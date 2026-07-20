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लैंगिक छळ आणि ब्लॅकमेल प्रकरणी अभिषेक पोरेल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या अटक करण्याच्या पोलिसांना सूचना! नक्की प्रकरण काय?

 आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाकडून खेळणारा अभिषेक पोरेल याच्यासंदर्भात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अभिषेक पोरेल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अभिषेक पोरेल यांच्यासोबत आणखी दोन जणांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 20, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:32 PM IST
लैंगिक छळ आणि ब्लॅकमेल प्रकरणी अभिषेक पोरेल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या अटक करण्याच्या पोलिसांना सूचना! नक्की प्रकरण काय?
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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लैंगिक छळ आणि ब्लॅकमेल प्रकरणी अभिषेक पोरेल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या अटक करण्याच्या पोलिसांना सूचना! नक्की प्रकरण काय?
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