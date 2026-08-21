/चॅम्पियनशीपमध्ये 15 वर्षांचा पदकाचा दुष्काळ संपला, भारताचं मेडल पक्के! कोण आहे त्रिशा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद?

BWF World Championships : दिल्लीमध्ये सध्या बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप सुरु आहे, कालचा दिवस टीम इंडियाचा फार काही चांगला राहिला नाही. भारताचे शटलर पीव्ही सिंधू, आयुष शेट्टी यांना काल राउंड ऑफ 16 मध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता. भारताच्या फक्त दोन डबल्स जोड्या या क्वाटर फायनलच्या सामना खेळल्या, यामध्ये भारतीय महिला जोडी त्रिशा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद यांनी क्वाटर फायनलच्या सामन्यात दमदार खेळी खेळत संपूर्ण जगाला चकीत केले आहे. जागतिक क्रमावारीमध्ये चौथ्या स्थानावर असलेली चीनच्या जिया यी फॅन आणि झांग शू जियान यांच्याविरुद्ध विजय मिळवून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे.
21 ऑगस्ट रोजी जागतिक बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप 2026 चे सामने दिल्लीमध्ये खेळवले जात आहेत. दोन महिला बॅडमिंटनपटू त्रिशा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद यांनी चीनच्या जोडीला तर पराभूत केले आहेच, त्याचबरोबर क्वाटर फायनलमध्ये विजय मिळवल्यानंतर आता त्यांना चॅम्पियनशीपमध्ये त्यांचे मेडल देखील पक्के केले आहे. या विजयासह भारताच्या संघाच्या 15 वर्षांचा पदकाचा दुष्काळ देखील संपला आहे. भारतीय जोडी त्रिशा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद यांनी चीनच्या जिया यी फॅन आणि झांग शू जियान यांच्याविरुद्धचा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना 16-21, 21-15, 21-13 असा सामन्यात विजय मिळवला. एक तास नऊ मिनिटे या सामना सुरु होता.
हे ही वाचा
2011 मध्ये ज्वाला गुट्टा आणि अश्विनी पोनप्पा या जोडीने कांस्य पदक जिंकले होते. या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यापूर्वी, चिनी जोडीविरुद्धच्या आमनेसामनेच्या सामन्यांमध्ये भारतीय जोडी 0-3 ने मागे होती. मात्र, या सामन्यात भारतीय जोडीने उल्लेखनीय कामगिरी केली.
त्रिशा जॉलीबद्दल सांगायचे झाले तर केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यातील चेरुपुझा येथे या खेळाडूचा जन्म झाला. स्थानिक शाळेच्या संघाचे व्हॉलीबॉल प्रशिक्षकाची मुलीने बॅटमिंटन खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. वयाच्या पाचव्या वर्षी तिने बॅडमिंटन खेळायला सुरुवात केली होती. 2020 मध्ये गोपीचंद अकादमीमध्ये सामील झाली आणि गायत्रीसोबत दुहेरी खेळायला लागली. सध्या दोघींही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ही जोडी कमाल करताना दिसत आहे. गायत्री गोपीचंद हीच्याबद्दल सांगायचे झाले तर ती एका दिग्गज बॅटमिंटन खेळाडूंच्या घराण्यातील आहे. गायत्री गोपीचंद पुलेला ही माजी बॅडमिंटनपटू पीव्हीव्ही लक्ष्मी आणि पुलेला गोपीचंद यांची मुलगी आहे. दिग्गज भारतीय बॅटमिंटनचे कोच पुलेला गोपीचंद आणि माजी खेळाडू यांची मुलगी गायत्री गोपीचंद पुलेला ही मागील काही वर्षात तिने कमालीची कामगिरी केली आहे. आता या जोडीने भारतासाठी महत्त्वाचे मेडल पक्के केले आहे.
The winning point.— BAI Media (@BAI_Media) August 21, 2026
The overwhelming joy.
Worth watching on loop, India fans!#SmashForIndia #NewDelhi2026 #BWFWorldChampionships pic.twitter.com/8MqVXvaj4s