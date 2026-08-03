/महिला पैलवान लैंगिक शोषण प्रकरण: बृजभूषण सिंह यांची कोर्टाकडून निर्दोष मुक्तता

Brij Bhushan Sharan Singh : बृजभूषण सिंह यांना महिला पहलवानांची लैंगिक छळ केल्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. कोर्टाने त्यांना पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त केलं असून सोमवारी दिल्लीच्या राउज एवेन्यू कोर्टाने या प्रकरणी महत्वाचा निर्णय सुनावला आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ब्रिज भूषण शरण सिंह 20 जुलै 2023 पासून नियमित जामिनावर होते. 10 मे 2024 रोजी दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्राच्या आधारे न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आणि त्यानंतर खटल्याच्या कामकाजास सुरुवात झाली होती.
माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांनी न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, त्यांनी जे आधी म्हटलं होतं ते सगळं खरं ठरलं आहे. तिथेच त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं की, 'ते न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहेत. तक्रार आणि तक्रारदाराच्या जबाबांमध्ये अनेक विसंगती आणि विरोधाभास होते, ही त्यांची भूमिका सुरुवातीपासूनच राहिली आहे', असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, 'सुरुवातीपासूनच त्यांची अशी भूमिका राहिली आहे की तक्रार आणि तक्रारदाराच्या जबाबांमध्ये अनेक विसंगती आणि परस्परविरोधी गोष्टी होत्या'.
कोर्टाने या प्रकरणी बृजभूषण शरण सिंह यांच्या सोबतच WFI चे माजी सहाय्यक सचिव विनोद तोमर यांना सर्व आरोपांमधून मुक्त केलं आहे. न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, ब्रिज भूषण सिंह यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पक्षाने सादर केलेला पुरावा अपुरा होता. जबाबांमध्ये अनेक विसंगती आढळून आल्या.
सहा महिला पैलवानांनी बृजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळ, पाठलाग करणं आणि धमक्या देणं अशा प्रकारचे गंभीर आरोप लावले. या प्रकरणी 2023 मध्ये जंतरमंतरवर देशातील दिग्गज पैलवानांनी आंदोलन सुद्धा केलं. सुमारे साडेतीन वर्षे चाललेल्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर 3 ऑगस्ट 2026 रोजी न्यायालयाने 'रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया'चे माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार ब्रिज भूषण शरण सिंह यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या खटल्यात आपला निकाल दिला. या प्रकरणाची सुरुवात जानेवारी 2023 मध्ये जंतरमंतर येथे कुस्तीपटूंनी केलेल्या आंदोलनातून झाली होती.