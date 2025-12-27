English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ड्रायव्हरने चोरून रेकॉर्ड केला विराटचा व्हिडीओ, सोशल मीडियावर व्हायरल होताच उडाला गोंधळ

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विराट कोहलीने विजय हजारे ट्रॉफीत दिल्लीकडून खेळलेल्या दोन्ही सामन्यात जबरदस्त फलंदाजी केली. या दरम्यान विराट कोहलीचा एक व्हिडीओ बस ड्रायव्हरने नकळत रेकॉर्ड केला. जो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. 

पूजा पवार | Updated: Dec 27, 2025, 02:48 PM IST
Photo Credit - Social Media

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : टीम इंडियाचे दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा हे दोघे बऱ्याच वर्षांनी विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) खेळण्यासाठी मैदानात उतरले. आपापल्या देशांतर्गत संघाकडून खेळणाऱ्या या दिग्गजांना पाहण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी मैदानात गर्दी केली होती. विराट कोहलीने दिल्लीकडून खेळलेल्या दोन्ही सामन्यात जबरदस्त फलंदाजी केली. पाहिल्या सामन्यात त्याने शतक ठोकलं तर दुसऱ्या सामन्यात सुद्धा त्याने 70 धावांची कामगिरी केली. अशातच सध्या विराटचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात बसमधून उतरताना कोणाच्याही नकळत ड्रायव्हरने त्याला रेकॉर्ड केलं. 

संपूर्ण संघाला केलं रेकॉर्ड : 

विराट कोहली आता आगामी न्यूझीलंड वनडे सीरिजची तयारी करण्यासाठी बंगळुरूच्या बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस येथे गेला आहे. रविवार 11 जानेवारी रोजी न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजचा पहिला सामना होणार आहे. गुजरात विरुद्ध शुक्रवार 26 डिसेंबर रोजी पहिला सामना खेळवला गेला. या सामन्यादरम्यान दिल्लीचा संघ बसमधून खाली उतरत होता. यावेळी बस ड्रायव्हरने स्टरेरींग जवळ कॅमेरा लावला आणि विराट कोहली सह इतर खेळाडूंना सुद्धा रेकॉर्ड केलं. मात्र हा व्हिडीओ रेकॉर्ड करताना कोणालाही कळू नये म्हणून ड्रायव्हरने चेहऱ्यावर कोणतेही हावभाव दिले नाही. किंवा कोणताही उत्साह दाखवला नाही. 

ड्रायव्हरने रेकॉर्ड केलेला व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर नेटकऱ्यांनी त्याच्यावर कमेंट्सचा वर्षाव केलाय. एकाने कमेंट करत लिहिले की, 'वाह काय डेडिकेशन... कंटेंट क्रिएशनसाठी 10 पैकी 10 मार्क'. एकाने लिहीलं की 'बस ड्रायव्हरने व्हिडीओ स्मार्टली रेकॉर्ड केलाय'. 

पाहा व्हिडीओ : 

विराट कोहलीचं दमदार पुनरागमन : 

विराट कोहलीने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 -26 च्या पहिल्याच सामन्यात शतकीय कामगिरी केली होती. बंगळुरूच्या बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 मध्ये 24 डिसेंबर रोजी खेळवण्यात आलेल्या दिल्ली विरुद्ध आंध्र प्रदेश सामन्यात विराटने 83 बॉलमध्ये विराटने हे शतक पूर्ण केले. त्याने त्या सामन्यात 131  धावांची खेळी केली होती. तर 26 डिसेंबर रोजी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात विराटने 77 धावा केल्या. विराटने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये दोन सामने खेळून 208 धावा केल्या आहेत. विराट कोहली 2010 नंतर प्रथमच विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळण्यासाठी उतरला. तब्बल 15 वर्षांनी त्याला देशांतर्गत संघासाठी खेळताना पाहण्यासाठी फॅन्स सुद्धा उत्साहित होते. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

