवंशीला 'प्लेअर ऑफ द सिरीज' म्हणूनही गौरवण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हा पुरस्कार जिंकणारा तो जगातील सर्वात तरुण खेळाडू ठरला असून, त्याने वयाच्या 15 वर्षे आणि 121 व्या दिवशी हा विक्रम प्रस्थापित केला. याआधी अफगाणिस्तानच्या मुजीब उर रहमानने वयाच्या 16 वर्षे आणि 328 व्या दिवशी 'प्लेअर ऑफ द सिरीज'चा मान मिळवला होता.