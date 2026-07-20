/लैंगिक छळ आणि ब्लॅकमेल प्रकरणी अभिषेक पोरेल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या अटक करण्याच्या पोलिसांना सूचना! नक्की प्रकरण काय?

Abishek Porel controversy : टीम इंडियाची एकदिवसीय मालिका पार पडली, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. आता एका खेळाडूच्या संदर्भात धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाकडून खेळणारा अभिषेक पोरेल याच्यासंदर्भात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अभिषेक पोरेल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अभिषेक पोरेल यांच्यासोबत आणखी दोन जणांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. नक्की हे प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
आक्षेपार्ह छायाचित्रांचा वापर करून एका वैद्यकीय विद्यार्थिनीवर झालेल्या बलात्कार आणि ब्लॅकमेल केल्याप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेलसह दोन जणांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. कथित आक्षेपार्ह छायाचित्रांचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी आरोपींच्या ताब्यात असलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तात्काळ जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांच्या न्यायालयाने हुगळीमधील मगरा पोलीस ठाण्याला अभिषेकला अटक करण्याचे आदेश दिले. अभिषेक आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाकडून खेळतो. सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वतीने कोणताही वकील उपस्थित नव्हता.
Legal Trouble for Abishek Porel: High Court Orders Arrest— Cricket Central (@CricketCentrl) July 19, 2026
- The Calcutta High Court has ordered that Delhi Capitals cricketer and Bengal Ranji Trophy player, Abishek Porel, should be apprehended wherever he is.
- Additionally, his mobile phones and electronic devices… pic.twitter.com/LaTOqBFaZj
विद्यार्थिनीने आरोप केला आहे की, प्रेमाच्या नावाखाली तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला आहे. तिच्या काही प्रायव्हेट क्षणांचे गुप्तपणे फोटो काढण्यात आले आणि ते फोटो ऑनलाइन प्रसारित करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर तिला ब्लॅकमेल देखील करण्यात आले. हे फोटो अजूनही आरोपींच्या मोबाईलमध्ये असल्याचे विद्यार्थिनीने सांगितले. मगरा पोलीस ठाण्यात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे परंतु संबंधित उपकरणे अद्याप जप्त करण्यात आलेली नाहीत त्यामुळे आता कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अभिषेक पोरेलसह दोन जणांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे ही वाचा
विद्यार्थिनीच्या वकिलांनी सांगितले की, ज्या उपकरणांमध्ये फोटो आहेत ती उपकरणे ही उपलब्ध नसल्यामुळे त्या प्रतिमा आणखी पसरण्याचा धोका आहे. त्यांनी असाही दावा केला आहे की दोन व्यक्तींवर केवळ त्यांच्या पक्षकारालाच नव्हे, तर इतर अनेक महिलांना आमिष दाखवून, त्यांचे खाजगी फोटो काढून नंतर त्यांना ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी उचललेल्या सर्व पावलांचा तपशील देणारा सविस्तर अहवाल ११ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले.