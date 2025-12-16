English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL ऑक्शनच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या विदेशी खेळाडूचा दिलदारपणा, कोट्यवधी रुपये करणार दान

Cameron Green IPL 2026 Auction : कोलकाता नाईट रायडर्सने मोठी बोली लावून ऑस्ट्रेलियाचा स्टार क्रिकेटर कॅमरुन ग्रीनला आपल्या संघात घेतलं.   

Updated: Dec 16, 2025, 03:34 PM IST
IPL ऑक्शनच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या विदेशी खेळाडूचा दिलदारपणा, कोट्यवधी रुपये करणार दान
(Photo Credit : Social Media)

Cameron Green IPL 2026 Auction : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) ही जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक असून पुढील वर्षी याचा 19 वा सीजन खेळवला जाणार आहे. आयपीएल 2026 साठी 16 डिसेंबर रोजी मिनी ऑक्शन अबुदाबीमध्ये पार पडत आहे. यात एकूण १० फ्रेंचायझींनी सहभाग घेतला असून येथे एकूण 350  खेळाडूंवर बोली लावली जाईल. यात ऑस्ट्रेलियाचा स्टार क्रिकेटर कॅमरुन ग्रीन हा ऑक्शन टेबलवर आला होता. त्याला कोलकाता नाईट रायडर्सने (KKR) मोठी बोली लावून आपल्या संघात घेतलं. यामुळे तो आतापर्यंतच्या आयपीएल इतिहासातील सर्वात महागडा विदेश खेळाडू ठरला. 

Add Zee News as a Preferred Source

कॅमरुन ग्रीनसाठी मोठी चढाओढ :

कॅमरुन ग्रीन (cameron green) हा आयपीएल २०२५ मध्ये आरसीबीचा भाग होता, मात्र त्याला १९ व्या सीजनच्या ऑक्शनपूर्वी आरसीबीने रिलीज केले. त्यामुळे ग्रीन ऑक्शनमध्ये आला. कॅमरुन ग्रीनला घेण्यासाठी कोलकाता नाईट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपरकिंग्स या फ्रेंचायझींमध्ये चढाओढ होती. कॅमरुन ग्रीन आपल्या संघात घेण्यासाठी चेन्नईने त्यांच्या आयपीएल ऑक्शन इतिहासातील सर्वात मोठी बोली लावली होती, मात्र केकेआरला काहीही करून ग्रीनला त्यांच्या संघात घ्यायचं होतं ज्यामुळे त्यांनी बोली वाढवली. अखेर कोलकाता नाईट रायडर्सने २५. २० कोटींना त्याला आपल्या संघात घेतलं. त्यामुळे ग्रीन हा आयपीएल ऑक्शनच्या इतिहासातील सर्वात महागडा विदेश खेळाडू ठरला. यापूर्वी आयपीएल २०२४ मध्ये ऑस्ट्रेलियाचा मिचेल स्टार्क हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा विदेशी खेळाडू होता. त्याच्यावर 24.75 कोटींची बोली केकेआरने लावली होती. 

हेही वाचा : क्रिकेट विश्वात खळबळ! 'या' कर्णधाराला अटक करण्याची तयारी सुरु, भावाला ठोकल्या बेड्या

 

कॅमरुन ग्रीनचा दिलदारपणा : 

कॅमरुन ग्रीन हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा विदेशी खेळाडू ठरला असला तरी तो २५. २० कोटी रुपये घरी घेऊन जाणार नाही. कॅमरुन ग्रीनने स्वतःला २ कोटी रुपयांना ऑक्शनमध्ये लिस्ट केले होते. मात्र त्याने पुढाकार घेऊन ठरवलं होतं की जर त्याच्यावर १८ कोटींपेक्षा जास्त बोली लागली तर त्याच्यावर असलेले सगळे पैसे तो प्लेअर वेल्फेअरसाठी दान करेल. ज्यामुळे कॅमरुन ग्रीन फक्त १८ कोरी घरी घेऊन जाणार असून त्याच्यावरील 7.20 कोरी रुपयांची रक्कम तो दान करणार आहे. 

 

About the Author
Tags:
IPL 2026 AuctionIPL 2026marathi newsCricket Newscameron green

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात रिअल लाइफ 'दुष्यम'! अनोखळी व्यक्तीला...

महाराष्ट्र बातम्या