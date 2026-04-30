मुंबई इंडियन्सचं टेन्शन वाढलं! SRH विरुद्धच्या पराभवानंतर MI च्या अडचणींत वाढ; आता 'असा' असेल प्लेऑफचा मार्ग, पाहा लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

IPL 2026 Playoff Senario for Mumbai Indians : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या गोटात चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात पराभव पत्करावा लागल्याने मुंबईच्या प्लेऑफच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. आता गुणतालिकेत मुंबई नेमकी कुठे आहे आणि इथून पुढे प्लेऑफचं तिकीट मिळवण्यासाठी मुंबईला कोणत्या चमत्काराची गरज आहे? पाहा काय सांगतंय संपूर्ण समीकरण आणि लेटेस्ट पॉईंट्स टेबल..

पूजा पवार | Updated: Apr 30, 2026, 08:48 AM IST
IPL 2026 Playoff Senario : आयपीएल 2026 मध्ये 41 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात पार पडला असून यात 6 विकेट्सने सनरायजर्स हैदराबादने सामना जिंकला आहे. होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर यंदाच्या सीजनमधला सलग चौथा सामना मुंबईने गमावला. मुंबई इंडियन्सने बुधवारी झालेल्या सामन्यात हैदराबादला विजयासाठी 244 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान हैदराबाद संघाने दोन बॉल राखून पूर्ण केले. या पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय होणं आणखीन कठीण झालं आहे. आता मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफमध्ये पोहोचायचं असेल तर त्यांना पुढील सर्व लीग स्टेज सामने जिंकावे लागतील, मात्र मुंबई इंडियन्सचा सध्याचा फॉर्म पाहता हे वाटतं तितकं सोपं असणार नाहीये. 

सामन्यात काय घडलं? 

मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी रायन रिकेल्टनने 123 धावांची कामगिरी केली. तर विल जॅक्सने 46, हार्दिक पंड्याने 31, नमन धीरने 22 धावांची कामगिरी केली. मुंबई इंडियन्सने हैदराबाद संघासमोर 5 विकेट गमावून 243 धावा दिल्या. विजयासाठी 244 धावांचे आव्हान मिळाल्यावर सनरायजर्स हैदराबादकडून ट्रेव्हिस हेडने 76, अभिषेक शर्माने 45, हेन्रीचं क्लासेनने 65, सलील अरोराने 30 तर नितीश कुमार रेड्डीने 21 धावा केल्या. सनरायजर्स हैदराबादने विजयासाठी दिलेलं आव्हान 6 विकेट राखून पूर्ण केलं.  

पॉईंट्स टेबलमध्ये बदल : 

सलग पाच विजयानंतर सनरायजर्स हैदराबाद संघाने तिसऱ्या क्रमांकावर उडी घेतली आहे. सनरायजर्स हैदराबादच्या खात्यात आता 12 पॉईंट्स झाले असून त्यांचा नेट रन रेट हा +0.832 असा होता. मुंबई इंडियन्स संघाने आतापर्यंत 8 पैकी फक्त 2 सामने जिंकलेत तर 6 सामन्यात त्यांचा पराभव झालाय, तेव्हा त्यांचा नेट रन रेट हा -0.784 इतका आहे. 

मुंबई इंडियन्ससाठी प्लेऑफचं समीकरण : 

आयपीएलच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी मुंबई इंडियन्सला आता उर्वरित सहा सामने जिंकावे लागणार आहेत. प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी संघांना 16 पॉईंट्सची आवश्यकता असते. मात्र मुंबईच्या खात्यात फक्त 4 पॉईंट्स आहेत. तेव्हा त्यांना विजय मिळवण्यासाठी अजून 12 पॉईंट्सची आवशक्यता आहे. मुंबई इंडियन्सचा संघ हा आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीला कागदावर अतिशय स्ट्रॉंग वाटत होता, मात्र आता त्यांचा परफॉर्मन्स फ्लॉप ठरतोय. त्यामुळे आता त्यांना त्यांच्या परफॉर्मन्समध्ये सुधारणा करून सर्व सामने जिंकायचे आहेत, अन्यथा त्यांचं प्लेऑफच्या शर्यतीतील आव्हान संपुष्टात येईल. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे.

इतर बातम्या

RSS च्या मुख्यालयात ‘रेडिओॲक्टिव्ह’ पदार्थ टाकल्याच्या पत्र...

नागपूर