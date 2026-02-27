क्रिकेटमध्ये खेळला फुटबॉल... काढले 97 रन्स! ब्रायन बेनेटने आऊट होण्यापासून वाचण्यासाठी वापरली ट्रिक, Video व्हायरल

IND vs ZIM T20 World Cup 2026: आयसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक 2026 मधील भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यात झिम्बाब्वेचा सलामीवीर ब्रायन बेनेट याने दाखवलेली चपळाई सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. चेंडू थेट स्टंप्सकडे जात असताना त्याने क्रिकेटच्या बॉलला फुटबॉलसारखं मारत विकेट वाचवली आणि प्रेक्षकांमध्ये एकच चर्चा रंगली. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारताने 4 बाद 256 अशी धडाकेबाज धावसंख्या उभी केली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना बेनेट आणि आदिवानाशे मारुमणी यांनी डावाची सुरुवात केली. पाचव्या षटकाच्या अखेरच्या चेंडूवर जसप्रीत बुमराह याने टाकलेला अचूक यॉर्कर मधल्या स्टंपकडे झेपावत होता. बेनेटने तो कसाबसा रोखला; मात्र बॉल परत स्टंप्सकडे जाण्याची शक्यता होती. क्षणार्धात मागे वळत त्याने उजव्या पायाने बॉल फुटबॉलसारखा दूर लोटला. त्याच्या फुटवर्कमुळे संभाव्य विकेट जाणे टळले.
झिम्बाब्वेसमोर 257 धावांचे प्रचंड लक्ष्य होते आणि डावाची सुरुवात आक्रमक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. ब्रायन बेनेट क्रीजवर स्थिरावला होता. पाचवे षटक सुरू होते आणि गोलंदाजीची जबाबदारी जसप्रीत बुमराह याच्याकडे होती. त्या षटकात बेनेटने दुसऱ्या आणि पाचव्या बॉलवर चौकार लगावत आपला इरादा स्पष्ट केला होता. त्यामुळे शेवटचा चेंडू यॉर्करच येईल, याची त्याला पूर्ण कल्पना होती.
बुमराहचा अचूक, वेगवान यॉर्कर थेट स्टंप्सकडे झेपावला. बेनेटने तो रोखला खरा, पण चेंडू उंच उसळी घेत परत स्टंप्सवर आदळण्याची शक्यता निर्माण झाली. क्षणाचाही विलंब न लावता त्याने उजव्या पायाने हवेतच बॉलला फुटबॉलसारखी किक मारली आणि स्वतःची विकेट वाचवली. त्याच्या या चपळाईने मैदानावरील प्रेक्षक थक्क झाले.
फलंदाजीबाबत बोलायचे झाले तर, वर्ल्ड कपमध्ये बेनेटची कामगिरी अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. या स्पर्धेत तो केवळ एकदाच बाद झाला असून आतापर्यंत त्याने 277 धावा जमवल्या आहेत. भारताविरुद्ध तो शतकापासून थोडक्यात दूर राहिला, मात्र नाबाद 97 धावांची खेळी ही शतकाइतकीच मोलाची होती.झिम्बाब्वेला सामना जिंकता आला नाही आणि भारताने 72 धावांनी विजय मिळवला. तरीही बेनेटची खेळी विशेष ठरली. त्याने या डावात 6 षटकार ठोकले, आणि विशेष म्हणजे या स्पर्धेत प्रथमच त्याच्या बॅटमधून षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली. त्याच्या झुंजार खेळीमुळे पराभवाचा फरक कमी ठेवण्यात झिम्बाब्वेला यश आले.
बेनेटने नंतर आक्रमक फलंदाजीही केली. 13व्या षटकात बुमराहवर षटकार ठोकत त्याने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. या स्पर्धेतील हे त्याचे तिसरे अर्धशतक ठरले.
या स्पर्धेत बेनेटची फलंदाजी झिम्बाब्वेसाठी मोठा आधार ठरली आहे. त्याच्या दमदार खेळींमुळे संघाने सुपर 8 फेरी गाठली आणि काही दमदार विजय मिळवले.
सध्या तो स्पर्धेत झिम्बाब्वेसाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. विशेष म्हणजे, टी20 विश्वचषकाच्या इतिहासात झिम्बाब्वेकडून सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रमही त्याने आपल्या नावावर केला आहे. यापूर्वी हा विक्रम सिकंदर रझा यांच्या नावावर होता. बेनेट सध्या नाबाद 86 धावांवर असून त्याची कामगिरी स्पर्धेतील उल्लेखनीय ठरली आहे.