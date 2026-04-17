GT vs KKR : 25 कोटींचा ग्रीन पहिल्यांदा चमकला, गुजरात विरूद्ध ग्रीनला सूर गवसला

GT vs KKR : केकेआरच्या संघासाठी या हंगाम फार काही चांगला राहिला नाही. संघाला मागील सर्व पाच सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. संघाने अजूनपर्यत एकही सामना जिंकलेला नाही. मागील काही सामन्यामध्ये संघाची गोलंदाजी तर कमकुवत राहिली आहेच पण फलंदाजांनी देखील निराश केले आहे. आज कोलकता नाइट राइडर्सचा सामना अहमदाबादच्या गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयपीएल 2026 च्या 25 व्या सामन्यात, केकेआरने गुजरात टायटन्ससमोर 181 धावांचे लक्ष्य ठेवले. कॅमेरॉन ग्रीनने अर्धशतक झळकावले, पण अखेरीस त्याला संघर्ष करावा लागला. अहमदाबादमध्ये खेळल्या जात असलेल्या या सामन्याच्या शेवटच्या पाच षटकांमध्ये गुजरातच्या गोलंदाजांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली.
कॅमेरॉन ग्रीन याने मागील पाच सामन्यांमध्ये केलेल्या खराब कामगिरीनंतर त्याने गुजरात टायटन्सविरुद्ध आयपीएल 2026 चे पहिले अर्धशतक झळकावले आहे. त्याने या सामन्यामध्ये 55 चेंडूमध्ये 79 धावा केल्या. त्याने या खेळीत 7 चौकार आणि 4 षटकार मारले. आज त्याने संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 143.64 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करुन संघाला अडचणीतून बाहेर केले आहे.
गुजरात टायटन्स विरुद्ध कोलकता नाइट राइडर्स यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकले या सामन्यामध्ये संघाने पहिले दोन विकेट्स लवकर गमावले. संघाने दोन विकेट्स लवकर गमावल्यानंतर कॅमेरॉन ग्रीन आणि पॅावेल यांनी चांगली भागिदारी केली. पॅावेल याने 27 धावांची खेळी खेळली. आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे हा पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. तर फिन अॅलन याला आज प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले नाही. त्याच्या जागेवर आज न्यूझीलंडचा टिम साईफर्ट याला संघामध्ये स्थान मिळाले होते पण तो फार काही करु शकला नाही. ग्रीन आणि पॅावेल याव्यतिरिक्त कोणत्याही फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली नाही.
गुजरात टायटन्सच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर मोहम्मद सिराज याने संघासाठी 2 विकेट्स नावावर केले. तर कगिसो रबाडा याने संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले आहेत. अशोक शर्मा याने संघाला दोन विकेट्स नावावर केले तर एक विकेट राशिद खानच्या खात्यात जमा झाला. त्याचबरोबर प्रसिद्ध कृष्णा याने देखील संघाला एक विकेट मिळवून दिला.