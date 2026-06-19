/यजमान कॅनडाने कतारला चिरडलं! जोनाथन डेविडच्या हॅट्रिक गोलने उडवी खळबळ, कतारला दोन रेड कार्ड

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 19 जून रोजी शुक्रवारी यजमान कॅनडा विरुद्ध कतार यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात कॅनडाने घरच्या मैदानावर कतारला 6-0 ने पराभूत केलं. या विजयासोबतच कॅनडाने मेन्स फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात आपला पहिला विजय मिळवला. यासोबतच कॅनडाने नॉकआउटच्या दिशेने मजबूत पाऊल टाकलं आहे. बोस्निया आणि हर्जेगोविना विरुद्ध सुरुवातीच्या सामन्यात ड्राॅ खेळल्यावर कॅनडा संघाने जबरदस्त पुनरागमन केलं. आक्रमक खेळ दाखवून त्यांनी आशियायी चॅम्पियन कतारवर आपला दबदबा कायम ठेवला आणि सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच त्यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती.
कॅनडाने सुरुवातीपासूनच सामन्यात तेजी दाखवली आणि कतारवर दबाव बनवला. कॅनडाने सामना सुरु होताच कतारला बॅकफूटवर टाकून 16 व्या मिनिटाला खातं उघडलं. काइल लारिनने आत्मविश्वासासोबत गोल केला आणि स्टेडियममध्ये जल्लोष साजरा केला.
कॅनडा सामान्यता लागोपाठ गोल करण्याची संधी शोधत होता. अशावेळी मागच्या काही सामन्यात निराशाजनक प्रदर्शन करणाऱ्या जोनाथन डेविडने हॅट्रिक गोल केला. या कॅनेडियन स्ट्रायकरने मध्यंतरापूर्वी दोन गोल केले. गोल करताना संयम राखत जोनाथन डेव्हिडने मध्यंतरापर्यंत कॅनडाला 3-0 अशी भक्कम आघाडी मिळवून दिली. कॅनडाच्या नाथन सलीबाने ब्रेकनंतर एक जबरदस्त फ्री-किक मारला जो सरळ नेटमध्ये गेला यासह कॅनडाचा स्कोअर 4-0 झाला. तर एका ओन गोलमुळे कॅनडाला 5-0 ची आघाडी मिळाली.
स्टॉपेज टाइमच्या अगदी शेवटच्या क्षणांत जोनाथन डेव्हिडने गोल करत कॅनडाच्या पुरुष फुटबॉल संघाच्या इतिहासातील पहिली 'वर्ल्ड कप हॅट्ट्रिक' पूर्ण केली आणि 6-0 असा जबरदस्त विजय निश्चित केला. दुसऱ्या हाफच्या मध्यात कॅनडासाठी चिंतेचा क्षण निर्माण झाला, जेव्हा आसिम मादिबोच्या आव्हानानंतर (टॅकलमुळे) मिडफील्डर इस्माएल कोनेच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली.
कतारच्या मिडफील्डर असीम मदीबोला रेड कार्ड दाखवण्यात आलं. असीम मदीबो हा दुसरा खेळाडू होता ज्याला मैदानाच्या बाहेर पाठवण्यात आलं तर कोनेला हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलं. या जबरदस्त विजयानंतर कॅनडा ग्रुप बीमध्ये मजबूत स्थितीत आहे. आता कॅनडाने शेवटच्या ग्रुप स्टेज सामन्यात स्वित्झर्लंडविरुद्ध केवळ बरोबरी साधली तरी ते ग्रुपमध्ये अव्वल स्थानी पोहोचतील.